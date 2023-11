Thị trường ngày 15/11: Giá dầu ổn định, vàng tăng, đồng cao nhất 5 tuần khi cà phê, đường giảm

Ảnh minh họa

Dầu ổn định

Giá dầu không đổi do dấu hiệu căng thẳng tại Trung Đông có thể dịu đi và tình trạng không chắc chắn về dự trữ dầu của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đang tổ chức các cuộc thảo luận hàng ngày để đảm bảo các con tin bị Hamas bắt giữ được thả và tin rằng điều đó sẽ diễn ra.

Chốt phiên 14/11, dầu thô Brent giảm 0,05 USD xuống 82,47 USD/thùng, thấp hơn 84,58 USD mức đóng cửa ngày 6/10 một ngày trước khi Hamas tấn công Israel. Dầu WTI ổn định tại 78,26 USD/thùng.

Trong đầu phiên giao dịch, cả hai loại dầu tăng hơn 1 USD/thùng sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu và USD giảm bởi lạm phát của Mỹ đang chậm lại. IEA đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong năm nay và năm tới bất chấp tăng trưởng kinh tế suy giảm được dự kiến ở tất cả các nền kinh tế lớn. Cơ quan này đã nâng dự báo tăng trưởng dầu mỏ năm 2023 lên 2,4 triệu thùng/ngày từ 2,3 triệu thùng/ngày. Đối với năm 2024, họ nâng dự báo lên 930.000 thùng/ngày từ 880.000 thùng/ngày.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ EIA sẽ phát hành báo cáo dự trữ dầu mỏ đầu tiên trong hai tuần vào ngày 15/11 vì nâng cấp hệ thống.

Theo một thăm dò của Reuters dự trữ dầu mỏ của Mỹ tăng 1,8 triệu thùng trong tuần trước. Trong cùng tuần năm 2022 dự trữ dầu giảm 5,4 triệu thùng, và tăng trung bình 5 năm là 1,2 triệu thùng tại thời điểm này.

Giá tiêu dùng của Mỹ không đổi trong tháng 10 do giá xăng giảm và mức tăng lạm phát cơ bản hàng năm là ít nhất trong hai năm.

Các thương nhân dự đoán Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào mùa xuân tới điều này đẩy USD giảm xuống mức thấp nhất 2,5 tháng so với rổ tiền tệ. USD yếu có thể thúc đẩy nhu cầu dầu bởi giá rẻ hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác.

Vàng tăng do lợi suất trái phiếu và USD giảm

Giá vàng tăng 1% do USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm sau khi số liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ thấp hơn dự kiến.

Vàng giao ngay tăng 0,9% lên 1.962,44 USD/ounce, có phiên tốt nhất kể từ ngày 27/10. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,8% lên 1.966,5 USD/ounce.

Daniel Ghali, chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities dự đoán trong 6 tháng tới giá vàng tăng hướng tới 2.100 USD/ounce.

Thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng, chỉ số USD giảm 1,4%, ngày giảm mạnh nhất trong 1 năm, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc có ngày tồi tệ nhất trong 8 tháng sau số liệu lạm phát của Mỹ.

Đồng lên mức cao nhất 5 tuần do USD giảm

Giá đồng tăng lên mức cao nhất 5 tuần do USD giảm sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Mỹ đang chậm lại củng cố hy vọng Fed kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ.

Các quỹ và các nhà đầu tư đảo ngược đặt cược vào giá giảm sau khi số liệu này đẩy giá đồng trên sàn giao dịch kim loại London LME lên 8.275 USD/tấn, cao nhất kể từ ngày 2/10. Giá đã tăng 0,7% lên 8.227 USD/tấn vào lúc 17:01 GMT.

Dự đoán về việc kết thúc tăng lãi suất của Mỹ sẽ ảnh hưởng tới đồng USD, khi nó giảm khiến các hàng hóa định giá bằng đồng tiền này rẻ hơn cho người giữ các ngoại tệ khác, có thể hỗ trợ nhu cầu kim loại công nghiệp.

Một động lực nữa là kế hoạch của Trung Quốc cung cấp ít nhất 1 nghìn tỷ CNY (137,2 tỷ USD) chi phí giá thấp cho chương trình cải tạo làng đô thị và nhà ở giá rẻ của quốc gia này.

