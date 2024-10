Thị trường ngày 9/10: Giá dầu quay đầu giảm, vàng giảm mạnh nhất hơn 1 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm hơn 4%

Giá dầu giảm hơn 4%, sau thông tin về khả năng ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel, song giá vẫn được hỗ trợ phần nào bởi lo ngại về 1 cuộc tấn công tiềm tàng vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/10, dầu thô Brent giảm 3,75 USD tương đương 4,63% xuống 77,18 USD/thùng và dầu WTI giảm 3,57 USD tương đương 4,63% xuống 73,57 USD/thùng. Trong phiên có lúc cả hai đều giảm hơn 4 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, giá dầu Brent tăng lên hơn 80 USD/thùng – lần đầu tiên – kể từ tháng 8/2024, sau khi tăng hơn 3%. Trong tuần trước đó, giá dầu tăng hơn 8% - tuần tăng mạnh nhất trong hơn 1 năm, do gia tăng lo ngại về 1 cuộc chiến tranh lan rộng tại Trung Đông.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1% xuống mức thấp nhất mới 1 tuần, do dự kiến các nhà máy điện sẽ sử dụng ít khí đốt hơn sau cơn bão Milton gây mất điện cho hàng triệu ngôi nhà và doanh nghiệp tại Florida vào cuối tuần này.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn New York giảm 1,3 US cent tương đương 0,5% xuống 2,733 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 26/9/2024 – phiên thứ 3 liên tiếp.

Giá khí tự nhiên giảm bất chấp dự báo sản lượng giảm và nhu cầu trong 2 tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó.

Tuy nhiên, trong 6 tuần qua giá khí tự nhiên đã tăng 41%.

Giá vàng giảm mạnh nhất hơn 1 tháng, bạc thấp nhất gần 3 tuần

Giá vàng giảm hơn 1% và có phiên giảm mạnh nhất 1,5 tháng, khi số liệu việc làm mới đây của Mỹ làm giảm kỳ vọng về 1 đợt cắt giảm mạnh lãi suất, trong khi thị trường chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để có thêm tín hiệu mới.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,1% xuống 2.614,49 USD/ounce – giảm phiên thứ 5 liên tiếp và rời khỏi mức cao kỷ lục 2.685,42 USD/ounce đạt được hôm 26/9/2024. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 1,1% xuống 2.635,4 USD/ounce.

Đồng thời, giá bạc giao ngay giảm 4,3% xuống 30,36 USD/ounce – thấp nhất gần 3 tuần.

Giá nhôm thấp nhất gần 2 tuần, đồng thấp nhất 2 tuần

Giá nhôm giảm xuống mức thấp nhất gần 2 tuần do giá năng lượng giảm, cùng với đó giá kim loại công nghiệp chịu áp lực giảm bởi lo ngại nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – giảm.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 3,3% xuống 2.570,5 USD/tấn, trong phiên có lúc chạm 2.564,5 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 26/9/2024.

Đồng thời, giá kẽm trên sàn London giảm 2,9% xuống 3.082 USD/tấn – mức giảm mạnh nhất hơn 3 tháng.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 1,6% xuống 9.769 USD/tấn, trong phiên có lúc chạm 9.700 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 24/9/2024.

Giá quặng sắt giảm, thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, do các nhà đầu tư bán ra chốt lời, với một số nhà phân tích cho rằng nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – đã không đạt được kỳ vọng khi công bố các biện pháp kích thích mạnh mẽ tại cuộc họp báo.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên giảm 2,37% xuống 783,5 CNY (111,15 USD)/tấn. Trong đầu phiên giao dịch, giá quặng sắt đạt 844,5 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 8/7/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn Singapore giảm 4,97% xuống 105,25 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 30/9/2024. Giá quặng sắt đạt 115 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 3/6/2024 trong đầu phiên giao dịch.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,43%, thép cuộn cán nóng tăng 1,07%, thép cuộn tăng 8,1% và thép không gỉ tăng 1,6%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, chịu áp lực bởi lo ngại về sự trì hoãn trong việc thực hiện luật chống phá rừng quan trọng của Liên minh châu Âu, trong khi các biện pháp kích thích của nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – suy giảm cũng gây áp lực giá.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 8,3 JPY tương đương 2,05% xuống 395,6 JPY (2,67 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 245 CNY tương đương 1,28% xuống 18.890 CNY (2.676,09 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Singapore giảm 4,5% xuống 203,7 US cent/kg.

Giá cà phê robusta thấp nhất 1,5 tháng

Giá cà phê trên sàn ICE duy trì vững, với giá cà phê robusta chạm mức thấp nhất 1,5 tháng trong đầu phiên giao dịch và giá cà phê arabica không xa so với mức thấp nhất 1 tháng đạt được trong phiên trước đó.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE tăng 3,55 US cent tương đương 1,5% xuống 2,482 USD/lb, sau khi giảm 4,9% trong phiên trước đó.

Trong khi đó, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London giảm 0,2% xuống 4.856 USD/tấn, trước đó trong phiên chạm 4.821 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 21/8/2024

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE giảm 0,06 US cent tương đương 0,3% xuống 22,49 US cent/lb, sau khi giảm 2% trong phiên trước đó.

Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn London tăng 0,9% lên 575,1 USD/tấn.

Giá đậu tương và ngô giảm, lúa mì tăng

Giá đậu tương và ngô trên sàn Chicago giảm, do tiến độ vụ thu hoạch khả quan tại Mỹ và dự báo mưa tại các vành đai cây trồng bị khô hạn của Brazil, thúc đẩy kỳ vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2024 giảm 17-3/4 US cent xuống 10,16-1/4 USD/bushel – thấp nhất 2 tuần. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2024 giảm 5-1/4 US cent xuống 4,2-3/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 30/9/2024, trong khi giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 2-1/4 US cent lên 5,94-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm do hoạt động bán ra chốt lời, cùng với đó là giá dầu đậu tương trên sàn Chicago và giá dầu thô giảm cũng gây áp lực thị trường.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 1,66% xuống 4.272 ringgit (996,97 USD)/tấn.

