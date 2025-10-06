Thị trường “bùng nổ” phiên đầu tuần, VN-Index tiến sát mốc 1.700 điểm

Sau nhiều phiên rung lắc mạnh, thị trường chứng khoán phiên đầu tuần (06/10) chứng kiến lực cầu áp đảo hoàn toàn áp lực bán. Sắc xanh bao phủ hầu hết các nhóm ngành, đặc biệt cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng và bất động sản ghi nhận đà tăng bứt phá, với loạt mã kịch trần.

Kết phiên 6/10, chỉ số VN-Index tăng 49,68 điểm, lên 1.695,5 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 8,94 điểm, lên 274,69 điểm. Chỉ số UPCoM-Index tăng 0,8 điểm, lên 109,82 điểm.

Thanh khoản trên thị trường “bùng nổ”, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 34.600 tỷ đồng. Riêng trên sàn HoSE, thanh khoản đạt gần 31.800 tỷ đồng, tăng hơn 7.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Thị trường chứng khoán giao dịch "bùng nổ" trong phiên đầu tuần 6/10.

Cổ phiếu chứng khoán trở thành tâm điểm hút mạnh dòng tiền từ các nhà đầu tư, đồng loạt tăng bứt phá, với loạt mã tăng trần, như: HCM +6,91%, CTS +6,96%, VDS +6,8%, DSE +6,93%, ORS +6,72%, AGR +6,76%, TCI +6,96%, DSC +6,93%, VCI +6,97%, VND +6,82%, SSI +6,91%, VIX +6,9%, …

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng tăng bứt phá, với: VPB tăng trần 6,95%. Theo sau là các mã, TPB +6,15%, HDB +4,3%, SHB +4,19%, STB +4,91%, EIB +4,37%, VIB +4,05%, MSB +3,44%, CTG +3,15%, VCB +3,73%, TCB +2,74%, MBB +3,01%, …

Sau nhiều phiên rung lắc mạnh, cổ phiếu bất động sản được nhà đầu tư “gom” mạnh trở lại trong phiên đầu tuần này, với: VRE +6,87%, PDR +6,94%, DIG +6,98%. Theo sau là các cổ phiếu, VIC +1,81%, VHM +2,7%, NVL +4,64%, DXG +5,99%, NLG +4,76%, TCH +6,07%, KDH +3,94%, …

Ngoài ra, loạt cổ phiếu vốn hóa lớn tại các nhóm ngành khác tăng mạnh, đóng góp tích cực vào đà tăng chung, như: HPG +5,61%, DCM +4,16%, BSR +4,81%, MSN +3,75%, FPT +2,25%, HDG +7%, VNM +1,79%, VJC +3,87%, HaH +5,19%, GEX +5,14%, VGC +3,58%, …

Ở chiều ngược lại, giảm 1,33% xuống 51.800 đồng, cổ phiếu LPB của ngân hàng LPBank dẫn đầu nhóm gây sức ép lên chỉ số chính. Theo sau là một số mã cổ phiếu tiêu biểu, điều chỉnh dưới 1%, như: VPI, TDP, PAN, GEE, …

Hôm nay, khối ngoại tiếp tục “xả” gần 1.700 tỷ đồng trên thị trường chứng khoán. Trong đó, khối ngoại “xả” mạnh nhất cổ phiếu MWG với giá trị hơn 310 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu MBB (278,82 tỷ đồng), cổ phiếu STB (211,9 tỷ đồng), cổ phiếu VRE (196,43 tỷ đồng), cổ phiếu HDB (164,17 tỷ đồng), cổ phiếu VHM (163,01 tỷ đồng), cổ phiếu TCB (128,43 tỷ đồng), cổ phiếu CII (105,72 tỷ đồng), …

Ở chiều mua vào, khối ngoại “gom” mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị hơn 147 tỷ đồng. Theo sau là cổ phiếu VIX (147,57 tỷ đồng), cổ phiếu ACB (46,13 tỷ đồng), cổ phiếu GEX (43,77 tỷ đồng), …

Theo giới phân tích, việc VN-Index bứt phá gần 50 điểm ngay phiên đầu tuần, với thanh khoản vượt trội, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã lấy lại sự tự tin sau giai đoạn rung lắc kéo dài. Việc các nhóm dẫn dắt như chứng khoán, ngân hàng, bất động sản đồng loạt tăng mạnh đang tạo tiền đề cho chỉ số thử thách vùng kháng cự 1.700 điểm trong ngắn hạn.

Tuy vậy, áp lực bán ròng liên tiếp của khối ngoại là yếu tố nhà đầu tư cần lưu ý, đặc biệt trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động khó lường.