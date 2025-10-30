Thị trường cà phê uống liền tại Việt Nam tăng trưởng mạnh

Tetra Pak, công ty hàng đầu thế giới về giải pháp chế biến và đóng gói thực phẩm & đồ uống, sẽ tham gia Triển lãm Coffee Expo Vietnam 2025 diễn ra từ ngày 30/10 đến 01/11 tại gian hàng H09-12, Sảnh A2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Với chủ đề “Tăng trưởng bền vững cùng carton”, Tetra Pak sẽ giới thiệu giải pháp toàn diện cho ngành cà phê uống liền (RTD coffee) với những trải nghiệm trực quan thể hiện tinh thần đổi mới và phát triển bền vững.

Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, đồng thời nằm trong nhóm thị trường cà phê uống liền phát triển nhanh nhất, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 18% mỗi năm. Cà phê không chỉ là một thói quen hằng ngày mà đã trở thành một phong cách sống.

Theo báo cáo thực hiện vào năm 2025 từ InsightAsia, 75% người tiêu dùng uống cà phê để nạp năng lượng, trong khi 68% thưởng thức vì hương vị. Thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z và Millennials, đang dẫn dắt nhu cầu đối với các loại đồ uống tiện lợi, dễ mang theo, đa dạng hương vị, và mang lại trải nghiệm cà phê chất lượng như tại quán ngay cả khi di chuyển, đồng thời đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe.

Ba xu hướng chính đang tác động mạnh đến thị trường này là: tiện lợi, trải nghiệm giác quan và tính bền vững. Tiêu chuẩn về sự tiện lợi ngày càng được nâng cao, khi người tiêu dùng liên tục tìm kiếm những giải pháp nhanh chóng và dễ dàng phù hợp với nhịp sống năng động, bận rộn hàng ngày. Cao cấp hóa không chỉ đồng nghĩa với sự xa xỉ hay đắt đỏ – mà là tạo dựng niềm tin, giá trị và kết nối cá nhân sâu sắc với người tiêu dùng.

Theo khảo sát của Tetra Pak về hành vi tiêu dùng cà phê tại Việt Nam năm 2025, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng hương vị nhẹ, êm dịu và sáng tạo, kết hợp cà phê với trái cây hoặc thành phần có nguồn gốc thực vật. Song song đó, phát triển bền vững trở thành yêu cầu bắt buộc. Báo cáo Vietnam Report (2024) cũng chỉ ra 57,4% người tiêu dùng sẵn sàng chọn sản phẩm có bao bì thân thiện với môi trường nếu giá tương đương, và 41,1% chấp nhận trả cao hơn cho sản phẩm bền vững.

Nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam nắm bắt cơ hội tăng trưởng này, Tetra Pak giới thiệu mô hình End-to-End (E2E) - giải pháp toàn diện từ phát triển sản phẩm, chế biến đến đóng g ﻿ ói và vận hành. Mô hình này giúp doanh nghiệp giảm Tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership - TCO), nâng cao hiệu suất sản xuất và giảm thiểu tác động môi trường.

Ba trụ cột chính của mô hình bao gồm:

1. Đổi mới và khác biệt hóa sản phẩm: Dựa trên dữ liệu thị trường và xu hướng tiêu dùng để phát triển sản phẩm cà phê uống liền chú trọng sức khỏe, tiện lợi và hương vị cao cấp, với các giải pháp bao bì tiên tiến như Tetra Prisma® Aseptic, Tetra Top®, Tetra Fino® Aseptic, Tetra Brik® Aseptic, Tetra Classic® Aseptic. Doanh nghiệp Việt có thể hợp tác với chuyên gia toàn cầu tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Bloom. để đồng phát triển sản phẩm, tối ưu hương vị, kết cấu và độ hòa tan. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian ra thị trường, giảm chi phí đầu tư ban đầu và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ﻿﻿ . 2. Sản xuất hiệu quả: Ứng dụng công nghệ chế biến tiên tiến từ Thụy Điển, Tetra Pak đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện có hoặc lắp đặt mới nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đồng đều với chi phí TCO thấp hơn. 3. Bao bì sáng tạo, bền vững và đa dạng dung tích: Cung cấp giải pháp bao bì giấy làm từ vật liệu tái tạo, với trọng lượng nhẹ và có thể tái chế, phù hợp với quy định môi trường và kỳ vọng của người tiêu dùng hiện đại.

﻿Bà Nguyễn Thanh Thuỷ, Giám đốc Marketing Tetra Pak Việt Nam, chia sẻ: “Thị trường cà phê uống liền tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, được dẫn dắt bởi thế hệ người tiêu dùng mới – Gen Z và Millennials – yêu thích sự tiện lợi và đa dạng hương vị. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống mở rộng kinh doanh và phát triển bền vững. Với danh mục giải pháp đóng gói toàn diện, công nghệ chế biến tiên tiến và mạng lưới chuyên gia toàn cầu, Tetra Pak cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp từ khâu lên ý tưởng đến thương mại hóa sản phẩm. Đặc biệt, trung tâm sáng tạo và phát triển sản phẩm mới Bloom. tại Việt Nam sẽ hỗ trợ doanh nghiệp thử nghiệm, tối ưu công thức và tạo ra sản phẩm khác biệt, đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại”.