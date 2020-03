Thị trường ngày 11/3: Giá dầu đảo chiều tăng 10%, vàng lùi xa khỏi mốc 1.700 USD/ounce

Dầu tăng 10%



Giá dầu Brent đã tăng 10% với hy vọng một thỏa thuận cắt giảm nguồn cung sẽ làm xoay chuyển tình thế trên thị trường này, và hầu hết các lợi suất trái phiếu chính phủ cũng tăng từ mức thấp kỷ lục khi các chính phủ đồng loạt đưa ra những biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế.

Kết thúc phiên giao dịch, dầu Brent tăng 8,3% lên 37,22 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ (WTI) tăng 10,4% lên 34,36 USD/thùng.

Bộ trưởng Dầu mỏ Nga, Alexander Novak, cho biết ông không loại trừ các biện pháp phối hợp với Tổ chức các nước Xuất khẩu dầu mỏ để ổn định lại thị trường.

Tổng thống Mỹ Donal Trump cho biết sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua việc giảm thuế và nhiều biện pháp kích thích "rất lớn" khác nữa để giảm bớt tác động xấu nên kinh tế Mỹ. Ông cho hay, chính quyền Mỹ dự định sẽ giúp các ngành hàng không và tàu du lịch vượt qua khó khăn. Nhật Bản cũng tung gói kích thích thứ 2 trị giá khoảng 4 tỷ USD để đối phó với sự bùng phát của dịch bệnh.

Vàng giảm do các tài sản khác tăng

Giá vàng giảm trên 1,5% trong phiên giao dịch vừa qua, lùi xa khỏi mốc 1.700 USD/ounce đã đạt được trong phiên trước, do dự báo các biện pháp kích thích kinh tế trên toàn cầu nhằm giảm tác động từ Covid-19 khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang mua trái phiếu cũng như các tài sản khác có độ rủi ro cao hơn.

Cuối phiên giao dịch, vàng giao ngay giảm 1,6% xuống 1.653,33 USD/ounce; vàng kỳ hạn tháng 4/2020 giảm 0,9% xuống 1.660,3 USD/ounce.

Ngân hàng trung ương Mỹ đã cắt giảm lãi suất khẩn cấp trong tuần trước, và dự kiến sẽ tiếp tục giảm lãi suất thêm một lần nữa trong kỳ họp tới (vào 18/3). Ngân hàng trung ương Châu Âu đang đối mặt với sức ép lớn và sẽ thể hiện trong quyết sách ở kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày mai, 12/3

Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại Châu Á tuần này tăng do nguồn cung hàng kỳ hạn tháng 4 giảm sút, nhưng các thương gia dự báo giá dù nhích lên song vẫn ở mức thấp, trong khi nhu cầu vẫn tiếp tục yếu do dịch Covid-19.

LNG kỳ hạn tháng 4 giao tới Đông Bắc Á hiện giá khoảng 3,2 USD/mmBtu, tăng 20 US cent so với cách đây một tuần. Đây vẫn là mức gần thấp kỷ lục. Khí gá kỳ hạn giao tháng 5 cũng có giá tương tự kỳ hạn tháng 4. Tại Nhật Bản – nước nhập khẩu khí gas lớn nhất thế giới, LNG nhập khẩu vẫn ở mức thấp kỷ lục, khoảng 3,4 USD/mmBtu, do nguồn cung tăng lên từ Mỹ và Australia, trong bối cảnh thời tiết mùa Đông năm nay ấm áp và dịch virus corona làm giảm nhu cầu khí đốt cũng như những hàng hóa khác.

Trong khi đó tại Mỹ, khí gas tăng giá mạnh trong phiên vừa qua theo xu hướng giá dầu và do hy vọng Chính phủ sẽ kích thích kinh tế một cách mạnh mẽ. Hợp đồng giao tháng 4 trên sàn New York tăng 11,2 US cent (6,3%) lên 1,890 USD/mmBtu.

Quặng sắt đảo chiều tăng mạnh

Giá quặng sắt tại Trung Quốc tăng trở lại trong phiên giao dịch vừa qua sau khi nước này công bố số liệu cho thấy tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu tích cực, làm dấy lên hy vọng nhu cầu quặng sắt sẽ cải thiện trong tương lai không xa, trong bối cảnh lượng tồn trữ giảm xuống.

Quặng sắt trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên kết thúc phiên tăng 4,9% lên 662,50 CNY (95,49 USD)/tấn, lúc đầu giờ chiều có lúc tăng 5,5%. Quặng sắt trên sàn Singapore tăng 3,9%.

Lượng quặng lưu kho tại các cảng biển Trung Quốc tiếp tục giảm, so với đầu năm hiện thấp hơn 3,4%, chỉ còn 126,25 triệu tấn tính tới 6/3/2020, theo số liệu của SteelHome. Đó là do các nhà máy thép ở nước này trở lại hoạt động sau thời gian bị gián đoạn bởi dịch bệnh.

Đồng, nhôm tăng

Giá đồng tăng từ mức thấp nhất 3 năm ở phiên giao dịch trước nhờ tin tích cực về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc và toàn cầu kích thích kinh tế.

Trên sàn London, đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng tăng 0,6% lên 5.566 USD/tấn.Giá nhôm giao cùng kỳ hạn tăng 0,6% lên 1.697 USD/tấn.

Cao su tăng 3%

Giá cao su trên thị trường Tokyo tăng trên 3% trong phiên vừa qua, lấy lại một phần những gì đã mất ở phiên giao dịch liền trước, do số ca nhiễm virus mới ở Trung Quốc tiếp tục giảm, làm dấy lên hy vọng nhu cầu cao su sẽ sớm tăng lên.

Kết thúc phiên này, cao su kỳ hạn tháng 8 trên sàn TOCOM tăng 5,4 JPY (3,4%) lên 163,2 JPY (1,56 USD)/kg. Hợp đồng kỳ hạn tháng 5 trên sàn Thượng Hải cũng tăng 420 CNY lên 10.700 CNY (1.540 USD)/tấn, hồi phục từ mức thấp nhất kể từ 3/8/2018 ở phiên giao dịch liền trước.

Cà phê đi lên

Giá cà phê tăng sau khi Rabobank dự đoán nhu cầu mặt hàng này sẽ mạnh lên bất chấp Covid-19. Kết thúc phiên, arabica kỳ hạn tháng 5 tăng 5,15 US cent (4,7%) lên 1,1435 USD/lb, trong khi robusta giao cùng kỳ hạn tăng 32 USD (2,6%) lên 1.279 USD/tấn.

Đường giảm

Đường là mặt hàng hiếm hoi giảm giá ở phiên vừa qua vì đường thường đi ngược chiều với dầu về xu hướng giá. Đường thô kỳ hạn tháng 5 giảm 0,02 US cent xuống 12,59 US cent/lb do dự báo Brazil sẽ tăng cường sản xuất ethanol khi giá dầu tăng. Tuy nhiên, đường trắng kỳ hạn giao tháng 5 vẫn nhích nhẹ 6,2 USD (1,7%) lên 361,8 USD/tấn.

Nhu cầu tỏi Ai Cập trên thế giới tăng do gián đoạn nguồn cung từ Trung Quốc

Nhiều nhà nhập khẩu đang tìm tới Ai Cập để mua tỏi. Do dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục khiến nguồn cung từ thị trường này sụt giảm nghiêm trọng, một số nước đã mở cửa thị trường cho việc nhập khẩu tỏi Ai Cập, chẳng hạn như Brazil hay Đài Loan (Trung Quốc).

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng nay 11/3