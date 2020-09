Thị trường ngày 16/9: Giá dầu tăng hơn 2%, đồng cao nhất gần 2 năm

Giá dầu tăng hơn 2% do có bão ở Vịnh Mexico



Giá dầu tăng hơn 2% trong phiên vừa qua do nguồn cung của Mỹ lại gián đoạn vì bão.

Kết thúc phiên giao dịch, dầu Brent tăng hơn 92 US cent (2,3%) lên 40,53 USD/thùng, trong khi dầu Tây Texas Mỹ (WTI) tăng 1,02 USD (2,7%) lên 38,28 USD/thùng.

Bão Sally đang mạnh lên ở Vịnh Mỹ, đang tiến về phía đông và tây Alabama, khiến hơn ¼ sản lượng khai thác dầu và khí ngoài khơi của Mỹ đã ngừng hoạt động, và các cảng xuất khẩu quan trọng trong khu vực bão đi qua cũng đóng cửa.

Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu dầu vẫn yếu do đại dịch Covid-19. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ dự báo về nhu cầu dầu mỏ toàn cầu với lý do kinh tế hồi phục chậm. Theo đó, IEA giảm 200.000 thùng/ngày trong mức dự báo về nhu cầu dầu năm 2020, xuống 91,7 triệu thùng/ngày. Tổ chức này cho biết, các kho dự t rữ dầu thương mại ở những nước phát triển đã đạt mức cao nhất trong mọi thời đại, là 3,225 tỷ thùng trong tháng 7/2020, đồng thời cắt giảm dự báo về lượng dầu sẽ rút ra từ các kho dự trữ này trong nửa cuối năm 2020.

Vàng giao ngay giảm do USD tăng

Giá vàng giảm nhự trong phiên vừa qua do USD mạnh lên, sau khi đạt mức cao nhất gần 2 tuần ở phiên liền trước, mặc dù dự báo Mỹ sẽ giữ chính sách tiền tệ ôn hòa đã giúp hạn chế đà giảm.

Kết thúc phiên giao dịch, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.955,21 USD/ounce, trước đó có thời điểm giá đạt mức cao nhất kể từ ngày 2/9 (1.971,71 USD/ounce), trong khi vàng kỳ hạn tháng 12/2020 tăng 0,1% lên 1.966,20 USD/ounce.

Chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, Bob Haberkorn, cho biết: "Đồng USD đã hồi phục từ mức thấp và đang xảy ra hiện tượng bán tháo vàng, nhưng có lẽ chỉ là hiện tượng nhất thời. Dự báo chính sách ôn hòa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể đẩy giá vàng lên trên 2.000 USD/ounce".

Các nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả cuộc họp của FED vào ngày 16/9. Ông Michael Matousek, nhà giao dịch hàng đầu thuộc U.S. Global Investors, cho biết: "Thị trường đang lạc quan hơn khi cho rằng lãi suất thấp hiện nay sẽ duy trì trong 3 năm tới, điều đó rất có lợi cho giá vàng tăng".

Đồng cao nhất gần 2 năm

Giá đồng dao động trong phiên vừa qua, nhưng vẫn quanh mức cao nhất trong vòng 2 năm do sản xuất ở Trung Quốc tháng 8/2020 tăng mạnh. Trung Quốc là nước tiêu thụ đồng nhiều nhất thế giới.

Việc đồng CNY tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 tháng so với USD khiến cho giá đồng trở nên rẻ hơn đối với các khách hàng Trung Quốc khi mua bằng USD, càng góp phần giữ giá đồng ở mức cao.

Kết thúc phiên giao dịch, đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng trên sàn London giảm nhẹ 0,5% xuống 6.762,50 USD/tấn, nhưng vẫn sát mức cao nhất trong vòng 26 tháng của phiên 1/9 (6.830 USD/ounce).

Sản xuất của Trung Quốc tăng mạnh kích thích nhu cầu đồng tăng, đẩy giá tăng hơn 50% kể từ hồi đầu tháng 3/2020. Tuy nhiên, một số thương gia cho rằng sắp tới giá đồng sẽ tăng chậm hơn so với thời gian vừa qua.

Quặng sắt giảm

Giá quặng sắt trên thị trường Trung Quốc phiên vừa qua giảm do lợi nhuận của các doanh nghiệp thép giảm do giá quặng sắt liên tục tăng cao gần đây.

