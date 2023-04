Thị trường ngày 13/4: Giá dầu, vàng, đồng, cao su, quặng sắt đồng loạt tăng

Dầu tiếp tục tăng 2%

Giá dầu tăng 2% do số liệu lạm phát của Mỹ hạ nhiệt thúc đẩy hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiến gần tới việc kết thúc chu kỳ tăng lãi suất và giảm bớt tác động của tồn kho dầu thô của Mỹ tăng nhẹ.

Chốt phiên 12/4, dầu thô Brent tăng 1,72 USD hay 2,01% lên 87,33 USD/thùng trong khi dầu WTI tăng 1,73 USD hay 2,1% lên 83,26 USD.

Trái phiếu chính phủ, một thước đo chứng khoán toàn cầu và vàng tăng trong khi USD giảm mạnh sau số liệu này. USD yếu khiến giá dầu rẻ hơn khi mua bằng ngoại tệ khác.

Các thị trường không quan tâm tới dự trữ dầu thô của Mỹ tăng nhẹ, một phần là do việc giải phóng dầu mỏ bắt buộc theo quy định của Quốc hội từ kho dự trữ khẩn cấp của Mỹ và xuất khẩu giảm vào đầu tháng này.

Dự trữ dầu thô tăng 597.000 thùng trong tuần trước lên 470,5 triệu thùng, so với dự đoán của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters là giảm 600.000 thùng.

Dự trữ xăng của Mỹ giảm 300.000 thùng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu đốt, giảm 0,6 triệu thùng. Cả hai loại này đều giảm ít hơn so với dự kiến.

Báo cáo của Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho thấy dự trữ dầu thô tăng khoảng 380.000 thùng trong tuần trước, trong khi dự trữ xăng cũng tăng.

Trong khi đó thị trường dầu toàn cầu có thể khan hiếm trong nửa cuối năm 2023, có thể đẩy giá dầu tăng, theo ông Fatih Birol, giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Một yếu tố tiêu cực về nhu cầu dầu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2023, do ảnh hưởng của lãi suất cao.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ đã giảm dự báo sản lượng dầu của các nước OPEC 0,5 triệu thùng/ngày trong những tháng còn lại của năm nay, giảm 40.000 thùng/ngày trong tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2023.

Vàng tăng nhẹ

Giá vàng tăng do những dấu hiệu lạm phát đang hạ nhiệt thúc đẩy đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể dừng thắt chặt chính sách sau khi có khả năng tăng lãi suất trong tháng 5.

Vàng giao ngay tăng 0,6% lên 2.014,39 USD/ounce sau khi tăng khoảng 1,3% trước đó. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 6 đóng cửa tăng 0,3% lên 2.024,9 USD.

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 0,1% trong tháng 3 sau khi tăng 0,4% trong tháng 2, nhưng trong 12 tháng tính tới tháng 3, chỉ số CPI lõi tăng 5,6% sau khi tăng 5,5% trong tháng 2.

Vàng mạnh lên khi USD và lợi suất trái phiếu của Mỹ giảm. Các thị trường hiện nay định giá cơ hội Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 5 là 62%, tiếp theo là đặt cược 2 ăn 1 cho việc tạm dừng lãi suất trong tháng 6.

Đồng tăng giá

Giá đồng tăng do số liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến cho thấy lãi suất có thể không phải tăng quá nhiều nữa.

Số liệu lạm phát đã hỗ trợ các thị trường chứng khoán và làm suy yếu USD, khiến các kim loại rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Cũng hỗ trợ đồng là lo ngại về nguồn cung khi dự trữ tại sàn giao dịch LME giảm xuống 56.800 tấn, thấp nhất kể từ năm 2005. Nhưng mức tăng giá là thấp, với những lo lắng về tăng trưởng kinh tế và nhu cầu kim loại vẫn ám ảnh thị trường.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn LME tăng 1% lên 8.942,5 USD/tấn.

Đồng giá giảm từ mức cao nhất 7 tháng tại 9.550,5 USD/tấn hồi tháng 1 do lãi suất tăng bóp nghẹt hoạt động kinh tế và tình trạng bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng lan rộng.

Quặng sắt Đại Liên tăng

Giá quặng sắt tại Đại Liên tăng do tăng trưởng cho vay của Trung Quốc mạnh mẽ trong quý 1 củng cố hy vọng phục hồi kinh tế tại nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới này, mặc dù các nhà đầu tư vẫn cảnh giác với tăng trưởng và rủi ro pháp lý.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 0,3% lên 788 CNY (114,42 USD)/tấn.

