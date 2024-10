Thị trường ngày 8/10: Giá dầu Brent vượt ngưỡng 80 USD/thùng, vàng, đồng, cà phê...cùng giảm

Ảnh minh họa.

Giá dầu tăng hơn 3%

Giá dầu tăng hơn 3%, với dầu Brent vượt ngưỡng 80 USD/thùng – lần đầu tiên – kể từ tháng 8/2024, khi cuộc chiến tranh ở Trung Đông làm gia tăng nguy cơ rủi ro, khiến các nhà đầu tư giảm bớt các đợt bán khống kỷ lục trong tháng trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/10, dầu thô Brent tăng 2,88 USD tương đương 3,7% lên 80,93 USD/thùng và dầu WTI tăng 2,76 USD tương đương 3,7% lên 77,14 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu Brent tăng hơn 8% và dầu WTI tăng hơn 9% so với tuần trước đó. Đây là mức tăng mạnh nhất hơn 1 năm, sau 1 loạt tên lửa của Iran vào Israel, làm dấy lên mối lo ngại phản ứng của Israel sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Tehran. Nếu điều này xảy ra, giá dầu có thể tăng 3-5 USD/thùng, Andrew Lipow, chủ tịch của Hiệp hội dầu Lipow cho biết.

OPEC và các đồng minh, bao gồm Nga được gọi là OPEC+, dự kiến sẽ tăng sản lượng vào tháng 12/2024, sau khi cắt giảm trong mấy năm gần đây nhằm hỗ trợ giá do nhu cầu toàn cầu yếu. Tuy nhiên, giá dầu thô Brent có thể sẽ ở gần mức 90 USD/thùng hoặc cao hơn, để OPEC tăng nguồn cung, Lipow cho biết.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 1 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 4% xuống mức thấp nhất 1 tuần, do dự kiến cơn bão Milton sẽ cắt giảm lượng khí đốt mà các nhà máy phát điện sử dụng vào cuối tuần này.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn New York giảm 10,8 US cent tương đương 3,8% xuống 2,746 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 26/9/2024.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, do đồng USD tăng và số liệu việc làm mới đây khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất mạnh từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tháng 11/2024.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,2% xuống 2.648,21 USD/ounce, rời khỏi mức cao kỷ lục 2.685,42 USD/ounce đạt được hôm 26/9/2024. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 0,1% xuống 2.666 USD/ounce.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất 7 tuần, khiến vàng thỏi định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Thị trường sẽ xem xét biên bản cuộc họp chính sách của Fed gần đây nhất, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tuần này. Trong khi đó, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã trì hoãn việc mua vàng dự trữ tháng thứ 5 liên tiếp trong tháng 9/2024.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm do đồng USD tăng, song lạc quan về nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – được cải thiện đã hỗ trợ giá trước cuộc họp chính sách của nước này, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giá đồng trên sàn London giảm 0,2% xuống 9.920 USD/tấn.

Các thương nhân cho biết, đồng USD tăng khiến kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác, gây áp lực đối với kim loại công nghiệp trong hầu hết các phiên giao dịch tại châu Âu.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng trở lại, do triển vọng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tại Trung Quốc và Mỹ - hai nền kinh tế hàng đầu thế giới – đã nâng đỡ thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 4,1 JPY tương đương 1,03% lên 403,9 JPY (2,72 USD)/kg, sau khi giảm 2,1 JPY/kg trong đầu phiên giao dịch.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn Singapore tăng 2,2% lên 205,2 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê trên sàn ICE giảm mạnh, với cà phê arabica giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng và cà phê robusta chạm mức thấp nhất hơn 1 tháng, do dự báo mưa có lợi cho cây trồng tại Brazil – nước trồng cà phê lớn nhất thế giới.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE giảm 12,7 US cent tương đương 4,9% xuống 2,4465 USD/lb. Trong tuần trước, giá cà phê giảm gần 4,5%.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London giảm 3,9% xuống 4.868 USD/tấn, sau khi giảm 8% trong tuần trước đó.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE giảm 0,46 US cent tương đương 2% xuống 22,55 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn London giảm 1,2% xuống 570,2 USD/tấn.

Giá đậu tương giảm, ngô và lúa mì tăng

Giá đậu tương tại Mỹ giảm, do dự báo mưa tại các khu vực khô hạn tại các nước xuất khẩu hàng đầu – Brazil và Argentina – và nguồn cung tại Mỹ tăng.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2024 giảm 3-3/4 US cent xuống 10,34 USD/bushel, trong khi giá ngô kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 1-1/4 US cent lên 4,26 USD/bushel. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 2-3/4 US cent lên 5,92-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng trở lại, được thúc đẩy bởi giá dầu thô tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 1,05% lên 4.345 ringgit (1.015,66 USD)/tấn, sau khi giảm xuống mức thấp 4.247 ringgit/tấn trong đầu phiên giao dịch.

Giá dầu cọ đã tăng 3,87% trong 2 phiên trước đó.

