Thị trường ngày 9/8: Giá dầu bật tăng, vàng và đồng thấp nhất 1 tháng

Dầu bật tăng do triển vọng lạc quan từ Mỹ

Giá dầu đã tăng cao vào cuối phiên giao dịch khi EIA dự báo triển vọng lạc quan hơn về nền kinh tế Mỹ, nhưng dữ liệu giảm về nhập khẩu và xuất khẩu dầu thô của Trung Quốc đã hạn chế đà tăng.

Giá dầu thô Brent tăng 83 cent lên 86,17 USD/thùng. Dầu thô Tây Texas của Mỹ tăng 98 cent lên 82,92 USD/thùng. Trước đó, cả hai hợp đồng đã giảm 2 USD nhưng giá đã đảo chiều sau khi báo cáo hàng tháng từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội sẽ tăng 1,9% vào năm 2023, tăng từ mức 1,5% trong dự báo trước đó.

EIA cũng dự kiến giá dầu thô Brent sẽ đạt trung bình 86 USD trong nửa cuối năm 2023, tăng khoảng 7 USD so với dự báo trước đó. Sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến sẽ tăng 850.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 12,76 triệu thùng/ngày vào năm 2023, vượt qua mức đỉnh cuối cùng là 12,3 triệu thùng/ngày vào năm 2019.

Nhập khẩu dầu tháng 7 của Trung Quốc đã giảm 18,8 % so với tháng trước xuống mức thấp nhất hàng ngày kể từ tháng 1, nhưng vẫn tăng 17% so với một năm trước đó. Nhìn chung, nhập khẩu của Trung Quốc đã giảm 12,4% trong tháng 7, cao hơn nhiều so với mức giảm 5% dự kiến. Xuất khẩu giảm 14,5%, so với mức giảm 12,5% của các nhà kinh tế. Bất chấp dữ liệu ảm đạm, một số nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc từ tháng 8 đến đầu tháng 10.

Mùa cao điểm cho hoạt động xây dựng và sản xuất bắt đầu vào tháng 9 và tiêu thụ xăng sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu đi lại mùa hè, nhà phân tích Leon Li của CMC Markets cho biết. Nhu cầu dự kiến sẽ giảm dần sau tháng 10.

Vàng thấp nhất 1 tháng do USD tăng giá

Giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất gần 1 tháng do USD tăng mạnh khi các nhà đầu tư trú ẩn vào đồng USD sau dữ liệu thương mại yếu kém của Trung Quốc, trong khi sự thận trọng chiếm ưu thế trước số liệu lạm phát của Mỹ vào cuối tuần này.

Tại Comex, giá vàng giao ngay giảm 0,6% còn 1.925,79 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 0,5% còn 1.959,9 USD/ounce.

Đồng đô la đã tăng 0,5% so với các đối thủ, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.

Vàng rất nhạy cảm với việc tăng lãi suất của Mỹ, vì những điều này làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi không sinh lời. Thống đốc Fed Michelle Bowman hôm thứ Hai đã vạch ra khả năng cần phải tăng lãi suất bổ sung để giảm lạm phát xuống mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang, trong khi Chủ tịch Fed New York John C. Williams dự kiến lãi suất có thể bắt đầu giảm vào năm tới.

Đồng thấp nhất gần một tháng do dữ liệu thương mại Trung Quốc yếu

Giá đồng tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất gần 1 tháng sau khi dữ liệu thương mại và doanh số bán ô tô yếu của Trung Quốc làm gia tăng lo ngại về nhu cầu từ nước tiêu thụ kim loại lớn nhất thế giới này. Nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc giảm nhanh hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 7, đe dọa triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London kéo dài mức lỗ sang ngày thứ 3, giảm 1,4% xuống 8.366 USD/tấn.

Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đồng của Trung Quốc trong tháng 7 giảm 2,7% so với một năm trước đó do nhu cầu yếu trong nền kinh tế đang chững lại và giá toàn cầu cao. Nhập khẩu đồng và các sản phẩm đồng chưa gia công đạt 451.159 tấn. Trong 7 tháng đầu năm 2023, con số này đã giảm 10,7% xuống 3,04 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Quặng sắt tiếp tục giảm

Giá quặng sắt Đại Liên giảm ngày thứ 4 liên tiếp và quặng sắt Singapore giảm ngày thứ 2 liên tiếp. Cụ thể, giá quặng sắt Đại Liên hợp đồng giao tháng 1/2024 giảm 0,3% xuống mức 716 CNY/tấn. Trên Sàn giao dịch Singapore, quặng sắt tháng 9/2023 cũng giảm 0,4% xuống còn 100,6 USD/tấn.

Giá thép tại Thượng Hải cũng giảm. Hợp đồng thép cây giảm 0,8%, thép cuộn cán nóng giảm 0,7%, thanh thép giảm 0,3% và thép không gỉ giảm 0,1%.

