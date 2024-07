Thị trường ngày 09/07: Dầu, vàng giảm 1%, cà phê tăng vọt

Ảnh minh họa.

Dầu giảm do lo ngại bão Beryl có thể ảnh hưởng đến nhu cầu của Mỹ

Giá dầu đã giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất một tuần khi cơn bão Beryl gây đóng cửa các nhà máy lọc dầu và cảng của Mỹ dọc theo Vịnh Mexico, và hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn có thể xảy ra ở Gaza có thể làm giảm lo lắng về sự gián đoạn nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Giá dầu Brent giao sau giảm 79 cent, tương đương 0,9%, xuống 85,75 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 83 cent, tương đương 1,0%, xuống 82,33 USD/thùng.

Bão Beryl đã tấn công Texas với gió mạnh và mưa lớn khi di chuyển vào đất liền. Các cảng dầu đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy và hơn 2,7 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp bị mất điện.

Tại Trung Đông, các cuộc đàm phán về kế hoạch ngừng bắn của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài chín tháng ở Gaza đang được tiến hành và được trung gian bởi Qatar và Ai Cập.

Ở những nơi khác, các nhà đầu tư đang theo dõi các cuộc bầu cử ở Anh, Pháp và Iran trong tuần qua sẽ ảnh hưởng đến địa chính trị và chính sách năng lượng như thế nào.

Cánh tả Pháp cho biết họ muốn điều hành chính phủ nhưng thừa nhận các cuộc đàm phán sẽ khó khăn và mất thời gian, sau khi cuộc bầu cử hôm Chủ nhật cản trở cuộc tìm kiếm quyền lực của phe cực hữu.

Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ không từ bỏ chiến dịch tái tranh cử của mình khi ông tìm cách ngăn chặn một cuộc nổi dậy có thể xảy ra từ các đảng viên Dân chủ, những người lo ngại đảng này có thể mất Nhà Trắng và Quốc hội trong cuộc bầu cử Mỹ ngày 5/11.

Tại châu Á, nhập khẩu dầu thô giảm trong nửa đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn do lượng khách đến Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, thấp hơn.Tại Ấn Độ, nước tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, mức tiêu thụ nhiên liệu đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 19,99 triệu tấn trong tháng 6 so với một năm trước đó.Tại Đức, xuất khẩu giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 5 do nhu cầu yếu từ Trung Quốc, Mỹ và các nước châu Âu.Tại Kazakhstan, Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết sẽ bù đắp sản lượng dầu vượt quá hạn ngạch của OPEC+ trong nửa đầu năm nay vào tháng 9/2025.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng với các đồng minh, một nhóm được gọi là OPEC +, đã gia hạn phần lớn việc cắt giảm sản lượng dầu đến năm 2025. Việc cắt giảm sản lượng đã khiến các nhà phân tích dự báo thâm hụt nguồn cung trong quý III khi vận chuyển và nhu cầu điều hòa không khí trong mùa hè ăn vào kho dự trữ nhiên liệu.

Vàng giảm hơn 1% khi yếu tố rủi ro tăng lên

Giá vàng giảm hơn 1%, bị tổn thương bởi sự phục hồi rủi ro của chứng khoán và việc chốt lời của các nhà đầu tư sau khi tăng mạnh trong phiên trước đó do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Vàng giao ngay giảm 1,4% xuống 2.357,88 USD/ounce vào 1804 GMT, sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 22/5/2024. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 1,4% xuống 2.363,50 USD.

Dữ liệu tuần trước chỉ ra thị trường lao động chậm chạp khiến ngân hàng trung ương Mỹ sớm bắt đầu cắt giảm lãi suất.Thị trường hiện đang dự kiến 71% khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và một đợt cắt giảm khác vào tháng 12.

Bạc giao ngay giảm 1,7% xuống 30,68 USD/ounce, bạch kim giảm 2,4% xuống 1.001,75 USD và palladium giảm 1,5% xuống 1.010,87 USD.

