Thị trường ngày 17/6: Giá dầu, vàng giảm hơn 1%

Dầu giảm do các báo cáo Iran đang tìm cách ngừng bắn với Israel

Giá dầu giảm 1 USD/thùng trong phiên giao dịch biến động sau khi các báo cáo cho biết Iran đang tìm cách kết thúc tình trạng chiến tranh với Irarel, làm dấy lên khả năng ngừng bắn và dịu đi nỗi lo về gián đoạn nguồn cung dầu thô từ khu vực này.

Chốt phiên 16/6, dầu thô Brent giảm 1 USD hay 1,35% xuống 73,23 USD/thùng. Dầu WTI giảm 1,21 USD/thùng hay 1,66% xuống 71,77 USD/thùng.

Hai nguồn tin từ Iran và ba nguồn tin khu vực cho biết Iran đã yêu cầu Qatar, Saudi Arabia và Oman thúc ép Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Israel để ngừng bắn ngay lập tức, để đổi lấy sự mềm dẻo của Tehran trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này. Trước đó, tờ Wall Street Journal đã đưa tin Iran đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn.

Giá dầu tăng vọt hơn 7% trong cuối tuần trước sau khi Israel bắt đầu ném bom Iran vì cho rằng Tehran sắp sở hữu bom nguyên tử.

Cả Israel và Iran đều đã thực hiện các cuộc không kích, bao gồm cả tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nhưng các cơ sở xuất khẩu dầu quan trọng vẫn chưa bị tấn công.

Israel vẫn chưa tấn công Kharg Island, kho cảng xuất khẩu dầu của Iran, nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào vào đó có thể sẽ khiến giá dầu tăng lên 90 USD/thùng.

Lực lượng hải quân cho biết tình trạng nhiễu điện tử vào hệ thống dẫn đường của tàu thương mại đã gia tăng trong những ngày gần đây quanh eo biển Hormuz và vùng Vịnh rộng lớn, gây ảnh hưởng đến các tàu thuyền đi qua khu vực này.

Khoảng một phần năm tổng lượng dầu tiêu thụ của thế giới, hay khoảng 18 đến 19 triệu thùng dầu, sản phẩm ngưng tụ và nhiên liệu mỗi ngày, được vận chuyển qua eo biển này.

Iran, một thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, hiện sản xuất khoảng 3,3 triệu thùng/ngày và xuất khẩu hơn 2 triệu thùng dầu và nhiên liệu mỗi ngày.

Theo các nhà phân tích và người theo dõi OPEC, công suất dự phòng của các nhà sản xuất dầu OPEC+ để bơm thêm dầu nhằm bù đắp cho bất kỳ sự gián đoạn nào gần tương đương với sản lượng của Iran.

Vàng giảm hơn 1%

Giá vàng giảm hơn 1% do các nhà đầu tư chốt lời sau khi giá đạt mức cao nhất 8 tuần, trong khi thị trường này tập trung vào căng thẳng Israel – Iran và cuộc họp chính sách trong tuần này của Cục dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay giảm 1,2% xuống 3,392,86 USD/ounce sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 22/4 trong phiên này. Giá đã tăng hơn 1% trong thứ sáu tuần trước. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 8 đóng cửa giảm 1% xuống 3.417,3 USD/ounce.

Iran kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc Israel ngừng bắn như là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến trên không kéo dài bốn ngày, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đất nước của ông đang trên "con đường chiến thắng".

Đồng tăng do hy vọng nhu cầu từ số liệu của Trung Quốc

Giá đồng tăng sau khi chi tiêu tiêu dùng tăng tại Trung Quốc làm tăng hy vọng thúc đẩy nhu cầu kim loại tại nước này.

Đồng giao sau ba tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,7% lên 9.708 USD/tấn, tăng 20% sau khi trong tháng 4 xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023.

Mặc dù tăng trưởng sản xuất của Trung Quốc xuống thấp nhất 6 tháng trong tháng 5, các nhà đầu tư kim loại tập trung vào doanh số bán lẻ tốt hơn dự kiến.

Tại Thượng Hải hợp đồng đồng tăng 0,5% lên 78.700 CNY/tấn.

Dự kiến rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ áp thuế đối với đồng - như ông đã làm đối với nhôm và thép - đã đẩy giá đồng tại Mỹ tăng và thúc đẩy dòng kim loại từ nơi khác đổ về Mỹ để tận dụng mức giá cao hơn.

Đồng Comex của Mỹ tăng 0,4% lên 4,83 USD/lb, khiến mức cộng của đồng Comex với đồng LME là 949 USD/tấn, giảm từ 969 USD.

Dự trữ đồng LME giảm tiếp 7.300 tấn xuống 107,325 tấn, mức thấp nhất trong hơn một năm và giảm hơn 60% trong 4 tháng qua.

Cũng hỗ trợ các kim loại cơ bản là đồng USD giảm khiến các hàng hóa định giá bằng đồng USD rẻ hơn cho người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, xung đột giữa Israel và Iran leo thang đã hạn chế một số lạc quan.

Quặng sắt tăng do nhu cầu của Trung Quốc

Giá quặng sắt tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu nguyên liệu sản xuất thép, mặc dù lo ngại thuế quan của Mỹ đã hạn chế đà tăng.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc (DCE) đóng cửa tăng 0,21% lên 704,5 CNY (98,11 USD)/tấn.

