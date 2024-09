Thị trường ngày 12/9: Giá dầu thô Mỹ tăng hơn 2 USD/thùng, cà phê robusta cao nhất gần 16 năm

Giá dầu thô Mỹ tăng hơn 2 USD/thùng

Giá dầu tăng hơn 2%, được thúc đẩy bởi lo ngại việc ngừng sản xuất kéo dài tại mỏ dầu ngoài khơi của Mỹ, nơi cơn bão Francine đi qua trên đường đổ bộ vào Louisiana.

Chốt phiên giao dịch ngày 11/9, dầu thô Brent tăng 1,42 USD tương đương 2,05% lên 70,61 USD/thùng và dầu WTI tăng 1,56 USD tương đương 2,37% lên 67,31 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, cả hai loại dầu đều giảm, giá dầu Brent giảm dưới 70 USD/thùng – thấp nhất kể từ tháng 12/2021 và dầu thô Mỹ (WTI) giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023, sau khi OPEC điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 lần thứ 2.

Mối lo ngại về cơn bão Francine làm gián đoạn sản xuất tại Mỹ - nước sản xuất lớn nhất thế giới – cũng gây áp lực thị trường.

Trong khi, giá dầu tăng bất chấp tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 6/9/2024 tăng 833.000 thùng lên 419,1 triệu thùng, so với dự kiến tăng 987.000 thùng của các nhà phân tích, EIA cho biết.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 2%, do các nhà sản xuất dầu khí tiếp tục cắt giảm sản lượng trước cơn bão dự kiến đổ bộ vào bờ biển Louisiana.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn New York tăng 3,8 US cent tương đương 1,7% lên 2,27 USD/mmBTU.

Giá vàng quay đầu giảm

Giá vàng giảm, do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, sau số liệu lạm phát của Mỹ khiến các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào tuần tới.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,1% xuống 2.513,19 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York không thay đổi ở mức 2.542,4 USD/ounce.

Giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 8/2024 chỉ tăng nhẹ, song lạm phát cơ bản vẫn ở mức thấp, điều này khiến Fed không cắt giảm nửa điểm lãi suất vào tuần tới.

Giá nickel và đồng tăng

Giá nickel tăng, khi nhà sản xuất lớn – Nga – đề xuất cấm xuất khẩu kim loại dùng sản xuất ắc quy, nhằm trả đũa lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Giá nickel giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 2,6% lên 16.145 USD/tấn, sau khi Tổng thống Nga, Vladimir Putin cho biết Moscow sẽ xem xét hạn chế xuất khẩu uranium, titan và nickel.

Nga là nước sản xuất nickel tinh chế lớn nhất thế giới và là nước cung cấp chủ yếu cho Trung Quốc và châu Âu.

Đồng thời, giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,9% lên 9.105 USD/tấn.

Giá quặng sắt và thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, do xuất khẩu tăng và nguồn cung tại Trung Quốc giảm, làm lu mờ lo ngại triển vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu suy giảm và sự phục hồi kinh tế.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên tăng 1,09% lên 694 CNY (97,56 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Singapore tăng 2,52% lên 92,9 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,6%, thép cuộn cán nóng tăng 1,37%, thép cuộn tăng 1% và thép không gỉ tăng 0,15%.

Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi chuỗi tăng 3 phiên liên tiếp, chịu áp lực giảm bởi đồng JPY tăng và 1 loạt số liệu thương mại trái chiều từ Trung Quốc, làm lu mờ triển vọng nhu cầu từ nước tiêu thụ hàng đầu thế giới.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 7,8 JPY tương đương 2,16% xuống 352,7 JPY (2,5 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải giảm 100 CNY tương đương 0,59% xuống 16.745 CNY(2.354,01 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Singapore tăng 0,4% lên 182,9 US cent/kg.

Giá cà phê robusta cao nhất gần 16 năm

Giá cà phê robusta tăng lên mức cao nhất gần 16 năm trong phiên ngày 30/8/2024, do nguồn cung thắt chặt.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 111 USD tương đương 2,3% lên 5.008 USD/tấn.

Xuất khẩu cà phê robusta từ Brazil – nước xuất khẩu lớn thứ 3 thế giới – tăng 31% trong tháng 8/2024.

Trong khi đó, xuất khẩu cà phê robusta của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2024 giảm 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE giảm 0,2% xuống 2,4665 USD/lb.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE tăng 0,36 US cent tương đương 1,4% lên 18,73 US cent/lb, sau khi giảm 1,9% trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn London tăng 2% lên 529,1 USD/tấn.

Giá lúa mì cao nhất 1 tuần, đậu tương và ngô tăng

Giá lúa mì tại Mỹ tăng lên mức cao nhất 1 tuần, được hỗ trợ bởi nguồn cung từ khu vực xuất khẩu Biển Đen có thể giảm.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 5 US cent lên 5,79-1/4 USD/bushel, sau khi đạt 5,82-1/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 4/9/2024. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2024 tăng 3-1/4 US cent lên 10-1/2 USD/bushel và giá ngô kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 1/2 US cent lên 4,04-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, sau số liệu cho thấy tồn trữ trong tháng 8/2024 tại nước sản xuất lớn thứ 2 thế giới thấp hơn so với dự kiến.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 16 ringgit tương đương 0,41% lên 3.901 ringgit/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 12/9