Đồng giảm khi USD yếu, nhu cầu chậm chạp ở Trung Quốc

Giá đồng giảm khi USD yếu hơn với tín hiệu nhu cầu yếu dai dẳng từ Trung Quốc.

Đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London giảm 0,2% xuống 9.920 USD/tấn vào lúc 1610 GMT sau khi chạm mức cao nhất trong ba tuần vào thứ Sáu. Đồng LME đã giảm khoảng 11% kể từ khi đạt mức đỉnh kỷ lục 11.104,50 USD vào tháng 5.

Giá đồng Comex kỳ hạn của Mỹ giảm 0,7% xuống 4,62 USD/lb.

Các nhà đầu tư đang hy vọng rằng các biện pháp kích thích bổ sung sẽ được công bố tại cuộc họp toàn thể thứ ba quan trọng của Trung Quốc vào ngày 15-18/7.

Nhu cầu mờ nhạt ở Trung Quốc đã dẫn đến sự tích tụ hàng tồn kho, với lượng hàng tồn kho có thể giao được trong kho không xa mức cao nhất trong bốn năm đạt được vào tháng trước.

Một cuộc khảo sát của Thị trường kim loại Thượng Hải cho thấy sự sụt giảm bất ngờ về tỷ lệ hoạt động của các nhà sản xuất cáp và dây đồng vào tuần trước.

Hợp đồng đồng giao tháng 8 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 79.930 nhân dân tệ (10.995,25 USD)/tấn.

Đồng đô la trượt giá sau khi dữ liệu vào thứ Sáu cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại một chút trong tháng Sáu trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng, thúc đẩy đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng Chín.

Tại LME, nhôm tăng 0,2% lên 2.530 USD/tấn và kẽm giảm 1,5% xuống 2.955,50 USD. Chì ít thay đổi ở mức 2.236 USD, niken tăng 0,6% lên 17.440 USD và thiếc tăng 0,7% lên 34.125 USD.

Quặng sắt giảm do lo ngại nhu cầu, tồn kho cao

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm do nhu cầu yếu và tồn kho cao ở Trung Quốc đè nặng lên giá thép.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên giảm 3,3% xuống 825,50 nhân dân tệ (113,56 USD)/tấn. Quặng sắt chuẩn tháng 8 trên Sàn giao dịch Singapore thấp hơn 1,8% xuống 108,4 USD/tấn.

Sự sụt giảm diễn ra sau khi tăng hàng tuần, được hỗ trợ bởi những bình luận ôn hòa từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và hy vọng của các nhà đầu tư về các biện pháp bổ sung để thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc từ cuộc họp quan trọng vào ngày 15-18/7.

Tuy nhiên, tình hình cung và cầu thực tế không được cải thiện và do đó mức giá cao hơn chạm vào tuần trước sẽ khó duy trì. Lực mua hiện yếu hơn từ các nhà máy thép, tồn kho cảng tăng.

Tồn kho tại các cảng lớn ở Trung Quốc đã tăng lên 150 triệu tấn vào thứ Sáu tuần trước, cao hơn 25% so với đầu năm nay và cao hơn 18% so với cùng thời điểm một năm trước đó, dữ liệu của nhà cung cấp thông tin Mysteel cho thấy.

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép có xu hướng giảm. Thép cây giảm 2,3%, thép cuộn cán nóng giảm 1,9%, thanh thép giảm 2,3%, trong khi thép không gỉ ổn định.

Đậu tương, ngô, lúa mì giảm do kỳ vọng báo cáo vụ mùa tích cực của Mỹ

Giá đậu nành và ngô kỳ hạn tại Chicago đã giảm xuống mức giá thấp nhất trong bốn năm, khi các thương nhân chờ đợi báo cáo về tiến độ vụ mùa của Mỹ từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Các thương nhân dự kiến mùa màng bị thiệt hại do mưa đá, mưa lớn và lũ lụt cực đoan gần đây trên các khu vực của Vành đai ngô phía tây.

