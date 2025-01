Thị trường ngày 18/1: Giá dầu, vàng và gạo giảm, cacao tăng mạnh

Ảnh minh họa

Dầu giảm

Giá dầu giảm vào thứ Sáu nhưng ghi nhận mức tăng hàng tuần thứ tư liên tiếp, vì lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với hoạt động giao dịch năng lượng của Nga đã làm gia tăng lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu.

Giá dầu thô Brent kết thúc phiên giảm 50 cent, tương đương 0,6%, xuống mức 80,79 USD/thùng, nhưng tính chung cả tuần tăng 1,3%. Giá dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 80 cent, tương đương 1%, xuống mức 77,88 USD/thùng, tính chung cả tuần tăng 1,7%.

Các nhà đầu tư đang đánh giá những tác động tiềm ẩn của việc Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào thứ Hai. Người được Trump lựa chọn làm Bộ trưởng Tài chính cho biết ông đã sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với dầu mỏ của Nga.

Các cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các tàu phải thực hiện các hành trình dài hơn và tốn kém hơn quanh miền nam châu Phi trong hơn một năm.

Vàng giảm

Giá vàng chịu áp lực giảm vào thứ Sáu do đồng USD tăng, nhưng tính chung cả tuần vẫn tăng do những bất ổn xung quanh các chính sách của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump và những lần đặt cược mới về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 2.701,03 USD/ounce trong khi vàng Mỹ kỳ hạn tháng 2/2025 giảm 0,1% xuống 2.748,70 USD.

Các thị trường hiện đang háo hức chờ đợi lễ nhậm chức của Trump vào ngày 20 tháng 1 và các mức thuế quan thương mại rộng rãi của ông dự kiến sẽ tiếp tục làm bùng nổ lạm phát và gây ra các cuộc chiến thương mại, có khả năng làm tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi như một nơi trú ẩn an toàn.

Cao su giảm

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản giảm vào thứ Sáu trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu theo mùa và đồng yên tăng, mặc dù hợp đồng này đã ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 11 do giá dầu tăng.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 6 trên Sàn giao dịch Osaka lúc đóng cửa giảm 0,4% xuống 384,9 yên (2,47 USD)/kg, nhưng kết thúc tuần tăng 4,42%.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 3 trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 0,37% xuống 17.410 nhân dân tệ (2.375,79 USD)/tấn. Hợp đồng này ghi nhận mức tăng hàng tuần là 2,53%.

Gạo giảm

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 18 tháng do đồng rupee mất giá xuống mức thấp kỷ lục và nguồn cung dồi dào.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ ở mức 431-440 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2023, giảm từ mức 436-442 đô la vào tuần trước.

Gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 422 USD/tấn, cũng giảm so với mức 460 đô la một tuần trước. Gạo 5% tấm của Thái Lan đã giảm xuống còn 460-465 USD/tấn, mức thấp nhất trong gần hai năm, giảm so với mức 485 đô la của tuần trước, do nhu cầu chậm và đồng đô la mạnh lên.

Đồng giảm, nhôm tăng

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) vào thứ Sáu giảm 0,5% xuống 9.180,50 USD/tấn dưới áp lực chốt lời sau 11 phiên tăng trưởng liên tiếp trước đó.

Giá nhôm tăng lên mức cao nhất 8 tuần do dữ liệu kinh tế mạnh mẽ về quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới - Trung Quốc - thu hút các quỹ.

Giá nhôm kỳ hạn ba tháng tăng 1,9% lên 2.684 USD/tấn vào lúc đóng cửa giao dịch, sau khi đạt 2.692 USD, mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 11.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% vào năm ngoái, phù hợp với mục tiêu của chính phủ.

Quặng sắt tăng nhẹ

Giá quặng sắt tăng nhẹ vào thứ Sáu, tính chung cả tuần tăng mạnh nhất trong bốn tuần do một loạt dữ liệu kinh tế của Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc phiên tăng 1,27% lên 800 nhân dân tệ (109,19 USD)/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 17 tháng 12 năm 2024.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 2 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,31% lên 103 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2024.

Cả hai hợp đồng đều tăng 6% trong tuần này.

Ca cao tăng vọt

Giá ca cao tại New York tăng mạnh vào thứ Sáu, được thúc đẩy bởi nguồn cung thắt chặt trong khi nhu cầu dường như vẫn duy trì tốt mặc dù giá tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Giá ca cao kỳ hạn tương lai trên sàn New York tăng 671 USD, tương đương 6,4%, lên 11.173 USD/tấn. Tính chung cả tuần giá tăng 6%.

Các đại lý cho biết nguồn cung tại Bờ Biển Ngà, quốc gia trồng ca cao hàng đầu, có vẻ như đang bị thắt chặt một phần do sản lượng thấp hơn dự kiến và nhu cầu mạnh mẽ mặc dù giá cả tăng.

Giá ca cao trên sàdn London tăng 5% lên 8.955 bảng Anh/tấn.

Cà phê tăng

Giá cà phê Arabica tăng 1,2 cent, hay 0,4%, lên 3,2835 USD/lb. Tính chung cả tuần giá tăng 1,4%.

Cà phê Robusta tăng 2,4% lên 5.006 USD/tấn.

Ngô, lúa mì và đậu tương

Giá ngô Mỹ tăng 2% lên mức cao nhất trong một năm vào thứ Sáu trong khi giá đậu tương tăng khoảng 1,5% trước kỳ nghỉ lễ dài, được thúc đẩy bởi lo ngại về thời tiết ở Argentina và sự lạc quan thận trọng về quan hệ thương mại Mỹ-Trung Quốc.

Giá ngô kỳ hạn tương lai trên Sàn giao dịch Chicago tăng 9-3/4 cent lên 4,84-1/4 USD/bushel sau khi đạt 4,85 USD, mức cao nhất kể từ giữa tháng 12 năm 2023.

Đậu tương tăng 15 cent lên 10,34 USD/bushel và lúa mì tăng 1-1/4 cent lên 5,38-3/4 USD/bushel.

Dầu cọ tăng

Giá dầu Malaysia tăng vào thứ Sáu do hoạt động mua giá hời sau khi giá giảm gần đây và chênh lệch giá so với dầu đậu tương đã được xóa bỏ.

Hợp đồng dầu cọ giao tháng 4 trên Sàn giao dịch phái sinh Bursa Malaysia tăng 7 ringgit, tương đương 0,17%, lên 4.193 ringgit/tấn.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá giảm 4,51% trong bối cảnh nhu cầu của Ấn Độ thấp và giá dầu thự vật trên sàn Đại Liên (Trung Quốc) giảm.

Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu dầu ăn lớn nhất thế giới, sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong gần năm năm vào tháng 1 do biên lợi nhuận tinh chế dầu ở mức âm vì chênh lệch giá dầu nhiệt đới so với các đối thủ cạnh tranh thúc đẩy người mua chuyển sang dầu đậu tương có giá cạnh tranh hơn, các quan chức chính phủ và ngành dầu thực vật Ấn Độ cho biết.

