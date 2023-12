Thị trường ngày 16/12: Giá dầu. vàng, quặng sắt giảm trong khi đường, ngũ cốc tăng

Ảnh minh họa.

Dầu giảm nhẹ

Giá dầu đóng cửa giảm nhẹ trong một phiên giao dịch giằng co, trong đó có thời điểm giảm hơn 1 USD/thùng do các thương nhân cố gắng xử lý các tín hiệu trái chiều về nhu cầu dầu trong năm tới.

Chốt phiên 15/12, dầu thô Brent giảm 6 US cent hay 0,08% xuống 76,55 USD/thùng. Dầu WTI giảm 15 US cent hay 0,21% xuống 71,43 USD/thùng.

Thị trường sụt giảm trong đầu phiên sau khi một cuộc khảo sát sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy số lượng đơn hàng mới sụt giảm tháng thứ 3 liên tiếp, đây có thể là dấu hiệu nhu cầu dầu yếu hơn trong năm tới.

Các nhà giao dịch cũng bị chấn động bởi những bình luận từ Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York John Williams về hy vọng cắt giảm lãi suất trong năm tới.

Theo báo cáo hàng tháng của IEA, sản lượng dầu thế giới sẽ tăng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm 2024. Trong khi đó là mức tăng 130.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó, nhưng ước tính này chưa bằng một nửa so với dự báo nhu cầu tăng 2,25 triệu thùng/ngày của OPEC.

OPEC+ hồi cuối tháng 11 đã đồng ý tình nguyện cắt giảm khoảng 2,2 triệu thùng/ngày trong suốt quý 1.

Một tín hiệu tăng giá khác của thị trường dầu mỏ trong phiên này là số giàn khoan giảm theo số liệu của công ty Baker Hughes. Số giàn khoan dầu và khí của Mỹ đã giảm 3 giàn xuống 623 giàn trong tuần này.

Vàng giảm

Giá vàng giảm trong ngày thứ sáu, nhưng tính chung cả tuần là tăng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chuyển sang lập trường ôn hòa và dự kiến giảm lãi suất vào năm tới.

Vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 2.019,91 USD/ounce, nhưng tăng 0,8% trong tuần này. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2/2024 giảm 0,4% xuống 2.035,7 USD/ounce.

Đồng giảm do USD mạnh lên

Giá đồng giảm do USD mạnh sau bình luận của một quan chức Fed làm dấy lên lo ngại về việc lãi xuất sẽ sớm được cắt giảm như thế nào.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME giảm một chút chạm mức 8.550 USD/tấn.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York cho bết còn quá sớm để nghĩ đến việc cắt giảm lãi suất hiện nay, đẩy lùi dự đoán của thị trường.

Chỉ số USD phục hồi sau bình luận này, khiến các kim loại định giá bằng đồng bạc xanh này đắt hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Trong đầu phiên đồng được hỗ trợ sau khi phá vỡ ngưỡng tâm lý quan trọng 8.500 USD/tấn, trở lại hướng tới mức cao nhất vào đầu tháng 12.

Quặng sắt giảm

Quặng sắt giảm, xóa bỏ hoàn toàn mức tăng được ghi nhận trong phiên sáng, do nhu cầu giảm và dự đoán Trung Quốc thiếu các biện pháp kích thích mạnh mẽ trong năm 2024.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 1,37% xuống 935 CNY (131,51 USD)/tấn, thấp nhất kể từ ngày 7/12.

Tại Singapore quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 thay đổi ít tại 134 USD/tấn.

Tại cuộc họp kinh tế thường niên trong tuần này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nhất trí duy trì mức thâm hụt ngân sách 3% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2024, thấp hơn so với mục tiêu sửa đổi 3,8% trong năm nay.

Tuy nhiên, nhu cầu quặng sắt tiếp tục giảm cũng gây áp lực lên giá thành phần sản xuất thép quan trọng này.

Dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel cho thấy sản lượng kim loại trung bình hàng ngày của các nhà máy thép được khảo sát đã giảm tuần thứ 7 liên tiếp, giảm 1,1% trong trong tuần xuống còn 2,27 triệu tấn tính đến ngày 15/12.

Quặng sắt tăng trong phiên sáng do tâm lý được thúc đẩy nhờ thông tin Bắc Kinh và Thượng Hải nới lỏng các biện pháp hạn chế mua nhà, cho thấy những nỗ lực mới của chính quyền Trung Quốc đang nỗ lực khôi phục thị trường nhà.

Tại Thượng Hải giá thép giảm, thép thanh giảm 0,97%, thép cuộn cán nóng giảm 0,84%.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 11 giảm 3,8% so với tháng trước, tiếp tục giảm tháng thứ 5 liên tiếp.

Cao su Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng do dự đoán lãi suất của Mỹ giảm trong năm tới thúc đẩy hy vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu kim loại này tăng.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 1,9 JPY hay 0,8% lên 238,1 JPY (1,7 USD)/kg, phục hồi từ mức thấp nhất 2 tháng trong phiên liền trước.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 5/2024 tăng 90 CNY lên 13.520 CNY (1.903 USD)/tấn.

Cà phê diễn biến trái chiều

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa tăng 28 USD hay 1% lên 2.825 USD/tấn, giá đã lên 2.860 USD/tấn, cao nhất kể từ khi những hợp đồng tương lai này bắt đầu giao dịch vào tháng 1/2008.

Các đại lý cho biết nông dân tại Brazil, nước xuất khẩu robusta lớn thứ 3 thế giới tiếp tục găm hàng trong bối cảnh dự đoán giá tăng bởi lo lắng về tình trạng khô hạn ở các khu vực sản xuất robusta.

Hợp tác xã cà phê robusta của Brazil cho biết vụ mùa tới sản lượng có thể giảm ít nhất 15% bởi thời tiết nóng và khô.

Nông dân tại Việt Nam đang hạn chế bán với hy vọng giá tăng.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 1,3 US cent hay 0,7% xuống 1,893 USD/lb sau khi lên mức cao nhất 7 tháng tại 1,9450 USD/lb. Hợp đồng này đã tăng 6,8% trong tuần này.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa giảm 0,19 US cent hay 0,9% xuống 21,99 US cent/lb sau khi giảm xuống mức thấp nhất 8,5 tháng tại 21,16 US cent. Hợp đồng này giảm 5,8% trong tuần.

Ấn Độ, nước sản xuất đường lớn thứ 2 thế giới có thể sản xuất 32,5 triệu tấn trong năm thị trường 2023/24 bắt đầu từ 1/10,

Chính phủ Ấn Độ sẽ cho phép một phần ethanol từ nước mía, thay đổi quan điểm trước đây.

Đường vẫn bị áp lực từ sản lượng tại Brazil lớn hơn dự kiến.

Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 3,8 USD hay 0,6% xuống 626,8 USD/tấn.

Ngô và lúa mì tăng

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa tăng nhẹ bởi việc mua vào kỹ thuật và sự hỗ trợ từ thị trường lúa mì cũng tăng.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 3/2024 đóng cửa tăng 3-3/4 US cent lên 4,83 USD/bushel, giảm 0,5% trong cả tuần.

Lúa mì CBOT kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 13-1/2 US cent lên 6,29-1/4 USD/bushel, nhưng tính chung cả tuần giảm 0,4%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 16/12