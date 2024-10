Thị trường ngày 10/10: Giá vàng giảm phiên thứ 6 liên tiếp, dầu tiếp đà giảm

Giá dầu tiếp đà giảm

Giá dầu giảm, sau số liệu của Mỹ cho thấy tồn trữ dầu thô tăng, song mức giảm được hạn chế bởi rủi ro nguồn cung dầu Iran bị gián đoạn, do xung đột Trung Đông và cơn bão Milton tại Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày 9/10, dầu thô Brent giảm 60 US cent tương đương 0,8% xuống 76,58 USD/thùng và dầu WTI giảm 33 US cent tương đương 0,5% xuống 73,24 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết, tồn trữ dầu thô trong tuần trước tăng 5,8 triệu thùng lên 422,7 triệu thùng, so với dự kiến tăng 2 triệu thùng của các nhà phân tích.

Ngoài ra, các nhà đầu tư lo ngại tăng trưởng chậm lại ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu tại Trung Quốc – nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Nhu cầu yếu tiếp tục củng cố triển vọng cơ bản. Vì vậy, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) giảm dự báo nhu cầu năm 2025, do hoạt động kinh tế suy yếu tại Trung Quốc và Bắc Mỹ.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 1 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 3% xuống mức thấp nhất 1 tuần, do dự kiến các nhà máy phát điện sẽ sử dụng ít khí đốt hơn sau cơn bão Milton, làm mất điện hàng triệu ngôi nhà và doanh nghiệp tại Florida.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn New York giảm 7,3 US cent tương đương 2,7% xuống 2,66 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 26/9/2024 – phiên thứ 4 liên tiếp. Đây là lần đầu tiên, giá khí tự nhiên giảm 4 phiên liên tiếp kể từ cuối tháng 8/2024. Trong 4 phiên, giá khí tự nhiên giảm 11%.

Giá vàng giảm phiên thứ 6 liên tiếp

Giá vàng giảm phiên thứ 6 liên tiếp, do đồng USD tăng và giảm bớt kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tháng 11/2024.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,5% xuống 2.607,93 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 0,4% xuống 2.626 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng lên mức cao nhất gần 2 tháng, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với khách hàng nắm giữ tiền tệ khác.

Giá nhôm giảm

Giá nhôm giảm, do hoạt động đẩy mạnh bán ra trong bối cảnh không chắc chắn về kế hoạch phục hồi nền kinh tế Trung Quốc.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 2,5% xuống 2.505 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 24/9/2024.

Trong phiên ngày 8/10/2024, giá nhôm giảm 3,3% - phiên giảm mạnh nhất hơn 5 tháng.

Giá quặng sắt và thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, do không có thêm các biện pháp tài khóa sau gói kích thích kinh tế khổng lồ của Trung Quốc, gây thất vọng cho các nhà đầu tư.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên giảm 3,6% xuống 777,5 CNY (110,12 USD)/tấn, sau khi giảm hơn 4% trong đầu phiên giao dịch.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn Singapore tăng 0,2% lên 105,2 USD/tấn.

Giá kim loại giảm sau khi Bắc Kinh không đưa ra bất kỳ các biện pháp kích thích có ý nghĩa nào để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, các nhà phân tích thuộc ANZ cho biết.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cuộn cán nóng giảm 3,5%, thép cây giảm gần 3,3%, thép không gỉ giảm gần 1,3% và thép cuộn không thay đổi.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, được thúc đẩy bởi lo ngại thời tiết ẩm ướt làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu, song mức độ lạc quan về các biện pháp kích thích của nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – suy giảm đã hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 10,4 JPY tương đương 2,63% lên 406 JPY (2,73 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 300 CNY tương đương 1,56% xuống 18.920 CNY (2.679,36 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn Singapore tăng 0,4% lên 203,5 US cent/kg.

Giá cà phê robusta vẫn thấp nhất 1,5 tháng

Giá cà phê robusta trên sàn London chạm mức thấp nhất hơn 1,5 tháng, khi Việt Nam - nước xuất khẩu hàng đầu – bước vào mùa vụ mới và dự báo sẽ có nhiều mưa có lợi cho cây trồng tại nước xuất khẩu cà phê robusta lớn thứ 2 – Brazil.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE tăng 0,7% lên 2,5005 USD/lb, sau khi tăng 1,5% trong phiên trước đó.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 9 USD tương đương 0,2% lên 4.865 USD/tấn, trước đó trong phiên chạm 4.800 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 20/8/2024

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE giảm 0,45 US cent tương đương 2% xuống 22,04 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 3 tuần (21,77 US cent/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn London giảm 1,9% xuống 563,9 USD/tấn.

Giá lúa mì tăng phiên thứ 3 liên tiếp, ngô và đậu tương tăng

Giá ngô và đậu tương trên sàn Chicago tăng, được thúc đẩy bởi thị trường tài chính tăng mạnh, khi các thương nhân điều chỉnh danh mục đầu tư trước báo cáo cung cầu của chính phủ.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 4-1/4 US cent lên 5,99 USD/bushel, sau khi đạt 6,04-3/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 2/10/2024. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2024 tăng 4 US cent lên 10,2-1/4 USD/bushel. Giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 1/4 US cent lên 4,21 USD/bushel.

Giá dầu cọ tiếp đà giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, khi những người tham gia thị trường chờ đợi số liệu cung cầu trong nước chính thức để biết hướng đi tiếp theo.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 20 ringgit tương đương 0,47% xuống 4.251 ringgit (993,22 USD)/tấn. Trong phiên có lúc giá dầu cọ tăng 0,73%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 10/10