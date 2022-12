Thị trường ngày 13/12: Giá dầu tăng 2 USD/thùng, vàng, đồng, quặng sắt và cao su đồng loạt giảm

Giá dầu tăng 2 USD/thùng



Giá dầu tăng 2 USD/thùng, do lo ngại nguồn cung khi một đường ống chính cung cấp cho Mỹ đóng cửa và Nga đe dọa cắt giảm sản lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/12, dầu thô Brent tăng 1,89 USD tương đương 2,5% lên 77,99 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 2,15 USD tương đương 3% lên 73,17 USD/thùng.

Tuần trước, giá dầu Brent và WTI giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021, do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ.

Giá dầu tăng khi các nhà phân tích ước tính tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần tính đến này 9/12/2022 giảm 3,9 triệu thùng.

Nghiên cứu của Bank of America Global cho biết, giá dầu Brent có thể tăng trở lại vượt mốc 90 USD/thùng, do chính sách tiền tệ ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Trung Quốc mở cửa trở lại nền kinh tế “thành công”.

Giá khí tự nhiên cao nhất hơn 1 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng hơn 10% lên mức cao nhất hơn 1 tuần, được thúc đẩy bởi dự báo thời tiết lạnh hơn bình thường và nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tới tăng cao.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn New York tăng 33,8 US cent tương đương 5,5% lên 6,587 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 1/12/2022.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, khi các nhà đầu tư chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ và quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào cuối tuần này.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,9% xuống 1.780,19 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn New York giảm 1% xuống 1.792,3 USD/ounce.

Ngân hàng Trung ương Mỹ dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản tại cuộc họp cuối cùng của năm 2022 vào ngày 13-14/12/2022.

Đồng thời, ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Anh cũng sẽ công bố các quyết định về lãi suất trong tuần này.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, do lo ngại về nền kinh tế tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – gặp khó khăn khi các trường hợp nhiễm Covid-19 mới tăng và sự không chắc chắn về việc tăng lãi suất của Mỹ.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 1,9% xuống 8.381,5 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất gần 6 tháng trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đồng kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 1,2% xuống 66.030 CNY (9.469,65 USD)/tấn.

CITIC Futures dự báo, giá đồng trong năm tới sẽ ở mức trung bình 7.700 USD/tấn và dao động trong khoảng 6.900 – 8.500 USD/tấn.

Giá quặng sắt giảm từ mức cao nhất 6 tháng, thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm từ mức cao nhất 6 tháng, song giá thép tại Thượng Hải tăng do kỳ vọng nhu cầu sau khi Trung Quốc nới lỏng chính sách ngăn chặn Covid-19.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,8% xuống 802,5 CNY (115,08 USD)/tấn. Trong phiên trước đó, giá quặng sắt tăng lên 823 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 15/6/2022, khi nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc – nới lỏng các hạn chế Covid-19.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Singapore giảm 2,4% xuống 108,85 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,7%, thép cuộn cán nóng tăng 0,8%, thép cuộn tăng 1% và thép không gỉ tăng 0,7%.

Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản rời khỏi chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp, theo xu hướng giá cao su tại thị trường Thượng Hải giảm và thị trường chứng khoán nội địa suy yếu, do lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu gây áp lực thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Osaka giảm 0,3 JPY tương đương 0,1% xuống 229,7 JPY (1,68 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 210 CNY xuống 12.970 CNY (1.860 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Singapore giảm 1,2% xuống 137,5 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng hơn 5% từ mức thấp nhất 3 tuần trong đầu phiên giao dịch, do hoạt động thúc đẩy mua vào.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 8,9 US cent tương đương 5,6% lên 1,6705 USD/lb, hồi phục từ mức thấp nhất 3 tuần (1,5455 USD/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 20 USD tương đương 1,1% lên 1.884 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE giảm 0,22 US cent tương đương 1,1% xuống 19,38 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London giảm 7,4 USD tương đương 1,4% xuống 534 USD/tấn.

Giá lúa mì và ngô tăng, đậu tương giảm

Giá lúa mì và ngô trên sàn Chicago tăng, khi tạm thời đóng cửa cảng xuất khẩu quan trọng của Ukraine, dấy lên mối lo ngại về sự gián đoạn hoạt động chuyên chở ngũ cốc.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 20-1/2 US cent lên 7,54-3/4 USD/bushel. Giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 10 US cent lên 6,54 USD/bushel. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2023 giảm 23-1/4 US cent xuống 14,6-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ phiên giảm mạnh nhất 2,5 tháng

Giá dầu cọ tại Malaysia có phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 28/9/2022, do giá dầu thực vật khác và dầu thô suy giảm, ngay cả khi xuất khẩu trong 10 ngày đầu tháng 12/2022 tăng mạnh.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 6,36% xuống 3.741 ringgit (847,53 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 14/11/2022.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 13/12