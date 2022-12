Thị trường ngày 14/12: Giá dầu tăng mạnh vượt ngưỡng 80 USD/thùng, vàng cao nhất hơn 5 tháng

Giá dầu vượt ngưỡng 80 USD/thùng

Giá dầu vượt ngưỡng 80 USD/thùng và có phiên tăng mạnh nhất hơn 1 tháng, do cá nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào sau số liệu lạm phát của Mỹ chậm lại.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/12, dầu thô Brent tăng 2,69 USD tương đương 3,5% lên 80,68 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 2,22 USD tương đương 3% lên 75,39 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều có phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 4/11/2022.

Chỉ số đồng USD giảm sau số liệu cho thấy rằng, lạm phát giá tiêu dùng cơ bản của Mỹ tăng ít hơn so với dự kiến trong tháng trước, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giảm tốc tăng lãi suất. Đồng USD suy yếu, khiến dầu trở nên rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác, điều này cũng thúc đẩy nhu cầu dầu.

Ngoài ra, thị trường cũng được thúc đẩy bởi lo ngại gián đoạn nguồn cung, bao gồm việc ngừng hoạt động của đường ống dẫn dầu Keystone từ Canada đến Mỹ, sau 1 vụ rò rỉ lớn vào tuần trước.

Giá khí tự nhiên cao nhất 2 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng 5% lên mức cao nhất 2 tuần, do dự báo thời tiết lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm đến cuối tháng 12/2022 tăng cao.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn New York tăng 34,8 US cent tương đương 5,3% lên 6,935 USD/mmBTU – cao nhất kể từ ngày 29/11/2022.

Giá vàng cao nhất hơn 5 tháng

Giá vàng tăng hơn 1% lên mức cao nhất hơn 5 tháng, sau khi giá tiêu dùng của Mỹ tăng ít hơn so với dự kiến, làm dấy lên tin đồn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,7% lên 1.810,98 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 30/6/2022 trong đầu phiên giao dịch và vàng kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn New York tăng 1,9% lên 1.825,5 USD/ounce.

Chiến lược gia thị trường cao cấp Bob Haberkorn thuộc RJO Futures cho biết, giá vàng tăng đáng kể do triển vọng tăng lãi suất có thể chậm lại.

Đồng USD giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất gần 6 tháng, khiến vàng trở nên rẻ hơn khi mua bằng tiền tệ khác. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm.

Giá đồng cao nhất gần 6 tháng

Giá đồng tăng lên mức cao nhất gần 6 tháng, do đồng USD suy yếu sau khi lạm phát tiếp tục giảm, làm tăng khả năng tốc độ tăng lãi suất sẽ giảm bớt.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,4% lên 8.495 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/6/2022 (8.629 USD/tấn).

Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ hầu như không tăng trong tháng 11/2022, sau khi giá xăng và giá xe sử dụng giảm, dẫn đến mức tăng lạm phát hàng năm thấp nhất trong gần 1 năm.

Giá quặng sắt và thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và Singapore đều giảm, khiến các thương nhân giảm bớt lạc quan về triển vọng nhu cầu của Trung Quốc trong năm 2023, khi các trường hợp nhiễm Covid-19 tại nước sản xuất thép hàng đầu thế giới gia tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,2% xuống 808,5 CNY (115,9 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Singapore giảm 0,9% xuống 108,45 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,3%, thép cuộn cán nóng giảm 0,4%, thép cuộn tăng 0,5%, thép không gỉ giảm 0,5%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, theo xu hướng giá cao su tại thị trường Thượng Hải giảm, do các trường hợp nhiễm Covid-19 tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc – tăng, làm giảm bớt kỳ vọng nhu cầu được thúc đẩy bởi việc nới lỏng các hạn chế viruscorona.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Osaka giảm 0,7 JPY tương đương 0,3% xuống 229 JPY (1,67 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 75 CNY xuống 12.985 CNY (1.861 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2023 trên sàn Singapore tăng 0,1% lên 136,4 US cent/kg.

Giá cà phê diễn biến trái chiều

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 0,85 US cent tương đương 0,5% lên 1,679 USD/lb, sau khi tăng 5,6% trong phiên trước đó.

Trong khi đó, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London giảm 12 USD tương đương 0,6% xuống 1.872 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng, được thúc đẩy bởi nguồn cung trong ngắn hạn thắt chặt và lo ngại về lạm phát trên các thị trường tài chính giảm bớt.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE tăng 0,38 US cent tương đương 2% lên 19,76 US cent/lb, sau khi giảm 1,1% trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn London tăng 6,3 USD tương đương 1,2% lên 540,3 USD/tấn.

Giá đậu tương tăng, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng, do hoạt động mua vào kiếm lời sáu 2 phiên giảm liên tiếp, cũng như nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh. Trong khi, giá ngô và lúa mì giảm do hoạt động bán ra chốt lời sau khi đạt mức cao nhất 10 ngày trong đầu phiên giao dịch.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 19-1/4 US cent lên 14,8-3/4 USD/bushel. Giá ngô giao cùng kỳ hạn giảm 1/2 US cent xuống 6,53-1/2 USD/bushel và giá lúa mì mềm đỏ, vụ đông kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 4 US cent xuống 7,5-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng hơn 4%

Giá dầu cọ tại Malaysia có phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 1/11/2022, sau khi giảm mạnh trong phiên trước đó, do tồn trữ thấp hơn so với dự kiến, đồng ringgit suy yếu và giá dầu thô và dầu đậu tương tăng đã củng cố thị trường.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 2/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 150 ringgit tương đương 4,01% lên 3.887 ringgit (878,22 USD)/tấn. Trong phiên trước đó, giá dầu cọ giảm 6,36% - phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 28/9/2022.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 14/12