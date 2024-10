Thị trường ngày 12/10: Giá vàng tăng hơn 1%, dầu, khí tự nhiên, cao su, cà phê, đậu tương và lúa mì đều giảm

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm, song có tuần tăng thứ 2 liên tiếp, khi các nhà đầu tư cân nhắc các yếu tố như khả năng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và tác động của cơn bão Milton đến nhu cầu nhiên liệu tại Florida.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/10, dầu thô Brent giảm 36 US cent tương đương 0,45% xuống 79,04 USD/thùng và dầu WTI giảm 29 US cent tương đương 0,38% xuống 75,56 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần cả hai loại dầu đều tăng hơn 1%.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ thấp nhất 2 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2% xuống mức thấp nhất 2 tuần, do các nhà máy điện sử dụng ít khí hơn sau khi cơn bão Milton làm mất điện hàng triệu ngôi nhà và doanh nghiệp tại Florida.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn New York giảm 4,3 US cent tương đương 1,6% xuống 2,632 USD/mmBTU - thấp nhất kể từ ngày 26/9/2024. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên giảm 8% sau khi giảm 2% trong tuần trước đó.

Giá vàng tăng hơn 1%

Giá vàng tăng hơn 1%, sau số liệu lạm phát của Mỹ đã củng cố triển vọng cắt giảm lãi suất vào tháng tới, kiềm chế đồng USD ở dưới mức cao gần đây, trong khi nhu cầu trú ẩn an toàn xuất phát từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng thúc đẩy giá vàng tăng.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,1% lên 2.658,42 USD/ounce – tăng phiên thứ 2 liên tiếp. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 1,4% lên 2.676,3 USD/ounce.

Giá sản xuất của Mỹ trong tháng 9/2024 không thay đổi, cho thấy triển vọng lạm phát vẫn lạc quan và hỗ trợ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Trong khi, giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 9/2024 tăng nhẹ so với dự kiến, song mức tăng lạm phát hàng năm thấp nhất trong hơn 3,5 năm.

Giá vàng dự kiến sẽ đạt 3.000 USD/ounce vào năm 2025, do căng thẳng địa chính trị, lo ngại lạm phát và bất ổn bầu cử.

Đồng USD đạt dưới mức cao nhất 2 tháng so với giỏ các đồng tiền chủ chốt.

Giá nhôm tăng

Giá nhôm tại London tăng, do lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung từ Guinea – nước xuất khẩu nguyên liệu chính sản xuất nhôm, làm thắt chặt thị trường alumina – thành phần chính để sản xuất nhôm.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 2,2% lên 2.641 USD/tấn.

Giá alumina tại Thượng Hải tăng lên mức cao kỷ lục, do Trung Quốc – nước tiêu thụ kim loại hàng đầu và là nước sản xuất nhôm lớn nhất thế giới – ngày càng trở nên phụ thuộc vào quặng bauxite trong mấy năm gần đây.

Nhà phân tích Natalie Scott-Gray thuộc StoneX cho biết, xuất khẩu bauxit từ Guinea, chiếm 70% lượng xuất khẩu sản phẩm này qua đường biển trên toàn cầu, tăng 23% trong năm nay, chủ yếu do nguồn cung từ Tập đoàn alumina Guinea. Công ty này đã xuất khẩu 14 triệu tấn bauxite trong năm 2023.

Giá quặng sắt và thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, song có tuần giảm đầu tiên trong 3 tuần, do các thương nhân thận trọng chờ đợi thông báo kích thích tài chính tiếp theo từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc, trong 1 cuộc họp báo quan trọng dự kiến diễn ra vào ngày 12/10/2024.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên tăng 1,15% lên 789 CNY (111,55 USD)/tấn. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá quặng sắt giảm 2,18% - tuần giảm đầu tiên kể từ ngày 27/9/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn Singapore tăng 1,64% lên 106,1 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt giảm 3,88%.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây và thép không gỉ tăng 0,25%, thép cuộn cán nóng tăng 0,6% và thép cuộn tăng 0,77%.

Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi chuỗi tăng 4 tuần liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản giảm và có tuần giảm đầu tiên trong 5 tuần, do thiếu các biện pháp kích thích tài chính tiếp theo từ nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – gây áp lực thị trường, song đồng JPY suy yếu đã hạn chế đà suy giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 11,1 JPY tương đương 2,79% xuống 386,4 JPY (2,6 USD)/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su giảm 3,35% - tuần giảm đầu tiên – kể từ tuần kết thúc ngày 6/9/2024.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 515 CNY tương đương 2,77% xuống 18.100 CNY (2.558,05 USD)/tấn. Trong đầu phiên giao dịch, giá cao su giảm hơn 4%. Tính chung cả tuần, giá cao su giảm 6,19%.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn Singapore tăng 1% lên 195,7 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE giảm 2,7 US cent tương đương 1,1% xuống 2,5205 USD/lb. Tính chung cả tuần, giá cà phê giảm 2%, sau khi giảm 4,3% trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London giảm 1,8% xuống 4.828 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá cà phê giảm 5% và giảm 8% trong tuần trước đó.

Giá đường tiếp đà tăng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng, rời bỏ mức thấp nhất 3 tuần trong đầu tuần này, do gia tăng lo ngại hiện tượng thời tiết La Nina có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng mía đường tại nước sản xuất hàng đầu – Brazil.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE tăng 0,4% lên 22,24 US cent/lb. Tính chung cả tuần, giá đường thô giảm 3,3%.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn London tăng 0,5% lên 569,7 USD/tấn.

Giá đậu tương, ngô và lúa mì đều giảm

Giá đậu tương và ngô trên sàn Chicago giảm, sau báo cáo cung cầu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận sản lượng vụ thu hoạch tại Mỹ sẽ đạt mức cao kỷ lục.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 12/2024 giảm 2-3/4 US cent xuống 4,15-3/4 USD/bushel. Tính chung cả tuần, giá ngô giảm 2,11%. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2024 giảm 9-1/4 US cent xuống 10,05-1/2 USD/bushel. Tính chung cả tuần, giá đậu tương giảm 3,1%. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2024 giảm 4-3/4 US cent xuống 5,99 USD/bushel. Tính chung cả tuần, giá lúa mì tăng 1,5%.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng hơn 2% và có tuần tăng thứ 4 liên tiếp, được thúc đẩy bởi giá dầu thực vật khác tăng và số liệu xuất khẩu tích cực từ các công ty khảo sát hàng hóa.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 117 ringgit tương đương 2,76% lên 4.350 ringgit (1.015,41 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 1,16%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 12/10