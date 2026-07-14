Thị trường căn hộ biển Vũng Tàu xuất hiện xu hướng mới: Khi ngôi nhà trở thành "sàn diễn" của phong cách sống

Từ vị trí cửa ngõ siêu tổ hợp ven biển đến kiến trúc đậm chất "runway"

Đón đầu xu hướng bất động sản đa chức năng và giàu cảm xúc, The Runway (thuộc phân khu Sunshine Bay Eden) là tòa tháp toạ lạc ngay tại cửa ngõ siêu tổ hợp phức hợp Integrated Resort 5 sao Sunshine Bay Retreat tại Vũng Tàu (tên pháp lý Khu du lịch Đại Dương, thuộc phường Phước Thắng, TP.HCM). Với 43 tầng nổi và 2 tầng hầm, The Runway cũng là điểm chạm đầu tiên đón trọn dòng du khách, dòng người và dòng trải nghiệm khi tổ hợp quy mô này đi vào hoạt động - lợi thế vị trí hàng đầu đưa tòa tháp thành tâm điểm lưu trú và kinh doanh.

Lợi thế này tiếp tục được nhấn mạnh bằng ngôn ngữ kiến trúc Vertical Resort với hệ ban công kính tràn rộng mở được ví như những sàn diễn trên không vươn mình ra biển cả, tạo nên một diện mạo giàu tính nhận diện trên đường chân trời Chí Linh. Nếu kiến trúc là "lớp áo" bên ngoài, thì không gian bên trong được phát triển như một sân khấu dành cho cá tính riêng, với 100% căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama, đón tối đa ánh sáng tự nhiên, kết hợp bảng màu hồng ấm Earth Pink Signature lấy cảm hứng từ các khu nghỉ dưỡng Địa Trung Hải, cùng nội thất từ các thương hiệu châu Âu, mang đến một ngôn ngữ thẩm mỹ đậm cá tính và giàu cảm xúc.

100% căn hộ tại Tháp The Runway được thiết kế với không gian mở, tầm nhìn Panorama đón ánh sáng tự nhiên tối đa.

Ốc đảo trải nghiệm All-in-One ngay dưới thềm nhà

Nằm ngay khu lõi của đại dự án, tháp The Runway hưởng trọn đặc quyền từ mô hình Đô thị đa tiện ích - Vertical City of Hubs dưới chân tòa nhà. Hệ sinh thái All-in-One tại đây mở ra thế giới trải nghiệm chuẩn resort sành điệu với đại lộ mua sắm ẩm thực hoạt động 24/7 Eden Urban Boulevard, tâm điểm Tổ hợp lễ hội, nghệ thuật, sáng tạo Eden Festival Hub, Tổ hợp thể thao giải trí chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Aqua Retreat, tổ hợp thể thao giải trí biển Horizon Maldives Crystal Bay và Tổ hợp giải trí tầng mái Eden SkyGarden đẳng cấp 5 sao.

Toàn bộ hệ sinh thái này nép mình trong khuôn viên rộng gần 20 ha nhưng mật độ xây dựng chỉ khoảng 25%, nhường trọn không gian còn lại dành cho giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, mặt nước để kiến tạo một khoảng thở đắt giá hiếm có giữa phố biển.

Mô hình Vertical City of Hubs kiến tạo hệ sinh thái All-in-One ngay dưới thềm nhà.

Giải bài toán vận hành và dòng tiền cho chủ sở hữu với công nghệ AI tiên tiến

Điểm đáng chú ý là việc dự án được tích hợp hệ sinh thái AI Smart Operation, bao gồm Smart Living, Smart Operation, Smart Home và Smart Hotel, cho phép số hóa toàn bộ hoạt động quản lý và khai thác, từ vận hành dịch vụ đến tối ưu công suất phòng. Đặc biệt, thông qua nền tảng NobleX App, gia chủ không chỉ được quyền sử dụng căn hộ bất kỳ lúc nào mà còn có thể dễ dàng đưa tài sản của mình vào hệ thống vận hành thông minh để chủ động quản lý cho thuê, theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực, cập nhật tỷ lệ lấp đầy, tự động hóa quy trình check-in và tích hợp các dịch vụ vận hành như ẩm thực, giải trí, chăm sóc khách hàng… Một mô hình biến bất động sản ven biển từ tài sản thụ động thành cỗ máy tạo dòng tiền chủ động, minh bạch đến từng đồng.

Chủ nhân được toàn quyền khai thác linh hoạt trên ứng dụng NobleX App (nền tảng NobleX Hotel).

Hiện tại, căn hộ biển The Runway được giới thiệu với mức giá từ 1,99 tỷ đồng/căn kèm chiết khấu lên đến 23%, đặc biệt đã bao gồm gói full nội thất 5 sao giúp gia chủ có thể khai thác ngay sau khi nhận bàn giao. Theo quan sát, mức giá này thấp hơn tối thiểu 20 % so với cùng phân khúc xung quanh - tạo ra một "biên độ an toàn" ngay từ điểm mua, yếu tố mang tính quyết định đối với hiệu quả đầu tư dài hạn.