Giá ngô kỳ hạn tháng 7 và tháng 9 đều giảm xuống dưới mức tâm lý 4 USD/bushel, trong khi hợp đồng đậu tương tích cực nhất giảm xuống mức giá thấp nhất kể từ tháng 11/2020. Giá lúa mì kỳ hạn cũng quay đầu giảm mạnh, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng rằng thời tiết khô và nóng gần đây sẽ cho phép tiến độ thu hoạch tốt của Mỹ.

Giá lúa mì kỳ hạn cũng quay đầu giảm mạnh do kỳ vọng rằng thời tiết khô, nóng gần đây sẽ cho phép tiến độ thu hoạch tốt của Mỹ. Giá lúa mì tại Chicago giảm 20 cent xuống 5,70-1/2 USD/bushel. Giá ngô kết thúc phiên giảm 16-1/4 cent xuống 4,07-3/4 USD/bushel và đậu tương giảm 30-1/4 cent xuống 10,99-1/2 USD/bushel.

Cà phê tăng mạnh do nguồn cung thắt chặt

Giá cà phê robusta và arabica kỳ hạn trên sàn ICE tăng mạnh, do nguồn cung thắt chặt khi xuất khẩu chậm từ Việt Nam và các vấn đề thời tiết, trong khi giá ca cao kết thúc thấp hơn.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 tăng 163 USD, tương đương 3,9%, lên 4.348 USD/tấn.

Các đại lý cho biết tốc độ xuất khẩu từ Việt Nam vẫn chậm, với nguồn cung sẽ vẫn thắt chặt cho đến khi vụ thu hoạch tiếp theo tăng tốc vào tháng 11. Vụ thu hoạch robusta ở Indonesia đang dần bắt đầu tăng tốc, với sự cải thiện đáng kể dự kiến so với mùa trước.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 tăng 2,4% lên 2,344 USD/lb.

Thời tiết vẫn hỗ trợ cho cà phê, với lượng mưa dưới mức trung bình cả Việt Nam và Brazil.

Giá ca cao London kỳ hạn tháng 9 giảm 154 pound, tương đương 2,4%, xuống 6.394 pound/tấn, trong một phiên giao dịch ảm đạm chứng kiến giá tăng hơn 3% trước đó. Giá ca cao kỳ hạn tháng 9 tại New York giảm 1,8% xuống 7.705 USD/tấn.

Đường giảm nhẹ

Đường thô kỳ hạn tháng 10 ít thay đổi ở mức 20,13 cent/lb. Đường trắng kỳ hạn tháng 8 giảm 2,5% xuống 560,70 USD/tấn.

Các đại lý cho biết mưa dự kiến sẽ xảy ra ở một số khu vực của miền Trung Nam Brazil trong vài ngày tới, điều này có thể làm giảm bớt lo ngại về tình trạng mía ở những khu vực đó.

Công ty dầu mỏ Petrobras của Brazil thông báo tăng giá xăng 7%. Quyết định này có thể làm tăng lợi nhuận cho ethanol trong nước, làm giảm lợi thế về giá đường.

Cao su Nhật Bản thấp nhất 8 tuần do đồng yên mạnh hơn

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất trong gần tám tuần, do đồng yên mạnh hơn và giá cao su yếu hơn ở nhà sản xuất hàng đầu Thái Lan đè nặng lên tâm lý.

Hợp đồng cao su giao tháng 12 đóng cửa giảm 7 yên, tương đương 2,16%, xuống 317,1 yên (1,97 USD)/kg. Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đóng cửa giảm 115 nhân dân tệ, tương đương 0,78%, xuống 14.610 nhân dân tệ (2.009,77 USD)/tấn. Giá cao su hun khói xuất khẩu chuẩn của Thái Lan (RSS3) giảm 2,39% xuống 70,75 baht (1,94 USD), trong khi cao su khối giảm 2,81% xuống 63 baht vào thứ Hai.

Hợp đồng cao su giao tháng 8 tại Sở giao dịch Singapore giao dịch lần cuối ở mức 162,1 US cent/kg, giảm 0,9%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 09/07/2024