Tại Singapore quặng sắt kỳ hạn tháng 7 tăng 0,31% lên 94,45 USD/tấn.

Theo dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel, tính đến ngày 12/6, khoảng 60% nhà máy thép lò cao ở Trung Quốc báo cáo có lợi nhuận. Sản lượng thép trung bình hàng ngày, thường được sử dụng để đánh giá nhu cầu quặng sắt, giữ ở mức cao khoảng 2,42 triệu tấn trong tuần tính tới ngày 13/6.

Tuy nhiên sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 5 so với cùng tháng năm trước, khiến các nhà phân tích ngạc nhiên và khiến các nhà sản xuất thép phải giảm sản lượng trong năm nay phù hợp nỗ lực cắt giảm sản lượng trong ngành của Bắc Kinh.

Trong khi đó tăng trưởng sản xuất của nước này thấp nhất 6 tháng trong tháng 5, trong khi doanh số bán lẻ tăng.

Về mặt thương mại, một loạt các thiết bị gia dụng nhập khẩu, bao gồm máy rửa chén, máy giặt, tủ lạnh và nhiều loại khác sẽ phải chịu mức thuế thép 50% của Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ ngày 23/6.

Tại Thượng Hải, thép thanh tăng 0,98%, thép cuộn cán nóng tăng 1,07%, dây thép cuộn tăng 0,15%, trong khi thép không gỉ giảm 0,08%.

Cao su tăng do lo ngại nguồn cung

Cao su Nhật Bản biến động trong phạm vi hẹp do các nhà đầu tư cân nhắc giữa nhu cầu yếu tại Trung Quốc nước tiêu thụ hàng đầu với mưa tại các khu vực sản xuất gây lo ngại về nguồn cung.

Hợp đồng cao su giao tháng 11 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 1,7 JPY hay 0,58% lên 293,9 JPY (2,04 USD)/kg

Tại Thượng Hải, cao su kỳ hạn tháng 9 tăng 95 CNY hay 0,69% lên 13.910 CNY/tấn.

Mưa tại các khu vực sản xuất quan trọng của Hải Nam và Vân Nam đã làm gián đoạn hoạt động khai thác cao su.

Nhu cầu hiện tại từ các công ty đang trong mùa thấp điểm, làm giảm nhu cầu mua nguyên liệu thô.

Đường thô phục hồi sau khi xuống thấp nhất 4 năm

Đường thô đóng cửa tăng 0,39 US cent hay 2,4% lên 16,52 US cent/lb sau khi xuống mức thấp nhất 4 năm tại 15,93 US cent.

Mùa mưa ở Ấn Độ đã hồi sinh sau hơn hai tuần trì trệ và mưa sẽ bao phủ các vùng trung tâm của đất nước trong tuần này, mang lại sự giải tỏa khỏi đợt nắng nóng ở vùng đồng bằng trồng ngũ cốc phía bắc.

Các đại lý cũng cho biết sản lượng đường ở Trung Nam Brazil là 2,95 triệu tấn nhiều hơn dự kiến trong nửa cuối tháng 5, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một cuộc khảo sát các nhà phân tích do S&P Global Commodity Insights công bố cho thấy sản lượng đường tăng 4,7% lên 2,84 triệu tấn trong giai đoạn này.

Đường trắng tăng 3,1% lên 479,8 USD/tấn.

Cà phê giảm

Cà phê robusta đóng cửa giảm 95 USD hay 2,2% xuống 4.192 USD/tấn, giá đã giảm xuống mức thấp nhất 10 tháng tại 4.133 USD/tấn trong tuần trước.

Các đại lý cho biết nguồn cung được thúc đẩy nhờ vụ thu hoạch robusta tại Brazil nơi dự kiến có một vụ bội thu.

Công ty tư vấn Safras & Mercado cho biết vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2025/26 của Brazil đã tăng tốc lên 35% trong tuần qua nhưng vẫn thấp hơn mức cùng kỳ năm 2024, trong khi doanh số bán sản lượng dự kiến tương đương năm ngoái, ở mức 22%.

Cà phê arabica giảm 1,7% xuống 3,4025 USD/lb.

Đậu tương ổn định, lúa mì giảm

Giá đậu tương trên sàn giao dịch Chicago từ ổn định đến tăng khi dầu đậu tương tăng ở mức trần hàng ngày phiên thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ bởi các đề xuất pha trộn nhiên liệu sinh học của Mỹ được công bố vào tuần trước có khả năng làm tăng nhu cầu dầu đậu tương. Lúa mì giảm do áp lực từ vụ thu hoạch lúa mì mùa đông của Mỹ và việc thiếu tin tức hỗ trợ.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 7 đóng cửa không đổi tại 10,69-3/4 USD/bushel, giá giảm sau khi ghi nhận cao nhất một tháng tại 10,79-1/4 USD. Đậu tương vụ mới kỳ hạn tháng 11 đóng cửa tăng 5-3/4 US cent lên 10,60-1/2 USD.

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông kỳ hạn tháng 7 đóng cửa giảm 7-1/4 US cent xuống 5,36-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 17/6