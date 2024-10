Thị trường ngày 17/10: Giá vàng tăng, dầu ở mức thấp nhất hai tuần, đường giảm 3%

Dầu giữ ở mức thấp nhất hai tuần

Giá dầu gần mức thấp nhất hai tuần sau khi giảm khoảng 7% trong 3 ngày trước đó do dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu ít hơn và lo lắng xung đột ở Trung Đông sẽ làm gián đoạn nguồn cung dịu đi.

Chốt phiên 16/10, dầu thô Brent giảm 0,03 USD xuống 74,22 USD/thùng, dầu WTI giảm 0,19 USD hay 0,3% xuống 70,39 USD/thùng.

Đầu tuần này, giá dầu thô đã giảm phản ứng với triển vọng nhu cầu yếu hơn và một báo cáo truyền thông cho biết Israel sẽ không tấn công cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran.

Iran là một thành viên của OPEC và đã sản xuất khoảng 4 triệu thùng/ngày trong năm 2023, theo số liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Iran theo hướng xuất khẩu khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm 2024, tăng từ ước tính 1,4 triệu thùng/ngày trong năm 2013, theo các báo cáo của chính phủ Mỹ và giới phân tích.

Lo ngại xung đột leo thang giữa Israel và tổ chức Hezbollah được Iran hậu thuận vẫn dai dẳng. Việc hạn chế nguồn cung của OPEC+ vẫn diễn ra tới tháng 12 khi một số thành viên đã lên kế hoạch tháo gỡ một phần cắt giảm.

Về phía nhu cầu, OPEC và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong tuần này đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2024, với Trung Quốc chiếm phần lớn lượng giảm.

IEA dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ đạt đỉnh trước năm 2030 ở mức chưa tới 102 triệu thùng/ngày và sau đó giảm xuống 99 triệu thùng/ngày vào năm 2035.

Trung khi đó, kích thích kinh tế tại Trung Quốc không hỗ trợ giá dầu được nhiều. Trung Quốc có thể huy động thêm 6 nghìn tỷ CNY (850 tỷ USD)từ trái phiếu kho bạc đặc biệt trong 3 năm để kích thích nền kinh tế đang suy thoái.

Tin tức kinh tế tích cực từ Mỹ và Châu Âu đã hạn chế đà giảm của giá dầu.

Vàng tăng

Giá vàng tăng hướng tới mức cao kỷ lục do lợi suất trái phiếu của Mỹ yếu và dự kiến một số ngân hàng trung ương lớn cắt giảm lãi suất, ngoài ra xung đột địa chính trị vẫn tiếp diễn.

Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,46% lên 2.691,3 USD/ounce.

Ngân hàng trung ương Châu Âu dường nhu sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào ngày 17/10, trong khi lạm phát ở Anh giảm báo hiệu khả năng Ngân hàng Anh sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Đồng phục hồi

Giá đồng phục hồi sau khi thị trường ổn định ở một mức hỗ trợ quan trọng trong bối cảnh hy vọng Trung Quốc sẽ đưa thêm hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,4% lên 9.566,5 USD/tấn sau khi trạm mức thấp nhất trong 3 tuần vào phiên trước đó.

Đồng Comex của Mỹ tăng 0,4% lên 4,32 USD/lb.

Công ty môi giới Marex cho biết trong một lưu ý rằng hoạt động mua từ người tiêu dùng công nghiệp và các nhà giao dịch đã hỗ trợ giá.

Trong cuối tháng 9, giá đồng tăng sau khi Trung Quốc cam kết các biện pháp kích thích mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế, nhưng giá đã thoái lui kể từ đó do các thông báo tiếp theo thiếu chi tiết và làm các nhà đầu tư thất vọng.

Chi tiết về các biện pháp kích thích của Trung Quốc có thể được tiết lộ tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của nước này vào cuối tháng 10.

Tại Thượng Hải hợp đồng đồng kỳ hạn tháng 11 đóng cửa giảm 0,2% xuống 76.720 CNY (10.778,01 USD)/tấn

Quặng sắt giảm do triển vọng nguồn cung toàn cầu

Giá quặng sắt giảm do triển vọng nguồn cung toàn cầu mạnh lên và nhu cầu của Trung Quốc giảm làm lu mờ số liệu thương mại mạnh hơn tại Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 1,88% xuống 782,5 CNY (109,92 USD)/tấn.

