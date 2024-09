Thị trường ngày 14/9: Giá dầu quay đầu giảm, vàng tăng mạnh

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm, khi hoạt động sản xuất dầu thô của vịnh Mexico Mỹ được nối lại sau bão Francine và số liệu cho thấy số lượng giàn khoan dầu trong tuần của Mỹ tăng.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/9, dầu thô Brent giảm 36 US cent tương đương 0,5% xuống 71,61 USD/thùng và dầu WTI giảm 32 US cent tương đương 0,5% xuống 68,65 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 0,8% và dầu WTI tăng 1,4%.

Bob Yager, giám đốc năng lượng thuộc Mizuho, New York cho biết, khi hoạt động sản xuất và lọc dầu tại Bờ Vịnh Mỹ được nối lại, các nhà đầu tư đã chọn bán tháo các hợp đồng dầu mỏ vào cuối tuần.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và Cơ quan Năng lượng Quốc tế đều giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong tuần này, do kinh tế Trung Quốc – nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới – suy giảm.

Tồn trữ dầu của Mỹ trong tuần trước tăng, do nhập khẩu dầu thô tăng và xuất khẩu giảm, trong khi nhu cầu nhiên liệu suy yếu, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm, do các thương nhân bán ra chốt lời sau khi giá tăng lên mức cao nhất 2 tháng trong đầu phiên giao dịch, được hỗ trợ bởi dự báo nhu cầu tăng cao và sản lượng trong mấy ngày gần đây giảm bởi bão Francine.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn New York giảm 5,2 US cent tương đương 2,2% xuống 2,305 USD/mmBTU.

Giá vàng tăng mạnh

Giá vàng tăng mạnh và phá vỡ mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi lạc quan rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sắp cắt giảm lãi suất và đồng USD giảm.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,9% lên 2.582,04 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 1,2% lên 2.610,7 USD/ounce.

Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới và dự kiến sẽ tăng lên mức 3.000 USD/ounce, được thúc đẩy bởi chính sách nới lỏng tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn và cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ đang diễn ra mạnh mẽ.

Giá đồng, nhôm và kẽm đồng loạt cao nhất 2 tuần

Giá đồng tăng lên mức cao nhất 2 tuần và có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 7/2024, được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và kỳ vọng các biện pháp kích thích kinh tế tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – sẽ thúc đẩy nhu cầu.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,9% lên 9.297,5 USD/tấn, sau khi đạt 9.314,5 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 30/8/2024. Giá nhôm và kẽm cũng đạt mức cao nhất 2 tuần.

Tuy nhiên, tính đến nay giá đồng giảm 16% kể từ đợt tăng giá vào tháng 5/2024 lên mức cao kỷ lục (11.104 USD/tấn), do hoạt động mua đầu cơ vì lo ngại tình trạng thiếu hụt tiềm ẩn bởi nhu cầu trong tương lai.

Đồng USD chịu áp lực giảm, khiến kim loại định giá bằng đồng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với khách hàng sử dụng tiền tệ khác, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Tồn trữ đồng tại Thượng Hải giảm 45% trong 3 tháng qua xuống 185.520 tấn – thấp nhất kể từ tháng 2/2024.

Các nhà phân tích thuộc Macquarie dự kiến giá đồng sẽ ở mức trung bình 9.100 USD/tấn trong quý này, trước khi hồi phục vào quý 4/2024.

Trên sàn London, giá nhôm tăng 2,5% lên 2.475 USD/tấn, giá kẽm tăng 2% lên 2.912,5 USD/tấn.

Giá quặng sắt giảm, thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, song có tuần tăng, do triển vọng kích thích kinh tế mới của Trung Quốc và nhu cầu thép hồi phục đã nâng đỡ thị trường, trong bối cảnh nền kinh tế của nước tiêu thụ hàng đầu hồi phục chậm.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên giảm 0,29% xuống 694 CNY (97,72 USD)/tấn. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 1,76%.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Singapore giảm 2,17% xuống 92,7 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cuộn cán nóng tăng 1,06%, thép cây tăng 1%, thép cuộn tăng 0,55% và thép không gỉ tăng 0,04%.

Giá cao su tại Nhật Bản có tuần tăng

Giá cao su tại Nhật Bản giảm, do các thương nhân bán ra chốt lời sau khi giá tăng gần đây và đồng JPY tăng mạnh gây áp lực giá, song cao su có tuần tăng do áp lực nguồn cung từ nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 6,1 JPY tương đương 1,67% xuống 358,9 JPY (2,54 USD)/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su tăng 2,6%.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 185 CNY tương đương 1,1% lên 17.025 CNY(2.397,75 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Singapore giảm 0,2% xuống 184,9 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê robusta trên sàn London đạt mức cao nhất trong ít nhất 16 năm, do lo ngại về thời tiết và nguồn cung suy giảm.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 2% lên 5.180 USD/tấn, sau khi đạt 5.190 USD/tấn trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE tăng 2,4% lên 2,554 USD/lb. Tính chung cả tuần, giá cà phê tăng 5%.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE tăng 1,7% lên 19,39 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn London tăng 1,8% lên 549,6 USD/tấn.

Giá lúa mì cao nhất 12 tuần, ngô tăng, đậu tương giảm

Giá lúa mì trên sàn Chicago tăng lên mức cao nhất 12 tuần, do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine gia tăng, dấy lên mối lo ngại về xuất khẩu tại khu vực Biển Đen.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 16-1/4 US cent lên 5,94-3/4 USD/bushel – cao nhất kể từ giữa tháng 6/2024. Tính chung cả tuần, giá lúa mì tăng 4,9%. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2024 tăng 7-1/4 US cent lên 4,13-1/4 USD/bushel, trong khi giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2024 giảm 4-1/2 US cent xuống 10,06-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ thấp nhất 3 tuần

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 2 liên tiếp xuống mức thấp nhất 3 tuần, do đồng ringgit tăng mạnh và nhu cầu giảm, làm lu mờ mối lo ngại về nguồn cung dầu hướng dương từ khu vực sản xuất hàng đầu – Biển Đen.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 39 ringgit tương đương 1% xuống 3.813 ringgit (887,16 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ giảm 2,2%.

