Thị trường loạn nhịp, nhà đầu tư bất an sau khi số ca nhiễm virus corona tăng vọt ở Hàn Quốc

Các nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại về khả năng virus corona sẽ lây lan mạnh ở bên ngoài Trung Quốc, đe dọa sẽ xóa bỏ đà tăng giá của các tài sản rủi ro hơn – thứ đã giúp chỉ số S&P 500 quay trở lại với mốc cao nhất mọi thời đại trong tuần này.

Từ chiều hôm qua (20/2), thông tin số ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc tăng vọt và Nhật Bản ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong đã khiến thị trường tài chính châu Á trật nhịp. Đồng won Hàn Quốc và đôla Singapore giảm 1%, chứng khoán châu Á rơi xuống mức thấp nhất 2 tuần. Đến sáng nay, thị trường Hàn Quốc và Hồng Kông tiếp tục giảm điểm mạnh nhất.

Trong phiên giao dịch đêm qua, phố Wall cũng bị ảnh hưởng với chỉ số Dow Jones có lúc giảm tới 400 điểm.

Ngoài tin xấu về dịch bệnh bùng phát ở Daegu, thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc với 52 ca nhiễm mới chỉ trong ngày hôm qua, đồng nội tệ của Hàn Quốc còn chịu tác động tiêu cực từ số liệu ảm đạm về kim ngạch xuất khẩu. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống dưới 1,5% lần đầu tiên kể từ tháng 9. Chỉ số Dollar Index tiếp tục ở gần mốc cao nhất 3 năm.

"Tốc độ lây lan bên ngoài Trung Quốc đang tăng lên và đó là điều đáng lo ngại", Ross Cameron, người đứng đầu văn phòng tại Nhật Bản của quỹ Northcape Capital nhận định. "Ở Nhật Bản và Hàn Quốc dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng, trong khi ở Singapore cũng đang tăng lên, cho thấy dịch bệnh có thể tiếp tục phát triển dù sắp đến mùa hè".

Cameron cũng cảnh báo thị trường đang quá lạc quan về dịch bệnh. "Chúng ta vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng mọi người đang lạc quan quá sớm".

Đối với Hugh Young, nhà quản lý quỹ tại Aberdeen Standard Investments, một trong những lý do khiến thị trường tỏ ra khá kiên cường là do những chính sách hỗ trợ nền kinh tế quyết liệt của chính phủ Trung Quốc. Và còn có 1 yếu tố khác: lịch sử cho thấy tác động của dịch SARS năm 2003 lên thị trường không kéo dài quá lâu, do đó mọi người tin rằng lần này cũng vậy.