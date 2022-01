Thị trường bất động sản Trung Quốc rơi vào 'vùng trũng' khi giá nhà giảm 4 tháng liên tiếp

Giá nhà tại Trung Quốc đã giảm 4 tháng liên tiếp trong tháng 12, khi cuộc khủng hoảng vỡ nợ của lĩnh vực bất động sản nước này có chưa những dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm 15/1, giá nhà mới tại 70 thành phố (không bao gồm nhà ở được nhà nước trợ cấp) giảm 0,28% vào tháng trước so với tháng 11.

Cuộc khủng hoảng thanh khoản của tập đoàn bất động sản lớn là Evegrande đang lây lan sang các công ty cùng ngành bao gồm Shimao Group Holdings Ltd. and Guangzhou R&F Properties Co. Giá nhà sụt giảm có thể càng khiến người mua nhà lo ngại về giá trị bất động sản mà họ sở hữu, cùng với đó là các nhà phát triển cũng khó bán bất động sản hơn và gặp khó khăn để huy động tiền mặt.

Những động thái gần đây của giới chức nhằm giảm bớt 1 số yêu cầu hạn chế trong việc tái cấp vốn cho các công ty bất động sản cũng không giúp thị trường bớt căng thẳng. Nhu cầu đi vay để mua nhà vẫn ở mức yếu trong tháng 12, với các khoản vay trung và dài hạn của các hộ gia đình tăng chậm nhất kể từ tháng 2/2020. Doanh số bán nhà cuối năm của các nhà phát triển cũng chậm lại, càng tạo áp lực cho thị trường địa ốc.

Larry Hu - trưởng bộ phận kinh tế Trung Quốc tại Maccquarie Group, cho biết: "Trong năm tới, bất động sản có thể trở thành cơn gió ngược lớn nhất cản trở đà tăng trưởng."

Sự lao dốc của thị trường nhà ở đặt ra một thách thức cho các nhà hoạch định chính sách, do lĩnh vực này chiếm khoảng 1/4 GDP nước này. Trung Quốc có khả năng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng yếu nhất trong hơn 1 năm khi công bố số liệu quý vào ngày 17/1.

Ngày càng nhiều nhà kinh tế dự đoán PBOC sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ hơn trong quý I, một phần để ứng phó với tình trạng thị trường nhà đất sụt giảm. NHTW cũng nhấn mạnh tình trạng đầu cơ sớm muộn cũng bị loại bỏ, khi họ cho biết sẽ có những hành động quyết liệt hơn vào tháng 12.

Nhóm nhà kinh tế học của Huatai Securities Co. Cho biết trong báo cáo hồi đầu tháng: "Việc thắt chặt quy định đối với lĩnh vực bất động sản cần phải nới lỏng nhiều hơn để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng trong năm nay vượt mức 5%. Hoạt động huy động vốn liên quan đến lĩnh vực này vẫn chưa hồi phục đủ mạnh."

Tại các thành phố hạng 1, giá nhà bán lại tăng 0,1% trong tháng 12 so với mức giảm 0,2% trong tháng trước. Ngoài ra, giá nhà mới không thay đổi so với tháng trước và tăng 0,4% ở Thượng Hải.

Tham khảo Bloomberg