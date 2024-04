Thị trường ngày 17/04: Dầu giảm nhẹ, vàng đi ngang, cà phê lập kỷ lục mới

Ảnh minh họa

Giá dầu giảm nhẹ do các yếu tố kinh tế tiêu cực

Chốt phiên giao dịch, giá dầu giảm nhẹ sau khi những yếu tố kinh tế tiêu cực gây áp lực lên tâm lý nhà đầu tư, lấn át những căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Israel và Israel.

Giá dầu thô Brent giao tháng 6 giảm 8 cent, tương đương 0,1% xuống 90,02 USD/thùng. Dầu thô của Mỹ giao tháng 5 giảm 5 cent, tương đương 0,1%, kết thúc ở mức 85,36 USD.

Dữ liệu đáng thất vọng cho thấy lạm phát mạnh hơn dự kiến có nghĩa là Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn so với suy nghĩ trước đây để tự tin rằng lạm phát đang trên đường đến mục tiêu 2%, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết Hoa Kỳ có ý định tấn công Iran bằng các biện pháp trừng phạt mới trong những ngày tới do cuộc tấn công chưa từng có của nước này vào Israel và những hành động này có thể là tìm cách làm giảm khả năng xuất khẩu dầu của Iran.

Iran sản xuất hơn 3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày với tư cách là nhà sản xuất chính trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 4,1 triệu thùng trong tuần trước trong khi dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất giảm lần lượt 2,5 triệu và 427.000 thùng, theo Viện Dầu khí Mỹ.

Vàng ổn định khi rủi ro địa chính trị chống lại lo ngại cắt giảm lãi suất

Giá vàng giữ ổn định do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra ở Trung Đông bù đắp cho kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất ít hơn trong năm nay.

Vàng giao ngay ít thay đổi ở mức 2.382,72 USD/ounce vào lúc 17:56 GMT. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ chốt phiên tăng 1% lên 2.407,8 USD.

Dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng Ba. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng ngày thứ hai liên tiếp, khiến vàng thỏi không sinh lời kém hấp dẫn hơn.

Deutsche Bank dự báo giá vàng ở mức 2.400 USD/ounce vào cuối năm và ở mức 2.600 USD vào tháng 12/2025.

Bạc giao ngay giảm 2,4% xuống 28,17 USD/ounce, bạch kim giảm 1,2% xuống 958,03 USD và palladium giảm 2,3% xuống 1.012,00 USD.

Đồng giảm do dữ liệu nhà máy yếu ớt của Trung Quốc và USD vững chắc

Giá đồng giảm sau khi dữ liệu nhà máy suy yếu tại Trung Quốc và khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Mỹ giảm làm tăng sức mạnh đồng đô la.

Đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 1,3% xuống 9.455,50 USD/tấn.

Dữ liệu hôm thứ Ba cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, chậm lại so với tốc độ 7% từ tháng 1 đến tháng 2 và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 6% của các nhà phân tích.

Doanh số bán lẻ tháng 3 cũng yếu hơn dự kiến mặc dù nền kinh tế nói chung tăng trưởng nhanh hơn dự báo trong quý I.

Tại LME, giá niken giảm 0,5% xuống 17.660 USD/tấn trong khi kẽm giảm 0,5% xuống 2.761 USD, chì giảm 1,9% xuống 2.144 USD và thiếc giảm 1,5% xuống 31.740 USD.

Đậu tương, ngô, lúa mì giảm do USD mạnh

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago kéo dài đà giảm khi đồng đô la mạnh đè nặng lên thị trường.

Giá lúa mì kỳ hạn biến động nhẹ khi Ukraine dự báo sản lượng ngũ cốc giảm từ năm 2023, trong khi giá ngô kỳ hạn gần như đi ngang trong bối cảnh ước tính vụ mùa Nam Mỹ giảm.

Giá đậu tương CBOT giao tháng 5 giảm 13-1/4 cent xuống 11,45 USD/bushel. Giá ngô giảm 1/2 cent xuống 4,31 USD/bushel và lúa mì giảm 2 cent xuống 5,49-3/4 USD/bushel.

Đồng USD tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2023 so với rổ tiền tệ, khiến hàng nông sản của Mỹ trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua bằng các loại tiền tệ khác và có khả năng gây tổn hại đến nhu cầu xuất khẩu của Mỹ.

Các nhà cung cấp đậu tương và ngô của Mỹ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt về doanh số xuất khẩu toàn cầu từ Nam Mỹ, trong khi Nga đã xuất khẩu một lượng lớn lúa mì.

