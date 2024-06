Thị trường ngày 12/6: Giá dầu tiếp đà tăng, vàng và đồng quay đầu giảm, quặng sắt thấp nhất 2 tháng

Ảnh minh họa

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng, khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm, trong khi đó OPEC giữ nguyên dự báo tăng trưởng tương đối mạnh trong năm 2024.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/6, dầu thô Brent tăng 29 US cent tương đương 0,4% lên 81,92 USD/thùng, tiếp tục tăng do lo ngại tình trạng dư cung giảm bớt kể từ khi giá dầu Brent chạm 77,52 USD/thùng 1 tuần trước đó – thấp nhất kể từ tháng 2/2024. Dầu WTI tăng 16 US cent tương đương 0,2% lên 77,9 USD/thùng.

EIA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024 lên 1,1 triệu thùng/ngày (bpd) so với ước tính trước đó tăng 900.000 bpd.

Trong khi đó, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) duy trì dự báo nhu cầu dầu toàn cầu tăng trưởng tương đối mạnh, do kỳ vọng du lịch trong nửa cuối năm 2024.

Trong tháng này, OPEC và các đồng minh đã đồng ý gia hạn hầu hết các đợt cắt giảm sản lượng đến năm 2025, song sẽ dần dần loại bỏ việc cắt giảm trong suốt 1 năm kể từ tháng 10/2024.

Sản lượng dầu thô của Mỹ năm 2024 dự kiến sẽ tăng hơn so với dự báo trước đó lên 13,24 triệu thùng – cao nhất từ trước tới nay, EIA cho biết. Trong khi đó, tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần tính đến ngày 7/6/2024 dự kiến sẽ giảm nhẹ hơn 1 triệu thùng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ cao nhất 21 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng khoảng 8% lên mức cao nhất 21 tuần, do sản lượng trong mấy ngày gần đây giảm và dự báo thời tiết nóng hơn sẽ thúc đẩy nhu cầu sử dụng điều hòa không khí.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn New York tăng 22,3 US cent tương đương 7,7% lên 3,129 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 12/1/2024.

Giá vàng quay đầu giảm

Giá vàng giảm, khi các nhà đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và thông báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để biết tín hiệu khi nào ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,3% xuống 2.304,32 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn New York giảm 0,2% xuống 2.321,2 USD/ounce.

Báo cáo lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 5/2024 sẽ là điểm dữ liệu quan trọng tiếp theo, cùng với việc Fed kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày.

Trung Quốc – nước mua vàng lớn nhất trong khu vực – dự kiến sẽ tiếp tục mua vàng thỏi sau khi giá giảm từ mức cao kỷ lục trong tháng 5/2024.

Giá đồng thấp nhất 7 tuần, nhôm thấp nhất gần 1 tháng

Giá đồng tại London chạm mức thấp nhất 7 tuần, chịu áp lực giảm bởi đồng USD tăng mạnh, tồn trữ tăng và các chỉ số tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – suy yếu.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 1,2% xuống 9.782 USD/tấn, sau khi chạm 9.680 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 23/4/2024.

Giá đồng đạt mức cao kỷ lục 11.104,5 USD/tấn trong phiên ngày 20/5/2024.

Đồng thời, giá nhôm trên sàn London giảm 1,3% xuống 2.538 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 14/5/2024 (2.529 USD/tấn).

Giá quặng sắt thấp nhất 2 tháng, thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng, chịu áp lực giảm bởi các yếu tố cơ bản yếu kém kéo dài và lo ngại triển vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – sau kế hoạch phát thải carbon đối với ngành thép.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Đại Liên giảm 4,16% xuống 806 CNY (111,12 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 10/4/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn Singapore giảm 1,57% xuống 103,75 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 8/4/2024.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 1,77%, thép cuộn cán nóng giảm 1,62%, thép cuộn giảm 1,44% và thép không gỉ giảm 1,16%.

Giá cao su tại Nhật Bản tiếp đà giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm tiếp, do không chắc chắn về sản lượng cao su gây áp lực lên tâm lý các nhà đầu tư.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn Osaka (OSE) giảm 10 JPY tương đương 2,81% xuống 346,5 JPY (2,2 USD)/kg – thấp nhất 3 phiên.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 300 CNY xuống 15.535 CNY (2.141,7 USD)/tấn.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn Singapore giảm 0,05% xuống 183,6 US cent/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn Singapore giảm 2,73% xuống 177,9 US cent/kg.

Giá cà phê tiếp đà giảm

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London giảm 29 USD tương đương 0,7% xuống 4.053 USD/tấn. Trong tuần trước, giá cà phê đạt mức cao kỷ lục 4.394 USD/tấn.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn ICE giảm 0,55 US cent tương đương 0,2% xuống 2,2145 USD/lb.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE tăng 0,16 US cent tương đương 0,9% lên 18,79 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn London tăng 0,4% lên 546,5 USD/tấn.

Giá lúa mì tăng, ngô và đậu tương giảm

Giá lúa mì tại Mỹ tăng trở lại sau khi giảm 9 phiên liên tiếp, do hoạt động đẩy mạnh mua vào và lo ngại về sản lượng vụ thu hoạch tại nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu – Nga.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 19 US cent tương đương 3,1% lên 6,26-1/2 USD/bushel, sau khi giảm xuống 6,05-1/2 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 3/5/2024. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2024 giảm 10-1/4 US cent xuống 11,78 USD/bushel và giá ngô giao cùng kỳ hạn giảm 2-1/4 US cent xuống 4,49-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, do dự báo sản lượng hạt cải dầu giảm làm lu mờ sản lượng đậu tương của Mỹ tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 14 ringgit tương đương 0,36% lên 3.933 ringgit (833,79 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 12/6