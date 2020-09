Thị trường ngày 10/9: Dầu Brent bật tăng trở lại lên trên 40 USD/thùng, vàng tiếp đà tăng

Dầu rời khỏi mức thấp nhất 3 tháng

Giá dầu phiên vừa qua bật tăng trở lại từ mức thấp nhất 3 tháng trong phiên trước, nhưng sự gia tăng số ca nhiễm virus corona tại một số nước đã làm suy yếu hy vọng về sự phục hồi ổn định trong nhu cầu toàn cầu.

Chốt phiên 9/9, dầu thô Brent tăng 1,01 USD hay 2,5% lên 40,79 USD/thùng, trong phiên trước dầu này đã giảm hơn 5% xuống dưới 40 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 6. Dầu thô WTI tăng 1,29 USD hay 3,5% lên 38,05 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong tuần này sau khi công ty dầu Aramco cắt giảm giá bán chính thức cho dầu Arab light giao tháng 10, một dấu hiệu nhu cầu suy yếu.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) trong ngày 9/9 đã giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm nay 210.000 thùng/ngày xuống 8,32 triệu thùng/ngày.



Các nhà đầu tư đang đợi số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ. Theo thăm dò của Reuters tồn kho của nước này dự kiến giảm tuần thứ 7 liên tiếp, trong khi tồn kho sản phẩm đã lọc cũng giảm trong tuần trước.

Sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến giảm 870.000 thùng/ngày xuống 11,38 triệu thùng/ngày trong năm 2020, giảm ít hơn so với dự báo trước đây.

Vàng mạnh do USD suy yếu

Giá vàng tăng lên mức cao nhất trong gần một tuần trong phiên qua, do USD suy yếu và những lo ngại về việc phát triển vaccine Covid-19 bị chậm trễ.

Vàng giao ngay tăng 0,7% lên 1.945,2 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,6% lên 1.954,90 USD.

USD giảm 0,2% sau khi Bloomberg báo cáo tăng trưởng và lạm phát dự kiến của ECB được công bố trong ngày 10/9 sẽ thay đổi nhẹ so với dự báo hồi tháng 6 của ngân hàng này.

Trong khi đó, các thử nghiệm toàn cầu đối với vaccine của AstraZeneca đã bị tạm ngừng do một người tham gia nghiên cứu đã mắc bệnh không rõ nguyên nhân. Tin tức này có thể gián tiếp hỗ trợ giá vàng, do có thể tiếp tục kéo dài suy thoái kinh tế và kỳ vọng thêm các gói kích thích tài chính.

Đồng tăng giá

Giá đồng tăng trong ngày hôm nay do giá sản xuất của Trung Quốc giảm với tốc độ chậm nhất trong 5 tháng, cho thấy sự phục hồi kinh tế đang tiếp tục tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới này và nhu cầu tốt hơn.

Giá đồng giao sau ba tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 1% lên 6.736 USD/tấn sau khi giảm 1,8% trong phiên trước. Kim loại này đã tăng khoảng 50% kể từ giữa tháng 3 và là kim loại có diễn biến tốt nhất trong năm nay.

Trung Quốc nước chiếm một nửa nhu cầu đồng trên toàn cầu đã trở lại tăng trưởng trong quý 2 năm nay và nhập khẩu đồng với khối lượng kỷ lục trong tháng 7.

Dự trữ đồng trên sàn LME đã giảm 3.125 tấn xuống 73.425 tấn, thấp nhất kể từ tháng 11/2005. Các kho của sàn giao dịch Thượng Hải dự trữ ở mức cao nhất kể từ tháng 5.

Sự thiếu hụt trên sàn LME đã thúc đẩy chênh lệch giữa giá giao ngay và giá đồng giao sau ba tháng lên tới 27 USD, mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 3/2019.

Thép và quặng sắt của Trung Quốc lao dốc do lo lắng về nhu cầu

Giá thép và thành phần sản xuất thép của Trung Quốc giảm trong phiên, với thép không gỉ giảm 4,2% và quặng sắt đóng cửa giảm 3,4%, do lo lắng về sự phục hồi kinh tế toàn cầu chậm lại và nhu cầu tại Trung Quốc yếu.

