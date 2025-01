Thị trường dầu mỏ 2024: Biến số Trung Quốc, bất đồng thuận giữa OPEC và IEA và cú tăng tốc của Mỹ

Về dầu mỏ, năm 2024 là một năm thú vị khi OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế có những dự báo khác xa nhau về nhu cầu đối với loại hàng hóa hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu này. Các nhà phân tích khác cũng không đồng tình, khiến các nhà giao dịch bị mắc kẹt giữa các yếu tố cơ bản thực tế và các dự đoán dựa trên các giả định chưa được chứng minh, chẳng hạn như tỷ lệ sử dụng ô tô điện, vốn đang suy yếu ở mọi nơi ngoại trừ Trung Quốc.

Nói về nhu cầu và Trung Quốc, thì Trung Quốc là động lực chính thúc đẩy giá dầu trong năm 2024. Hầu như mọi báo cáo về biến động giá dầu đều có cụm từ “lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc” trong phần mở đầu—trừ khi có thông tin mới nhất từ Trung Đông, động lực thúc đẩy giá dầu trong năm 2024. Tăng trưởng nhu cầu của Trung Quốc trong năm 2024 rõ ràng là không như mong đợi, khiến các nhà giao dịch thất vọng vì họ kỳ vọng nhu cầu sẽ mãi mãi tiếp tục tăng ở mức 2 chữ số.

Hơn nữa, một số gói kích thích do chính phủ Bắc Kinh công bố đã không ngay lập tức dẫn đến sự gia tăng nhu cầu dầu, góp phần làm giá dầu giảm. Ngay cả số liệu nhập khẩu mới nhất, cho thấy lượng dầu nhập khẩu đang tăng trở lại sau nhiều tháng yếu, cũng không làm thay đổi tâm lý thị trường, vì tỷ lệ nhập khẩu trung bình cả năm được dự kiến sẽ thấp hơn mức trung bình của năm 2023.

Trong khi các nhà giao dịch theo dõi Trung Quốc để tìm ra những dấu hiệu cảnh báo về nhu cầu, thì cuộc chiến giữa Israel và Hamas leo thang nghiêm trọng tạm thời làm dấy lên nỗi lo về sự gián đoạn nguồn cung dầu.

Tuy nhiên, cuối cùng cả hai nước này đều quyết định không thúc đẩy cuộc chiến và những nỗi sợ hãi đó đã tan biến, thay vào đó lại là "mối lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc", ngay cả khi một số nhà phân tích cảnh báo rằng nhu cầu dầu đang bị đánh giá sai do hoạt động của các thuật toán giao dịch và rằng thị trường đang xem xét một đợt điều chỉnh.

Trong khi các nhà giao dịch lo lắng về nhu cầu ở Trung Quốc, ngành công nghiệp dầu mỏ tại Mỹ lại đang bận rộn với sự tăng trưởng. Làn sóng sáp nhập và mua lại bắt đầu vào năm 2023 vẫn tiếp tục trong năm 2024, với một số thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD trong lĩnh vực đá phiến, khiến Enverus cho rằng năm 2024 có thể vượt qua năm 2023 về tổng giá trị thỏa thuận. Tuy nhiên, trong quý 3 của năm 2024, tốc độ thực hiện các thỏa thuận M&A đã chậm lại khi người mua về cơ bản bắt đầu đạt mục tiêu.

Nói về lĩnh vực đá phiến, như thường lệ, đây là chủ đề thảo luận chính của các nhà dự báo giá dầu trong năm 2024, nhưng có một sự thay đổi. Sau chiến thắng vang dội của Donald Trump trong cuộc bầu cử tháng 11/2024, rất nhiều nhà dự báo thị trường dầu mỏ kỳ vọng ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ sẽ tăng gấp đôi tăng trưởng sản lượng.

Không mất nhiều thời gian để chính ngành công nghiệp này xóa tan ảo tưởng. Không ai khác ngoài CEO của Exxon cho biết sẽ không có "Khoan, khoan, khoan" trừ khi giá dầu quốc tế biện minh cho chiến lược như vậy.

Trong khi đó, Exxon, cùng với Chevron, đã mạo hiểm tham gia vào một phân khúc kinh doanh mới: sản xuất điện. Một xu hướng xác định khác của năm 2024 là nhu cầu về khí đốt tự nhiên đang tăng vọt khi nhu cầu về điện tăng cao do sự gia tăng của các trung tâm dữ liệu khi Big Tech theo đuổi tham vọng về trí tuệ nhân tạo của mình.

Thật vậy, vào đầu năm 2024, nhu cầu về điện tăng đột biến đã khiến các công ty điện lực không kịp trở tay - và sự gia tăng đó sẽ còn mạnh hơn trong những năm 2025. Đây chính là lúc các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên vào cuộc, và đây cũng là lý do tại sao triển vọng về khí đốt tự nhiên trong trung hạn tươi sáng hơn nhiều so với dầu thô. Đây đồng thời cũng là lý do giải thích tại sao người ta nói về sự hồi sinh của hạt nhân.

Gió và mặt trời, hai trụ cột song sinh của quá trình chuyển đổi năng lượng, gần đây đã không hoạt động tốt. Các dự án mới đang chậm lại vì các nhà phát triển đang phải vật lộn để hấp thụ chi phí gia tăng và trợ cấp giảm xuống, và họ cũng đang phải chật vật khi giá điện âm ngày càng thường xuyên do sản xuất quá mức trong thời gian nắng to hoặc gió lớn.

Một số chính phủ, như chính phủ Anh, đang đẩy mạnh nỗ lực chuyển đổi chính sách bằng cách chuyển bớt phần chi phí trợ cấp cho năng lượng sạch sang vai người tiêu dùng—một động thái rủi ro đối với những người lên nắm quyền với lời hứa sẽ giảm hóa đơn tiền điện. Những nước khác khác vẫn giữ nguyên khi quỹ tiền trợ cấp đang cạn kiệt. Tuy nhiên, tham vọng về điện ít carbon vẫn còn rất lớn, đó là lúc điện hạt nhân xuất hiện.

Cung cấp những điều tốt nhất của cả hai thế giới cụ thể là điện cơ bản và không phát thải, hạt nhân đang thu hút rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, có một vấn đề với loại năng lượng này, đó là phải mất nhiều năm để xây dựng một nhà máy điện hạt nhân thông thường.

Đây là lý do tại sao các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ đã trở thành tiêu đề trong năm 2024 như một giải pháp thay thế nhanh hơn cho các nhà máy thông thường đó và chúng có thể sẽ tiếp tục trở thành tiêu đề cho đến khi chúng được chứng minh là một giải pháp thay thế khả thi cho các cơ sở lớn. Tuy nhiên, hiện tại, vấn đề hạt nhân thông thường đang được thảo luận nhiều và đã có những kế hoạch vạch ra về việc nâng công suất sản xuất mới.

