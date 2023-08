Thị trường ngày 11/8: Dầu quay đầu giảm, vàng bật tăng

Dầu quay đầu giảm sau thông báo số liệu lạm phát của Mỹ

Giá dầu giảm nhẹ khi suy đoán về một đợt tăng lãi suất khác của Mỹ mờ dần sau thông báo dữ liệu lạm phát và OPEC vẫn lạc quan về triển vọng nhu cầu dầu.

Giá dầu thô Brent chốt phiên giảm 1,15 USD, tương đương 1,3% xuống 86,40 USD/thùng. Dầu thô Tây Texas của Mỹ giảm 1,58 USD xuống 82,82 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,2% trong tháng 7, phù hợp với mức tăng trong tháng 6, Bộ Lao động Mỹ cho biết. CPI đã tăng 3,2% trong 12 tháng tính đến tháng 7, tăng từ mức tăng 3% trong tháng 6, đây là mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 3/2021. Điều này đã thúc đẩy suy đoán Fed sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn được hỗ trợ nhờ các yếu tố như Saudi Arabia và Nga gia hạn cắt giảm sản lượng, cùng với lo ngại về nguồn cung do khả năng xung đột giữa Nga và Ukraine ở khu vực Biển Đen đe dọa các chuyến hàng dầu của Nga.

Vàng bật tăng

Giá bật tăng sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng của Mỹ tăng vừa phải trong tháng 7, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang ở cuối chu kỳ tăng lãi suất. Đồng đô la Mỹ giảm so với các đối thủ của nó, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn tăng trong phiên giữ đà tăng của vàng trong tầm kiểm soát.

Tại Comex, giá vàng giao ngay tăng 0,1% còn 1.915,49USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 0,1% còn 1.948,9 USD/ounce.

Đồng giảm giá do USD giảm

Giá đồng tại Luân Đôn giảm vào lúc đóng cửa khi đồng USD giảm giá sau dữ liệu lạm phát của Mỹ và trong bối cảnh hy vọng dai dẳng về các biện pháp kích thích tiếp theo của Trung Quốc. Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London giảm 0,3% còn 8.370 USD/tấn.

"Hầu hết các kim loại công nghiệp vẫn phụ thuộc vào kích thích kinh tế từ Trung Quốc. Nếu Trung Quốc đưa ra các biện pháp kích thích, đặc biệt là đối với lĩnh vực bất động sản, điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu kim loại và hỗ trợ giá cao hơn", nhà phân tích Ewa Manthey của ING cho biết.

Trong ngắn hạn, giá kim loại cơ bản sẽ vẫn biến động vì trọng tâm của thị trường sẽ tập trung vào bức tranh kinh tế vĩ mô lớn hơn, với sự tăng trưởng toàn cầu đang đè nặng lên nhu cầu.

Quặng sắt tăng phiên thứ hai liên tiếp

Giá quặng sắt Đại Liên tiếp tục tăng nhẹ do nhu cầu phục hồi sau khi một số nhà máy ở trung tâm sản xuất thép hàng đầu của Trung Quốc Đường Sơn nối lại sản xuất, mặc dù vẫn còn lo ngại về nhu cầu tiêu thụ quặng khi hạn chế sản xuất thép đã kìm chế đà tăng. Cụ thể, giá quặng sắt Đại Liên hợp đồng giao tháng 1/2024 chốt phiên tăng 0,97% lên 725 CNY/tấn. Trên Sàn giao dịch Singapore, quặng sắt tháng 8/2023 giao dịch quanh mức 101,35 USD/tấn.

Theo các nhà phân tích của Huatai, nhu cầu quặng sắt sẽ phải đối mặt với rủi ro giảm giá trong trung hạn, do các nhà sản xuất thép có thái độ thận trọng đối với việc thu mua nguyên liệu thô trong bối cảnh các biện pháp kiểm soát sản xuất thép đang rình rập. Ngoài ra, đè nặng lên tâm lý thị trường là những lo ngại mới về thị trường bất động sản đang suy yếu của Trung Quốc sau thông tin công ty bất động sản lớn Country Garden không thể thanh toán 22 triệu đô la trái phiếu.