Tại Singapore, quặng sắt kỳ hạn tháng 11 giảm 1,09% xuống 104,8 USD/tấn.

Công ty khai khoáng Vale của Brazil đã tăng sản lượng quặng sắt quý 3 là 5,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất trong gần 6 năm.

Vale là một trong những nhà cung cấp quặng sắt hàng đầu thế giới và báo cáo của công ty này được công bố trước báo cáo sản lượng trong tuần này từ các nhà xuất khẩu lớn gồm BHP và Rio Tinto.

Trong khi đó, nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 9 tăng 2,7% so với tháng 8 và tăng 2,9% so với cùng tháng năm trước, do giá thấp và hy vọng nhu cầu cải thiện trong mùa xây dựng cao điểm.

Xuất khẩu thép tăng 25,93% lên 10,15 triệu tấn, cao nhất trong một tháng kể từ tháng 7/2016.

Tại Thượng Hải, thép thanh giảm 1,15%, thép cuộn cán nóng giảm 0,97% và dây thép cuộn giảm 0,24%, trong khi thép không gỉ tăng 0,36%.

Cao su Nhật Bản giảm do lo lắng về sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc

Giá cao su Nhật Bản giảm bởi lo ngại về tăng trưởng kinh tế đang chậm lại tại Trung Quốc, nước tiêu thụ cao su hàng đầu thế giới, mặc dù đồng JPY yếu đã hỗ trợ một phần.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 7,6 JPY hay 1,93% xuống 385,5 JPY (2,58 USD)/kg.

Tại Thượng Hải, cao su giao tháng 1/2025 giảm 515 CNY hay 2,82% xuống 17.760 CNY (2.494,94 USD)/tấn. Hợp đồng này đã giảm hơn 3% trước đó trong phiên này.

Lo ngại kéo dài về sự phục hồi kinh tế yếu của Trung Quốc và sự thất vọng xung quanh các thông báo về kích thích tài chính của Bắc Kinh đang khiến tâm lý suy giảm trong cổ phiếu Trung Quốc, và các thị trường chứng khoán Châu Á rộng lớn hơn.

Đường giảm hơn 3%

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 đóng cửa giảm 0,82 US cent hay 3,6% xuống 22,00 US cent/lb, giảm hướng tới mức thấp của tuần trước.

Các đại lý cho biết đồng nội tệ của Brazil suy yếu có thể góp phần làm giảm giá. Đồng real yếu khuyến khích các nhà xuất khẩu ở Brazil xuất khẩu đường bởi lợi nhuận theo giá nội tệ tăng. Mưa tại Brazil cũng thúc đẩy triển vọng vụ mía 2025/26.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm 2,4% xuống 563,60 USD/tấn.

Cà phê trái chiều

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 1,3 US cent hay 0,5% lên 2,58 USD/lb do các đại lý tiếp tục đánh giá mức độ những cơn mưa gần đây có thể cải thiện triển vọng cho mùa vụ năm 2025 ở Brazil.

Việc tắc nghẽn ở các cảng Brazil đã ngăn cản hơn 2 triệu bao cà phê (60kg/bao) xuất khẩu trong 9 tháng năm 2024.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 1% xuống 4.859 USD/tấn mặc dù thị trường này vẫn củng cố bởi dự đoán sản lượng cà phê ở Việt Nam sụt giảm trong niên vụ này.

Ngô, lúa mì tăng, đậu tương giảm

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago tăng sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ báo cáo lượng xuất khẩu mặt hàng này hàng ngày cao nhất trong hơn một năm.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 3-1/2 US cent lên 4,04-3/4 USD/bushel.

Lúa mì mạnh do gió làm khô mùa màng ở Argentina và xuất khẩu lúa mì của Ukraine tăng so với cùng kỳ năm trước.

Lúa mì mềm đỏ vụ đông đóng cửa tăng 5-1/2 US cent lên 5,85 USD/bushel.

Đậu tương giảm do thời tiết thuận lợi tại khu vực trồng cả ở Nam Mỹ và Mỹ.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 11 giảm 11 US cent xuống 9,8 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 17/10