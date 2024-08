Thị trường bất động sản xuất hiện 3 thương vụ M&A trong quý vừa qua

Môi trường đầu tư phục hồi ổn định

Báo cáo APIQ Quý 2/2024 của Savills ghi nhận chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam trong năm tháng đầu năm 2024 tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Standard Chartered gần đây đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 của Việt Nam xuống còn 5,3% trong quý 2, giảm nhẹ so với dự báo của ngân hàng này trong quý 1 là 5,7%.

Mặc dù kết quả này cho thấy chiều hướng chững lại song quá trình phục hồi chung vẫn đang duy trì. Những thách thức như căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát toàn cầu và tình trạng nhu cầu đầu tư thấp có thể kéo dài sang quý 3, có khả năng tác động đến quá trình phục hồi.

Phó Giám đốc Điều hành Savills, ông Troy Griffiths nhận định: “Những thách thức kinh tế có thể vẫn tiếp diễn trong quý 3, trong bối cảnh sức mua toàn cầu yếu, căng thẳng địa chính trị và áp lực lạm phát, nhưng FDI và đầu tư cơ sở hạ tầng tích cực trong nước sẽ thúc đẩy nền kinh tế.”

Theo chuyên gia Troy Griffiths, tỷ lệ giải ngân FDI trong tháng 5 tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước lên 8,3 tỷ USD là một dấu hiệu tích cực cho nền kinh tế. Lĩnh vực bất động sản công nghiệp sẽ chứng kiến nhu cầu ổn định, được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI và phát triển cơ sở hạ tầng.

“Điều này sẽ khuyến khích các nhà phát triển mở rộng danh mục đầu tư của họ, chẳng hạn như VSIP, đang xây dựng một khu công nghiệp rộng 600 ha tại Lạng Sơn và Gaw NP Industrial, đang giới thiệu gần 100.000 m2 nhà máy và nhà kho xây sẵn tại Hà Nam”, ông dẫn chứng.

Lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam từ Q1 2022 đến Tháng 4-5 2023. Nguồn Savills APIQ quý 2024

Ở góc độ khác, ngành du lịch Việt Nam đã phục hồi trong năm tháng đầu năm 2024 với khoảng 7,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức trước đại dịch là 3,9%. Báo cáo của Savills đánh giá sự phục hồi của ngành du lịch là đáng khích lệ, nhưng triển vọng dài hạn của ngành sẽ phụ thuộc vào mô hình du lịch toàn cầu khó lường.



Các dự án nhà ở, công nghiệp thu hút đầu tư

Thị trường bất động sản nhà ở vẫn đang tiến triển theo hướng thận trọng. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và người mua tiềm năng đang có tâm lý chờ đợi và theo dõi, các chủ đầu tư vẫn tiếp tục tung ra các dự án mới để đánh giá tâm lý thị trường.

Đơn cử, Masterise Homes đã giới thiệu dự án nhà ở quy mô 7,2 ha tại Hải Phòng, trong khi đó Ecopark đã ra mắt dự án quy mô 1,3 ha tại Nghệ An. Tại TP.HCM, Gamuda đã ra mắt dự án The Meadow với 212 căn nhà phố trong quý 2. Cùng lúc đó, Vinhomes đã hợp tác với Nomura của Nhật Bản để đồng phát triển hai phân khu trong dự án Vinhomes Royal Island, cung cấp 821 căn thấp tầng. Ở nhánh sản phẩm nghỉ dưỡng, VCRE đã ra mắt 264 căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng, hợp tác với thương hiệu Nobu Hospitality danh tiếng.

Ở phân khúc bất động sản thương mại cho thuê, giá thuê tăng và không gian hạn chế đang khiến các doanh nghiệp di dời ra khỏi khu vực trung tâm thành phố. Hà Nội dự báo 48% không gian văn phòng mới sẽ nằm ở các khu vực CBD/khu đô thị mới mới nổi như Hồ Tây vào năm 2025, trong khi TP.HCM đang chứng kiến sự dịch chuyển về phía Thủ Thiêm với các dự án phát triển mới được chứng nhận xanh.

Một số giao dịch M&A lớn:

· Tập đoàn Kim Oanh (Việt Nam) hợp tác với NTT Urban Development, Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi Co Ltd (Nhật Bản) để phát triển The One World, một khu dân cư rộng 50 ha tại Bình Dương.

· Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) đã mua lại 25% cổ phần trong Dự án Paragon Đại Phước rộng 45,5 ha từ Tập đoàn Nam Long (Việt Nam) với giá khoảng 26 triệu đô la Mỹ.

· Tripod Technology Corporation đã mua lại một lô đất công nghiệp rộng 18 ha tại Bà Rịa - Vũng Tàu từ Sonadezi Châu Đức.

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự báo lạc quan nửa cuối năm

Dự báo GDP thực tế năm 2024 của Châu Á - Thái Bình Dương đã được điều chỉnh lên tới 3,9%1, được thúc đẩy bởi hiệu suất kinh tế mạnh mẽ của Ấn Độ và sự phục hồi mạnh mẽ của xuất khẩu. Tuy nhiên, nền kinh tế vững chãi của Mỹ đã đẩy lùi mốc thời gian cắt giảm lãi suất của Fed và các chính sách tiền tệ dự kiến sẽ vẫn không thay đổi trên hầu hết các thị trường lớn. Bối cảnh lãi suất cao hơn có khả năng sẽ kéo dài cho đến cuối năm, ngoại trừ Nhật Bản và Trung Quốc.

Lượng đầu tư tại Châu Á - Thái Bình Dương quý 2/2024 so với quý 2/2023. Nguồn: Savills APIQ quý 2024

Các nhà đầu tư vẫn thận trọng làm các quyết định trong quý/2024 tại khu vực chậm lại, dẫn đến mức giảm 28,1% so với cùng kỳ năm trước về khối lượng đầu tư sơ bộ, tổng giá trị đầu tư giảm xuống còn 26,3 tỷ USD (tính các giao dịch trị giá hơn 10 triệu USD, không bao gồm các địa điểm phát triển và các giao dịch đang chờ thực hiện).



“Mặc dù khối lượng đầu tư vẫn đang chững lại, nhưng các dấu hiệu tăng trưởng tích cực hơn trong khu vực. Việc cắt giảm lãi suất đang trong tầm ngắm dự kiến sẽ góp phần tạo nên một nửa cuối năm lạc quan hơn ngay cả khi cuộc bầu cử ở Mỹ và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra có thể làm chậm quá trình phục hồi”, ông Simon Smith, Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills phân tích.

Báo cáo cho thấy trong khu vực, phân khúc bất động sản thương mại bao gồm văn phòng, bán lẻ và công nghiệp/hậu cần tiếp tục dẫn dắt khối lượng đầu tư trong quý 2, chiếm hơn 75%. Tuy nhiên, tỷ lệ đầu tư vào khách sạn đã tăng gấp đôi trong quý 2, cho thấy sự chuyển dịch liên tục sang các tài sản thay thế có thể mang lại lợi suất đầu tư tiềm năng.

Trong tương lai, báo cáo dự báo sẽ có đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm do áp lực lạm phát giảm và tăng trưởng kinh tế chậm lại, đồng thời thị trường bất động sản khu vực dự kiến sẽ phục hồi dần trong các quý tới. Tuy nhiên, cuộc bầu cử tại Mỹ và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của khu vực.