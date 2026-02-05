Thị trường lao động đón tin xấu nhất 17 năm: Cảnh báo đỏ cho nền kinh tế lớn nhất thế giới?

Các doanh nghiệp tại Mỹ đã thông báo sa thải tổng cộng 108.435 lao động trong tháng 1. Con số này tăng 118% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 205% so với tháng 12/2025. Đây là mức cao nhất ghi nhận trong bất kỳ tháng 1 nào kể từ năm 2009 đến nay, tức thời điểm nền kinh tế Mỹ đang ở những tháng cuối của giai đoạn suy thoái nghiêm trọng.

Mặt khác, các doanh nghiệp chỉ công bố kế hoạch tuyển mới 5.306 lao động. Đây cũng là tháng 1 thấp nhất kể từ năm 2009, khi Challenger bắt đầu theo dõi dữ liệu này. Cuộc suy thoái do khủng hoảng tài chính khi đó chính thức kết thúc vào tháng 3/2009.

Trong bối cảnh gần đây, thị trường lao động thường được mô tả là “không tuyển thêm, không sa thải”. Tuy nhiên, số liệu của Challenger cho thấy vế sa thải trong bức tranh này có thể đang gia tăng.

“Thông thường, số lượng cắt giảm việc làm trong quý 1 luôn ở mức cao, nhưng con số của riêng tháng 1 năm nay là rất lớn. Điều này cho thấy phần lớn các kế hoạch sa thải đã được lên từ cuối năm 2025, phản ánh tâm lý kém lạc quan của doanh nghiệp về triển vọng năm 2026”, chuyên gia về thị trường lao động Andy Challenger cho biết.

Dù vậy, nếu các doanh nghiệp thực sự đang đẩy mạnh kế hoạch cắt giảm nhân sự, xu hướng này hiện chưa phản ánh rõ trong các số liệu chính thức của chính phủ Mỹ.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 24/1 chỉ ở mức 209.000 đơn. Xu hướng dài hạn của chỉ báo này vẫn đang gần mức thấp nhất trong 2 năm qua.

Tuy nhiên, một số thông báo sa thải quy mô lớn từ các doanh nghiệp tên tuổi đã đi ngược lại xu hướng trên. Amazon, UPS và Dow Inc. gần đây đều công bố các kế hoạch cắt giảm nhân sự đáng kể.

Trong tháng 1, lĩnh vực vận tải ghi nhận số lao động bị cắt giảm cao nhất trong các ngành, chủ yếu do kế hoạch của UPS nhằm giảm hơn 30.000 việc làm. Ngành công nghệ đứng thứ hai, sau thông báo của Amazon về việc cắt giảm 16.000 vị trí, phần lớn là các công việc cấp quản lý và khối văn phòng.

Kế hoạch tuyển dụng trong tháng 1 giảm 13% so với cùng kỳ năm 2025 và giảm tới 49% so với tháng 12.

Challenger lưu ý rằng dữ liệu của hãng có thể biến động mạnh và không phải lúc nào cũng tương quan với thống kê chính thức. Tuy nhiên, các hồ sơ nộp lên Bộ Lao động Mỹ trong tháng 1 theo quy định về Thông báo Điều chỉnh và Đào tạo lại Người lao động cho thấy hơn 100 doanh nghiệp đã gửi thông báo về các đợt sa thải quy mô lớn.

Theo CNBC﻿