Hoạt động cho vay mới của ngân hàng Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong quý 1, trong khi tăng trưởng tín dụng nhanh chóng khi ngân hàng trung ương tiếp tục hỗ trợ chính sách cho nền kinh tế này sau khi dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt về Covid-19.

Tại Singapore quặng sắt giao tháng 5 giảm 1,5% xuống 117,9 USD/tấn.

Số liệu hoạt động kinh tế và GDP quý 1 của Trung Quốc công bố vào ngày 18/4 sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn. Các nhà đầu tư cũng lưu tâm tới rủi ro pháp lý sau khi chính quyền Trung Quốc liên tục cảnh báo chống lại việc đầu cơ giá quặng sắt quá mức.

Tại Thượng Hải, thép thanh giảm 0,1%, thép cuộn cán nóng gần như ổn định, trong khi thép không gỉ tăng 2%.

Mặc dù nhu cầu mờ nhạt, sản lượng thép thô hàng ngày của Trung Quốc tăng 29.600 tấn hay 1% trong 10 ngày đầu tháng 4 so với cuối tháng 3, đạt trung bình 3,08 triệu tấn, cao nhất kể từ giữa tháng 6/2021, theo số liệu khảo sát 247 nhà máy của công ty tư vấn Mysteel.

Cao su Nhật Bản tăng do tồn kho thắt chặt hơn

Giá cao su Nhật Bản tăng, do mùa đông gây áp lực lên giá, nhưng dự báo kinh tế toàn cầu ảm đạm đã làm giảm tâm lý nhà đầu tư.

Hợp đồng cao su giao tháng 9 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 1,8 JPY hay 0,9% lên 206,8 JPY (1,55 USD)/kg.

Tại Thượng Hải giá cao su giao tháng 9 tăng 55 CNY lên 11.735 CNY (1.703,93 USD)/tấn.

Giá cao su có thể tăng khi các nhà đầu tư quay trở lại thị trường này, được hỗ trợ bởi yếu tố mùa đông đẩy giá tăng hàng năm từ tháng 3 tới tháng 5. Tuy nhiên giá vẫn bị ảnh hưởng bởi nhu cầu yếu.

Ngũ cốc tăng

Giá ngũ cốc Chicago đóng cửa tăng sau một ngày biến động trái chiều bởi những chỉ trích mới của Nga về thỏa thuận cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen.

Đậu tương và ngô đóng cửa cũng tăng, lấy lại một số tổn thất trước đó trong phiên trong bối cảnh vụ thu hoạch đậu tương bội thu tại Brazil.

Các nước thuộc Liên minh Đông Âu gần Ukraine đã kêu gọi các biện pháp hạn chế dòng ngũ cốc giá rẻ từ Ukraine vào thị trường của họ.

Lúa mì CBOT đóng cửa tăng 5-1/2 US cent lên 6,79-1/2 USD/bushel.

Đậu tương đóng cửa tăng 7 US cent lên 15,04-1/4 USD/bushel và ngô tăng 5 US cent lên 6,56 USD/bushel.

Các thị trường đang đợi báo cáo số liệu xuất khầu hàng tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ phát hành vào ngày 13/4.

Đường giảm sau khi lên cao nhất 11 năm, cà phê tăng nhẹ

Đường thô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 0,32 US cent hay 1,3% xuống 24,05 US cent/lb sau khi đạt đỉnh 24,85 US cent, cao nhất kể từ tháng 4/2012.

Các nguồn cung cấp đã thắt chặt bởi dự đoán sản lượng niên vụ 2022/23 của Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan thấp hơn dự kiến cùng với những lo ngại về hiện tượng thời tiết El Nino ảnh hưởng tới sản lượng niên vụ 2023/24 tại các nhà sản xuất Châu Á. El Nino có thể khiến thời tiết khô hơn bình thường tại các khu vực đó và hạn chế sản lượng đường.

Các đại lý cho biết thị trường hiện nay bị phụ thuộc mạnh vào nguồn cung từ Brazil, nơi lượng mía được ép cuối tháng 3 lớn hơn so với năm trước, mặc dù thấp hơn ước tính.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 giảm 8,6 USD hay 1,2% xuống 693,90 USD/tấn cũng thiết lập mức cao nhất 11 năm tại 706,9 USD/tấn.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 7 đóng cửa tăng 9 USD hay 0,4% lên 2.332 USD/tấn sau khi đạt cao nhất 7,5 tháng tại 2.335 USD/tấn.

Cà phê arabica cùng kỳ hạn thay đổi ít tại 1,885 USD/lb.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 13/4