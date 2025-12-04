Thị trường lao động tiếp tục suy yếu: Thêm tín hiệu cho thấy Fed nhiều khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tuần sau

Thị trường lao động Mỹ tiếp tục cho thấy những dấu hiệu suy yếu rõ rệt trong tháng 11, khi các doanh nghiệp tư nhân đã cắt giảm 32.000 việc làm, theo báo cáo mới nhất từ công ty xử lý bảng lương ADP công bố ngày thứ Tư. Con số này hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của giới phân tích, vốn dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm khoảng 10.000 việc làm trong tháng qua.

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo ADP là phần lớn các đợt cắt giảm đến từ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, những công ty dưới 50 nhân sự, với tổng số việc làm bị loại bỏ lên đến 120.000. Trong khi đó, các lĩnh vực như sản xuất mất 18.000 việc làm, xây dựng giảm 9.000, và ngành công nghệ thông tin cũng cắt giảm 20.000 vị trí.

Nela Richardson, chuyên gia kinh tế trưởng của ADP, nhận định: “Khi nhìn vào các doanh nghiệp nhỏ, tôi coi họ như những con chim hoàng yến trong hầm mỏ - một tín hiệu sớm của những gì đang diễn ra trong toàn nền kinh tế. Thị trường lao động không hoàn toàn yếu, nhưng đang yếu dần đi và đối tượng đầu tiên bị ảnh hưởng chính là các doanh nghiệp nhỏ.”

ADP cũng cho biết tăng trưởng tiền lương tháng 11 đã chậm lại, giảm từ 4,5% trong tháng 10 xuống còn 4,4%. Trong khi đó, các lĩnh vực giáo dục, y tế và du lịch, dịch vụ vẫn ghi nhận tăng trưởng việc làm, lần lượt là 33.000 và 13.000 vị trí mới.

Báo cáo ADP được theo dõi sát sao trong bối cảnh các số liệu chính thức về việc làm bị trì hoãn do chính phủ Mỹ vừa kết thúc đợt đóng cửa vào giữa tháng 11. Báo cáo việc làm chính thức của Bộ Lao động Mỹ sẽ chỉ được công bố vào ngày 16/12, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhóm họp chính sách lãi suất vào ngày 9-10/12.

Dữ liệu yếu kém do ADP công bố càng làm tăng áp lực lên Fed trong việc tiếp tục cắt giảm lãi suất. Trong năm nay, ngân hàng trung ương Mỹ đã có 2 lần hạ lãi suất nhằm ứng phó với rủi ro suy giảm tăng trưởng. Với báo cáo việc làm tháng 11 gây thất vọng, nhiều chuyên gia dự đoán Fed sẽ đưa ra lần cắt giảm thứ 3 trong kỳ họp sắp tới.

Chris Zaccarelli, giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, cho rằng: “Số liệu của ADP sáng nay đã củng cố quan điểm của phe ôn hòa trong Fed, rằng điều quan trọng hơn lúc này là bảo vệ thị trường lao động đang suy yếu, thay vì tiếp tục lo lắng về lạm phát.”

Ngay sau khi báo cáo được công bố, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn đã giảm nhẹ, phản ánh kỳ vọng thị trường về khả năng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã giảm 0,04 điểm phần trăm xuống còn 3,47%.

Theo Abiel Reinhart từ JPMorgan, báo cáo của ADP “sẽ khiến Fed thêm lo ngại về triển vọng việc làm trước kỳ họp chính sách tháng 12.” Với mức độ suy yếu như hiện nay, đặc biệt trong khu vực doanh nghiệp nhỏ, Fed có thể buộc phải hành động nhanh hơn để tránh tình trạng thị trường lao động suy giảm trên diện rộng.

Tham khảo FT﻿