Hợp đồng thép không gỉ trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giao tháng 11 có lúc đã giảm khoảng 5,5% xuống 13.995 CNY (2.043,51 USD)/tấn, đóng cửa giá đạt 14.190 CNY. Các giá thép khác tại Thượng Hải cũng giảm.

Thép thanh giao tháng 1/2021 giảm 2,2% xuống 3.658 CNY/tấn. Thép cuộn cán nóng đã giảm 2,9% xuống 3.752 CNY/tấn.

Giá nguyên liệu thô sản xuất thép cũng giảm. Hợp đồng quặng sắt trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 3,4% xuống 825 CNY/tấn.

Giá tại xưởng sản xuất của Trung Quốc giảm tháng thứ 7 liên tiếp trong tháng 8, nhưng với tốc độ giảm chậm nhất kể từ tháng 3, cho thấy lĩnh vực công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này tiếp tục phục hồi từ suy giảm mạnh bởi virus corona.

Cao su Nhật Bản giảm xuống thấp nhất 2 tuần

Giá cao su Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần trong phiên qua, do giá tại Thượng Hải giảm trong khi khi ứng cử viên vaccine Covid-19 hàng đầu phải đối mặt với sự chậm trễ làm dấy lên lo ngại về nhu cầu hàng hóa này phục hồi chậm.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 2/2021 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 4,3 JPY xuống 176 JPY (1,66 USD)/kg. Giá đã xuống mức thấp nhất kể từ ngày 25/8 tại 175,9 JPY trong đầu phiên giao dịch này.

Hợp đồng cao su giao tháng 1/2021 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 405 CNY đóng cửa tại 12.120 CNY (1.771 USD)/tấn sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/8 cũng trong phiên này.

Đồng JPY mạnh lên cũng gây áp lực cho thị trường cao su. Tuy nhiên, giá giao ngay tăng gần đây cũng cung cấp một số hỗ trợ. Giá cao su Thái Lan đã tăng và gần đạt được mức cao nhất 3 năm trong tháng này do nhu cầu toàn cầu tăng và sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa 0,01 US cent xuống 12,03 US cent/lb.

Các đại lý cho biết các nguồn cung cấp vẫn dồi dào, sản lượng tại Brazil vẫn mạnh trong khi họ đang đợi sự xác nhận rằng Ấn Độ sẽ trợ cấp xuất khẩu đầu vụ thứ 3 liên tiếp trong niên vụ 2020/21. Ấn Độ có thể đưa ra thông báo trước khi kết thúc tháng này, với khối lượng khoảng 6 triệu tấn. Nguồn cung đường của Ấn Độ ở mức cao có thể liên tiếp tạo áp lực giảm giá.

Đường trắng kỳ hạn tháng 10 giảm 2,4 USD hay 0,7% xuống 358 USD/tấn.

Cà phê diễn biến trái chiều

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 3,25 US cent hay 2,5% xuống 1,2885 USD/lb, giảm phiên thứ 2 liên tiếp.

Thị trường tiếp tục nhận được hỗ trợ từ dự trữ của sàn giao dịch ở mức thấp nhất trong khoảng 20 năm.

Cà phê robusta kỳ han jthangs 11 tăng 5 USD hay 0,4% lên 1.416 USD/tấn.

Bông tăng do USD yếu

Giá bông trên sàn ICE phục hồi từ mức thấp nhất trong gần 3 tuần, được hỗ trợ bởi USD yếu đi và một số nhà máy được bảo dưỡng.

Hợp đồng bông giao tháng 12 đóng cửa tăng 0,18 US cent hay 0,3% lên 64,2 US cent /lb, sau khi đạt mức thấp nhất kể từ ngày 20/8 tại 63,4 US cent.

Ngô giảm



Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago (CBOT) giảm trong phiên giao dịch biến động nhẹ, do các thương nhân điều chỉnh vị thế trước khi số liệu quan trọng từ Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố vào thứ 6 (11/9).

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 1-1/2 US cent xuống 3,60-1/4 USD/bushel.

Khảo sát của Reuters dự kiến chính phủ sẽ hạ dự báo sản lượng ngô của Mỹ niên vụ 2020/21 và dự trữ cuối vụ.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 10/9