Nhu cầu suy yếu và dự đoán dư thừa đồng trong năm nay là nguyên nhân giá giảm 15% kể từ tháng 1 và đồng giao ngay giao dịch ở mức trừ lùi so với hợp đồng giao sau 3 tháng khoảng 89 USD/tấn, cao nhất trong 31 năm.

Quặng sắt tăng

Giá quặng sắt tăng do nhà đầu tư cân nhắc các biện pháp kích thích liên quan tới lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc và sự sụt giảm trong nhập khẩu do nhu cầu thép yếu hơn.

Quặng sắt giao tháng 1/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa tăng 0,3% lên 965,5 CNY (132,39 USD)/tấn.

Tại Singapore, hợp đồng quặng sắt giao tháng 12 giảm 0,8% xuống 127,1 USD/tấn.

Lượng cho vay mới của ngân hàng ở Trung Quốc giảm ít hơn dự kiến trong tháng 10 so với tháng trước, ngay cả sau khi các nhà hoạch định chính sách tăng cường các biện phát gồm giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng để đưa nền kinh tế trở lại vững chắc hơn.

Nhu cầu thép tại các khu vực miền bắc suy yếu theo mùa trong bối cảnh nhiệt độ giảm mạnh khắp các khu vực này ở Trung Quốc khi thời tiết bước vào mùa đông.

Các nhà phân tích cảnh báo về khả năng suy giảm nhu cầu thép sau thông báo của Trung Quốc nhằm hạn chế khối lượng giao dịch hợp đồng quặng sắt kỳ hạn.

Tại Thượng Hải hợp đồng thép cây giảm 0,6%, thép cuộn cán nóng giảm 0,5%, dây thép cuộn giảm 0,4% và thép không gỉ giảm 1,3%.

Cao su Nhật Bản cao nhất một tháng

Giá cao su Nhật Bản tăng lên mức cao nhất một tháng bởi đồng JPY yếu và kỳ vọng của những nhà đầu tư trước cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong tuần này.

Hợp đồng cao su giao tháng 4/2024 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 2,1 JPY hay 0,8% lên 269,8 JPY (1,78 USD)/kg.

Tại Thượng Hải, giá cao su giao tháng 1/2024 tăng 155 CNY hay 1,1% lên 14.455 CNY (1.981,68 USD)/tấn.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thảo luận về việc tăng cường liên lạc và quản lý cạnh tranh khi họ gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) trong tuần này.

Cà phê, đường giảm

Giá cà phê kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa giảm 1,8 US cent hay 1,0% xuống 1,714 USD/lb.

Thị trường này tiếp tục được củng cố bởi nguồn cung khan hiếm trong ngắn hạn, với hợp đồng giao tháng 12 giao dịch ở mức cộng 5,1 US cent so với hợp đồng kỳ hạn tháng 3/2024.

Dự trữ được chứng nhận bởi sàn ICE ở mức 302.235 bao trong ngày 13/11, mức thấp nhất trong 24 năm.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 29 USD hay 1,2% xuống 2.474 USD/tấn.

Thời tiết khô hơn cho phép tăng cường thu hoạch cà phê tại Việt Nam, với khoảng 10% sản lượng được thu hoạch cho đến nay.

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa giảm 0,53 US cent hay 1,9% xuống 27,18 US cent/lb do thị trường tiếp tục giảm từ mức cao nhất 12 năm trong tuần trước.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm 13 USD hay 1,7% xuống 743,3 USD/tấn.

Ngô tăng, lúa mì giảm, đậu tương cao nhất trong hơn hai tháng

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago tăng trong bối cảnh tiếp tục lo lắng về tình trạng khô hạn tại các khu vực trồng trọt miền bắc và miền trung của Brazil.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 1 US cent lên 4,78-1/4 USD/bushel.

Lúa mì CBOT đóng cửa giảm khi thị trường phần lớn phớt lờ sự sụt giảm trong xếp hạng mùa vụ của Mỹ. Việc gieo trồng lúa mì vụ đông của Mỹ đã hoàn thành 93%, thấp hơn ước tính 95% của các nhà phân tích nhưng phù hợp với mức trung bình trong 5 năm.

Lúa mì mềm đỏ vụ đông giảm 7 US cent xuống 5,72 USD/bushel.

Đậu tương tại Chicago tăng và đã chạm mức cao nhất trong hơn hai tháng.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 1/2024 đóng cửa tăng 7-1/4 US cent lên 13,89-3/4 USD/bushel. Hợp đồng này cao nhất kể từ ngày 31/8.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 15/11