Ca cao London giảm 6% sau khi thiết lập mức cao kỷ lục

Giá ca cao kỳ hạn tại London trên sàn ICE đóng cửa giảm mạnh sau khi lập đỉnh kỷ lục, trong khi giá cà phê robusta tăng lên mức cao nhất trong hơn 16 năm. Ca cao London kỳ hạn tháng 7 giảm 525 pound, tương đương 5,9%, xuống 8.348 pound/tấn sau khi chạm mức kỷ lục 9.025 pound trước đó trong phiên. Giá ca cao kỳ hạn tháng 7 tại New York giảm 7% xuống 9.819 USD/tấn.

Cà phê đạt đỉnh chưa từng có

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 7 tăng 28 USD, tương đương 0,7%, lên 3.977 USD/tấn sau khi đạt đỉnh 4.036 USD, mức cao nhất kể từ khi hợp đồng hiện tại bắt đầu giao dịch vào năm 2008.

Các đại lý cho biết nguồn cung tại Việt Nam rất eo hẹp trong khi thời tiết khô hạn đe dọa làm giảm quy mô vụ mùa tới tại nhà sản xuất robusta hàng đầu thế giới.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 tăng 0,7% lên 2,2840 USD/lb.

Giá đường chạm thấp nhất 16 tháng

Giá đường kỳ hạn tháng 5 giảm 0,39 cent, tương đương 1,9%, xuống 19,63 cent/lb sau khi chạm mức thấp nhất 16 tháng là 19,28 cent.

Các đại lý cho biết, sản lượng đường mạnh hơn dự kiến ở Ấn Độ và Thái Lan đã khiến thị trường rơi vào thế phòng thủ.

Mưa gần đây ở Brazil cũng đã cải thiện triển vọng sản xuất mía trong niên vụ 2024/25 và sự suy yếu của đồng tiền Brazil có khả năng thúc đẩy lực bán của các nhà máy ở đó.

Bộ Nông nghiệp Pháp hôm thứ Ba chốt diện tích củ cải đường năm nay ở mức 399.000 ha, tăng 4,9% so với năm 2023.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8 giảm 1,8% xuống 570,00 USD/tấn.

Tổng cộng 313.950 tấn đường trắng đã được đấu thầu đối với hợp đồng tháng 5 trên sàn ICE Futures Europe.

Dầu cọ thấp nhất gần 6 tuần do sản lượng cao hơn, triển vọng nhu cầu chậm hơn

Giá dầu cọ kỳ hạn của Malaysia giảm phiên thứ ba liên tiếp, đóng cửa ở mức thấp nhất trong gần 6 tuần với dự đoán sản lượng được cải thiện và nhu cầu yếu hơn.

Hợp đồng dầu cọ chuẩn giao tháng 7 trên Sàn giao dịch Bursa Malaysia đóng cửa giảm 67 ringgit, tương đương 1,62%, xuống 4.047 ringgit (844,89 USD)/tấn, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 7/3.

Dự trữ dầu cọ của Malaysia vào cuối tháng 3 đã giảm 10,68% so với tháng trước xuống còn 1,71 triệu tấn, mức thấp nhất trong 10 tháng, do xuất khẩu tăng vọt làm lu mờ sản lượng, theo dữ liệu của Ủy ban Dầu cọ Malaysia hôm thứ Hai.

Sản lượng tăng 10,57% lên 1,39 triệu tấn trong giai đoạn này trong khi xuất khẩu tăng 28,61% lên 1,32 triệu tấn.

Giá dầu đậu tương tại Đại Liên giảm 1,74%, trong khi hợp đồng dầu cọ giảm 2,6%. Giá dầu đậu tương giảm 1,4%.

Cao su Nhật Bản phục hồi nhờ giá dầu cao hơn, đồng yên yếu hơn

Sau 4 phiên giảm liên tiếp, giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản đã hồi phục trong bối cảnh giá dầu cao hơn và đồng yên yếu hơn, mặc dù dữ liệu sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ yếu hơn dự kiến từ Trung Quốc đã đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng.

Hợp đồng cao su giao tháng 9 đóng cửa tăng 0,7 yên, tương đương 0,22%, lên 314,3 yên (2,03 USD)/kg.Hợp đồng cao su trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 9 giảm 205 nhân dân tệ, kết thúc ở mức 14.515 nhân dân tệ (2.005,19 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su tại SICOM giao tháng 5 chốt phiên ở mức 161,7 US cent/kg, giảm 1,16%.