Kết thúc phiên, quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2021 giao dịch trên sàn Đại Liên giảm 1,8% xuống 827,50 CNY (121,96 USD)/tấn; kỳ hạn tháng 10/2020 trên sàn Singapore giảm 1,5% xuống 123,73 USD/tấn.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên đã tăng hơn 60% trong năm nay, trong khi giá trên sàn Singapore tăng khoảng 5%, do nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc, xuất phát từ các biện pháp kích thích kinh tế làm gia tăng các dự án hạ tầng cơ sở, khiến nhu cầu thép tăng.

Sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tháng 8/2020 tăng nhanh nhất trong vòng 8 tháng, trong đó sản lượng thép thô đạt mức cao kỷ lục, cho thấy nền kinh tế tiếp tục hồi phục nhanh.

Tuy nhiên, chi phí nguyên liệu tăng cao gây áp lực lên lợi nhuận của ngành thép, bởi giá thép, nhất là thép cây, không tăng nhiều như giá quặng sắt.

Đậu tương giảm

Giá đậu tương trên sàn Chicago giảm khỏi mức cao nhất 2 năm (trên 10 USD/bushel) do thời tiết ở các khu vực trồng trọt của Mỹ khô, thuận lợi cho việc bắt đầu vụ thu hoạch. Giá ngô cũng giảm từ mức cao nhất 6 tháng, trong khi giá lúa mì cũng đi xuống.

Kết thúc phiên giao dịch, đậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 8 US cent xuống 9,91-1/2 USD/bushel, ngô kỳ hạn tháng 12/2020 giảm 3-1/2 US cent xuống 3,66 USD/bushel, còn lúa mì giảm 7-1/2 US cent xuống 5,38-1/4 USD/bushel.

Cà phê arabica thấp nhất 1 tháng

Giá cà phê arabica giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 tháng do các nhà đầu tư tiếp tục bán tháo các hợp đồng khi dự báo sẽ có mưa ở Brazil, làm giảm lo ngại về tình hình hạn hán ở quốc gia này.

Kết thúc phiên giao dịch, arabica kỳ hạn tháng 12/2020 giảm 1,25 US cent (1%) xuống 1,218 USD/lb. Trái lại, robusta tăng giá, theo đó hợp đồng kỳ hạn tháng 11 tăng 4 USD (0,3%) lên 1.391 USD/tấn.

Đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10 tăng 0,32 US cent (2,7%) lên 12,08 US cent/lb. Phiên liền trước, hợp đồng này chạm mức thấp nhất 1,5 tháng. Đường trắng kỳ hạn giao tháng 10 cũng tăng 1,2 USD (0,3%) lên 351 USD/tấn.

Cao su tăng tiếp

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản tăng hơn 2% trong phiên vừa qua do đồng minh của ông Abe tiến gần tới chức Thủ tướng, đồng nghĩa với việc Nhật Bản sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách "Abenomics" nhằm thúc đầy nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới tăng trưởng trở lại. Sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tháng 8 tăng mạnh cũng góp phần đẩy giá cao su tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2 trên sàn Osaka tăng 4,1 JPY (2,3%) lên 183,2 JPY/kg, là phiên tăng thứ 2 liên tiếp; cao su kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Thượng Hải cũng tăng 0,7% lên 12.360 CNY/tấn.

Hành tăng vọt tại Bangladesh và Ấn Độ

Giá hành tại Bangladesh tăng hơn 50% trong ngày 15/9, sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu mặt hàng này vì mưa quá nhiều gây ảnh hưởng đến sản lượng cũng như việc thu hoạch. Ấn Độ là nước cung cấp hành lớn nhất cho thị trường Bangladesh.

Giá hành bán lẻ đã tăng vọt lên 90 – 100 taka (1,06 – 1,18 USD)/kg ngày 15/9, từ mức 60 taka ngày 14/9 và 30 taka hồi đầu tháng 9,

Việc Ấn Độ cấm xuất khẩu hành không chỉ ảnh hưởng tới Bangladesh, mà tới cả các quốc gia Châu Á khác như Malaysia, Nepal và Sri Lanka, vì họ phụ thuộc vào nguồn cung hành Ấn Độ.

Mỗi năm, Bangladesh nhập khẩu trên 350.000 tấn hành Ấn Độ. Năm 2019, giá hành tây có lúc lên tới 250 taka/kg, cũng do Ấn Độ cấm xuất khẩu.

Tại Ấn Độ, giá hành cũng tăng gấp 3 lần trong vòng 1 tháng qua, lên 30 rupee/kg do mưa lớn ảnh hưởng đến mùa hành ở các tỉnh Karnataka và Andhra Pradesh – phía nam đất nước.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 16/9