Thị trường chung cư: Nhu cầu tìm kiếm giảm, giá vẫn đà tăng

Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, so với đất nền, nhà phố, biệt thự thì nhu cầu tìm kiếm chung cư giảm ít nhất. Sau Tết âm lịch, nhu cầu tìm kiếm chung cư 2023 gần bằng 80% năm 2022. Cụ thể chỉ số tìm kiếm chung cư tuần thứ 3 sau Tết đã tăng 67% so với thời điểm trước Tết. Nếu so với năm 2022, chỉ số tìm kiếm chung cư năm 2023 vẫn bằng 80%. Mức giảm này ít hơn nhiều so với thị trường đất nền và nhà đất sau Tết.

Riêng quý 4/2022, nhu cầu tìm kiếm chung cư bán toàn quốc giảm 11% so với quý 2/2022. Mức giảm này thấp nhất trong các loại hình bất động sản. Điều này thể hiện đối với các loại hình gắn với nhu cầu ở thực, nhu cầu tìm kiếm vẫn duy trì khi thị trường gặp khó khăn chung.

Cùng với đó, nguồn cung hiện hữu gia tăng, nguồn cung mới quý 4/2022 giảm so với đỉnh quý 2/2022. Tính trên toàn quốc, trong quý cuối năm 2022, số lượng dự án mới là 30 dự án, giảm 17 dự án so với đỉnh quý 2/2022.

Theo báo cáo mới nhất từ Chợ Tốt Nhà, nguồn cung dự án mới giảm, tuy vậy chỉ số tin đăng chung cư bán toàn quốc vẫn gia tăng. Cụ thể lượng tin đăng chung cư bán quý 4/2022 đã tăng 50% so với đỉnh quý 2/2022. Nguồn cung tăng chủ yếu đến từ các dự án hiện hữu và từ chủ nhà đăng bán.

Việc duy trì được nhu cầu tìm kiếm, cũng như nguồn cung cao sau Tết báo hiệu việc thị trường chung cư nói chung sẽ tiếp tục ổn định trong năm 2023.

Ghi nhận cho thấy, nhu cầu mua giảm, nhu cầu bán gia tăng, tuy nhiên giá chào bán chung cư không có dấu hiệu suy giảm. Cụ thể giá trung bình quý 4/2022 tại hai thị trường Hà Nội và Tp.HCM đạt 39.8 triệu đồng/m2, tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó Hà Nội tăng 10.9%, Tp.HCM giá chào chung cư không tăng.

Mặc dù không trực tiếp giảm giá, nhiều chủ đầu tư các dự án mới tích cực chiết khấu cho người mua nhà. Khi thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ, người mua nhà có thể được chiết khấu khoảng 20%-30%, thậm chí có nhiều dự án lên tới 40%. Ngoài ra, nếu thanh toán đúng tiến độ, người mua vẫn được chiết khấu từ 5%-10% so với giá ban đầu. Bên cạnh đó, nhiều chủ đầu tư còn tặng kèm nhiều voucher, quà tặng, gia hạn thời gian được hưởng mức lãi suất ưu đãi để thu hút người mua dịp cuối năm.

Cũng trong báo cáo, Chợ Tốt Nhà chỉ ra cụ thể nhu cầu tìm kiếm chung cư tại Tp.HCM và Hà Nội.

Tại Tp.HCM: nhu cầu tìm kiếm chung cư cả năm 2022 duy trì ở mức thấp hơn 2021. Trong 2 năm qua, nhu cầu tìm kiếm chung cư đạt đỉnh trong quý 4/2021, sau đó nhu cầu tìm kiếm đi ngang từ quý 1 đến quý 3 năm 2022 và giảm trong quý 4/2022. Cụ thể, nhu cầu tìm kiếm trong quý 4/2022 giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Khoảng giá chào bán trung bình tại một số quận tại Tp.HCM có nhiều xu hướng trái chiều. Cụ thể, Quận 7 có giá chào bán chung cư trung bình tháng 12/2022 trong khoảng 2.7-3.6 tỷ, giảm 0.9% so với cùng kỳ năm trước. Quận Tân Phú với khoảng giá từ 2-2.5 tỷ một căn hộ và giảm 0.9%. Tuy vậy tại Quận 8, giá chung cư lại có xu hướng tăng nhẹ 2.5%, lên mức 2-2.6 tỷ một căn hộ.

Những sản phẩm chung cư được tìm kiếm nhiều tại Tp.HCM trong quý 4/2022 bao gồm khu đô thị Phú Mỹ Hưng, dự án Sunrise City, dự án Topaz Elites, dự án Khuông Việt.

Tại Hà Nội: Nhu cầu tìm kiếm chung cư Hà Nội ổn định trong năm 2022, gia tăng vào cuối năm . Trái với xu hướng suy giảm của cả nước, nhu cầu tìm kiếm chung cư bán tại Hà Nội tăng từ quý 2/2022 đến quý 4/2022. Cụ thể, lượng tìm kiếm chung cư bán quý 4/2022 đã tăng 53% so với quý 2/2022 (tăng từ 65 điểm lên 100 điểm).

Khoảng giá chào bán chung cư trung bình tại quận Nam Từ Liêm tăng hơn 10% lên 2.3-3.1 tỷ /căn hộ và quận Hoàng Mai tăng hơn 10% lên 1.8-2.3 tỷ/ căn hộ. Trong khi đó, giá chào bán chung cư tại huyện Gia Lâm giảm 15.4% so với quý 2/2022.

Các chung cư được tìm nhiều nhất tại Hà Nội bao gồm: Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City, chung cư Đại Thanh, Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn.

Như vậy, giá chào bán trung bình căn hộ chung cư không giảm, thay vào đó, nhiều chủ đầu tư đưa ra nhiều mức chiết khấu lớn để thu hút người mua vào cuối năm.​ Trong khi, thị trường chung cư tại Tp.HCM giảm đều từ đầu năm, Hà Nội lại gia tăng nhu cầu tìm kiếm trong quý 4/2022.​