Các dữ liệu thương mại kinh tế yếu kém của Trung Quốc gây thêm áp lực lên các nhà chức trách để đưa ra các biện pháp kích thích cụ thể hơn nữa, trong khi việc cắt giảm sản lượng thép tiếp tục đè nặng lên thị trường.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này đã nhập 93,48 triệu tấn quặng sắt trong tháng 7, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái song giảm 2% so với tháng liền trước do sản xuất giảm tại trung tâm sản xuất thép lớn Đường Sơn.

Cao su Nhật Bản giảm phiên thứ 6 liên tiếp

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản giảm phiên thứ sáu liên tiếp sau khi Trung Quốc công bố một loạt dữ liệu thương mại đáng thất vọng khác nhưng đồng yên mềm hơn đã hạn chế tổn thất. Giá cao su giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch Osaka giảm 0,8 yên, tương đương 0,4%, xuống 196,2 yên (1,37 USD)/kg. Giá hợp đồng này đã dao động gần mức thấp nhất trong hai năm kể từ ngày 18/7/2023.

Hợp đồng cao su giao tháng 1/2023 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 5 CNY còn 12.890 CNY (1.787,40 USD)/tấn. Dự trữ cao su tại các kho do Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đã tăng 4,8% so với một tuần trước đó, mức tăng hàng tuần cao nhất từ đầu năm đến nay.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9 tại sở giao dịch Singapore chốt phiên đi ngang ở mức 127,7 US cent/kg.

Đường thô tăng nhẹ

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10 giảm 0,29 US cent hay 1,2% xuống 23,45 US cent/lb, sau khi đã xuống mức thấp nhất trong gần 1 tháng là 23,29 US cent/lb. Đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 giảm 3,40 USD hay 0,5% xuống 679,50 USD/tấn.

Các nhà phân tích thị trường đường dự kiến trong niên vụ tới thị trường sẽ thâm hụt toàn cầu lần thứ hai liên tiếp do sản lượng gần kỷ lục từ nhà sản xuất hàng đầu Brazil sẽ không đủ để bù đắp sản lượng giảm ở những nơi khác.

Cà phê tiếp tục tăng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 đóng cửa giảm 2,6 US cent hay 1,6% đạt 1,6135 USD/lb. Riêng cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 5 USD hay 0,2% lên 2.559 USD/tấn.

Các đại lý cho biết vụ thu hoạch arabica ở nhà sản xuất hàng đầu Brazil đang bước vào giai đoạn cuối cùng với điều kiện khí hậu thuận lợi và dự kiến nguồn cung sắp tới sẽ ồ ạt vào thị trường.

Dầu cọ tiếp tục thấp nhất 6 tuần

Giá dầu cọ đóng cửa ở mức thấp nhất gần 6 tuần do triển vọng dự trữ cao hơn tại nước sản xuất lớn thứ hai thế giới và nhu cầu chậm chạp.

Giá dầu cọ giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch phái sinh Bursa Malaysia giảm 80 ringgit, tương đương 2,12%, xuống 3.691 ringgit (807,11 USD)/tấn, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 28/6.

Xuất khẩu dầu cọ năm 2023 của Malaysia có thể tăng lên 16 triệu tấn từ 15,72 triệu tấn năm 2022, theo Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB). Tổng giám đốc MPOB Ahmad Parveez Ghulam Kadir cho biết sản lượng dầu cọ thô của nước này vào năm 2023 có thể tăng từ 18,45 triệu tấn lên 19 triệu tấn.

Đậu tương và ngô hồi phục trong khi lúa mì giảm

Giá đậu tương và ngô kỳ hạn của Mỹ tăng cao hơn vào thứ Ba, phục hồi khỏi mức suy yếu ban đầu khi các nhà đầu tư tích cực mua vào trước thông báo triển vọng vụ mùa chính của chính phủ Mỹ vào thứ Sáu tuần này.

Trong khi giá lúa mì kỳ hạn giảm, với lo ngại về nhu cầu yếu đối với nguồn cung của Mỹ đè nặng lên thị trường sau khi Ai Cập đặt một thỏa thuận khác cho lúa mì Nga bất chấp lo ngại gia tăng về các chuyến hàng đến Biển Đen.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 tại CBOT tăng 4 cent lên 13,06 USD/bushel. Giá ngô tháng 12/2023 của CBOT tăng 3 cent lên mức 4,98-3/4 USD/buhsel.

Giá lúa mì mùa đông đỏ mềm tháng 9 của CBOT giảm 1-1/4 cent xuống 6,56-1/4 USD/bushel.

Nhập khẩu đậu tương trong tháng 7 của Trung Quốc đã tăng gần 1/4 so với một năm trước, nhờ nhu cầu được cải thiện ở người mua lớn nhất thế giới, đặc biệt là để sử dụng trong thức ăn chăn nuôi và lượng hàng đến từ Brazil cao hơn. Trung Quốc đã nhập khẩu 9,73 triệu tấn đậu tương trong tháng 7, tăng 23,5% so với một năm trước. Nhập khẩu trong bảy tháng đầu năm đạt 62,3 triệu tấn, tăng 15% so với một năm trước đó.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 9/8