Giá thép cây giảm 0,22%, thép cuộn cán nóng giảm 0,66% và thép không gỉ giảm 0,23%. Riêng thép thanh dây tăng 0,21%.

Cao su Nhật Bản tăng trở lại

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản đã kết thúc chuỗi giảm bảy phiên vào thứ Năm, khi đồng yên mềm hơn và lo ngại về sự thiếu hụt nguồn cung bù lại lo lắng về nhu cầu yếu ở Trung Quốc.

Giá cao su giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch Osaka tăng 0,6 yên, tương đương 0,3%, lên 196,5 yên (1,36 USD)/kg.

Nguồn cung mới từ các nước sản xuất sang Nhật Bản hiện đã giảm do định giá thấp và hàng tồn kho địa phương đã giảm, cũng là nguyên nhân hỗ trợ giá.

Đồng yên giảm 0,13% so với đồng đô la xuống 143,93.

Hợp đồng cao su giao tháng 1/2024 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tăng 30 CNY lên 12.985 CNY (1.800,67 USD)/tấn.

Đường thô tăng nhẹ

Giá đường tăng lên do tâm lý lo ngại nguồn cung toàn cầu thiếu hụt trong mùa 2023-2024. Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2023 tăng 0,24 US cent hay 1% lên 23,93 US cent/lb. Đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 tăng 3,90 USD hay 0,6% lên 691 USD/tấn.

Sản lượng đường trung-nam của Brazil đã tăng 11,3% trong nửa cuối tháng 7 so với một năm trước, đạt 3,68 triệu tấn, theo UNICA.

Các đại lý cho biết thị trường hiện đang bị chi phối bởi sản xuất đường hiện đang cao tại Brazil và khả năng thiếu hụt ngày càng tăng do mùa vụ tới phụ thuộc vào thời tiết. Tổ chức Đường Quốc tế (IS) hôm qua dự báo thiếu hụt đường toàn cầu là 2,12 triệu tấn trong niên vụ 2023/24 (từ tháng 10 đến tháng 9).

Cà phê tiếp tục giảm

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 đóng cửa giảm 0,55 US cent hay 0,3% còn 1,5965 USD/lb. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 9 USD hay 0,4% còn 2.534 USD/tấn. Brazil đã xuất khẩu 2,69 triệu bao cà phê nhân ra nước ngoài trong tháng 7, cao hơn 22,3% so với cùng tháng một năm trước, tập đoàn công nghiệp Cecafe cho biết.

Thời tiết ở Việt Nam vẫn thuận lợi, cho thấy mức năng suất ổn định tuy nhiên diện tích canh tác đã bị thu hẹp khi nông dân chuyển sang cây ăn quả có lợi nhuận cao hơn. Xuất khẩu cà phê từ Việt Nam giảm 3,4% trong 7 tháng đầu năm.

Ngô, lúa mì, đậu tương tăng mạnh

Giá ngô và lúa mì kỳ hạn tại Chicago tăng mạnh do các nhà giao dịch tích cực mua vào trước báo cáo quan trọng của chính phủ Mỹ về cung và cầu thông báo vào hôm nay.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 tại CBOT tăng 9-3/4 cent lên 13,18-1/4 USD/bushel. Giá ngô tháng 12/2023 của CBOT tăng 2 cent lên 4,94-1/4 USD/buhsel. Giá lúa mì mùa đông đỏ mềm tháng 9 của CBOT tăng 2-3/4 cent lên 6,37-3/4 USD/bushel.

Xuất khẩu ngô của Mỹ đạt 908.800 tấn phù hợp với kỳ vọng từ 275.000 đến 1,2 triệu tấn. Xuất khẩu lúa mì đạt 561.200 tấn, vượt mức dự báo dao động từ 200.000 đến 500.000 tấn.

Ukraine đã công bố một "hành lang nhân đạo" vào thứ Năm để cho phép các tàu chở hàng bị mắc kẹt trong các cảng của họ đi vào Biển Đen, cho thấy phản ứng đối với việc Nga gần đây rút khỏi thỏa thuận hành lang ngũ cốc.

