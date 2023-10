Thị trường ngày 18/10: Giá dầu, vàng, đồng, quặng sắt đồng loạt tăng, cao su cao nhất 16 tháng

Ảnh minh họa

Dầu tăng

Giá dầu tăng do nhà đầu tư đợi xem liệu những nỗ lực ngoại giao của Mỹ và chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Israel có ngăn cản được xung đột tại Trung Đông mở rộng hay không.

Chốt phiên 17/10, dầu Brent tăng 25 US cent lên 89,90 USD/thùng, dầu WTI không đổi tại 86,66 USD/thùng.

Giá dầu giảm trước đó trong phiên khi giám đốc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond, Thomas Barkin cho biết chi phí vay dài hạn của Mỹ cao hơn đang gây áp lực giảm nhu cầu nhưng không rõ điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương trong 3 tuần tới.

Lãi suất tăng để kiềm chế lạm phát có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu.

Cung cấp một số hỗ trợ cho giá, doanh số bán lẻ của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 9 do hộ gia đình tăng cường mua ô tô và chi tiêu nhiều hơn tại nhà hàng và quán bar.

Gây sức ép lên giá là khả năng tăng nguồn cung, chính phủ Venezuela và phe đối lập dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán bị đình trị từ lâu vào thứ ba, điều này có thể dẫn tới việc Washington nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Saudi Aramco cho biết công ty dầu lớn nhất thế giới này có thể tăng cường sản xuất trong vòng vài tuần nếu cần.

Nasser cho biết nhu cầu dầu toàn cầu dự kiến tăng lên 103 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay trong khi công suất dự phòng của công ty này là 3 triệu thùng/ngày.

Tổ chức OPEC+ đã cắt giảm sản lượng kể từ năm ngoái trong những gì mà họ cho là hành động ưu tiên trước để duy trì ổn định thị trường.

Vàng mạnh

Giá vàng củng cố mức tăng do nhà đầu tư theo dõi chặt trẽ những diễn biến xung quanh cuộc xung đột Israel – Hamas, trong khi cũng xác định các manh mối về lộ trình tăng lãi suất của Mỹ từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trong tuần này.

Vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.920,36 USD/ounce và vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,1% lên 1.935,7 USD/ounce.

Theo nhà phân tích thị trường tại Gainesville Coins cho đến khi có một số lệnh ngừng bắn hoặc giảm leo thang, vàng sẽ dao động trên mức 1.900 USD/ounce.

Vàng được xem như phòng hộ chống lại bất ổn chính trị và tài chính đã tăng hơn 4% trong tháng 10.

Nếu không có sự leo thang, tiềm năng tăng giá tiếp của vàng có thể vẫn bị hạn chế do việc cắt giảm lãi suất của Mỹ có thể diễn ra muộn hơn dự kiến, theo ngân hàng Commerzbank, đồng thời nhắc lại dự báo của họ với giá vàng cuối tháng 12 ở mức 1.900 USD và 2.100 USD/ounce vào cuối năm 2024.

Đồng tăng

Giá đồng tăng tại London do chỉ số USD suy yếu nhưng vẫn bị áp lực bởi những lo ngại về nhu cầu toàn cầu và lo lắng về bất động sản của Trung Quốc.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,1% lên 7.981,5 USD/tấn.

Trung Quốc dự kiến báo cáo doanh số bán lẻ hàng tháng và sản lượng công nghiệp trong tuần này, điều này sẽ giúp đánh giá mức tiêu thụ tại các thị trường của nước này.

Trong khi đó nguồn cung hoàn toàn mạnh, đặc biệt là đồng, sản lượng đồng và nhôm hàng quý tăng.

Số liệu bán lẻ của Mỹ đã củng cố dự đoán tăng trưởng kinh tế sẽ tăng tốc trong quý 3 và sản lượng tại các nhà máy của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến.

Quặng sắt tiếp tục tăng

Giá quặng sắt ở Đại Liên tiếp tục tăng do nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng nhu cầu trong ngắn hạn trong bối cảnh tồn kho thấp và tốc độ tiêu thụ giảm chậm hơn dự kiến do việc cắt giảm sản lượng của một số nhà máy thép.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 2,12% lên 866 CNY/tấn, cao nhất kể từ ngày 25/9.

Nhu cầu mạnh đã đẩy nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc lên mức kỷ lục 876,65 triệu tấn trong 9 tháng đầu năm nay 2023.

Rio Tinto, nhà sản xuất quặng sắt lớn nhất thế giới đã báo cáo xuất khẩu quặng sắt tăng 1,2% trong quý 3, do sản lượng tăng tại mỏ Gudai-Darri.

Nhu cầu thép cải thiện cũng thúc đẩy tâm lý thị trường, với khối lượng giao dịch hàng ngày của các sản phẩm thép xây dựng tăng lên 208.200 tấn, cao nhất kể từ tháng 5, theo số liệu từ công ty tư vấn Mysteel.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 11 trên sàn giao dịch Singapore thay đổi ít ở mức 117,25 USD/tấn, với lo sợ việc tăng lãi suất của Mỹ hạn chế đà tăng.

Thép tại sàn giao dịch Thượng Hải diễn biến trái chiều, thép thanh tăng 0,61%, thép cuộn cán nóng tăng 0,67%, trong khi dây thép cuộn giảm 0,35% và thép không gỉ giảm 0,57%.

Cao su Nhật Bản tăng lên mức cao nhất trong 16 tháng

Giá cao su Nhật Bản cao nhất 16 tháng do lo ngại về khả năng thiếu hụt nguồn cung tại Thái Lan.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn giao dịch hàng hóa Osaka đóng cửa tăng 5,6 JPY hay 2,2% lên 265,2 JPY (1,77 USD)/kg, cao nhất kể từ ngày 9/6/2022.

Cao su tại Thượng Hải giao tháng 1/2024 tăng 25 CNY hay 0,2% lên 14.825 CNY (2.026,77 USD)/tấn.

Cục Đo lường Thái Lan cảnh báo tình trạng thời tiết khắc nghiệt, với gió giật mạnh, mưa to tới rất to và có thể gây lũ quét và tràn bờ có khả năng ảnh hưởng tới nguồn cung cao su.

Cà phê tăng

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 đóng cửa tăng 24 USD hay 1% lên 2.320 USD/tấn.

Các đại lý lưu ý mưa đã gây ra một số chậm trễ cho vụ thu hoạch tại Việt Nam, mặc dù hoạt động được phục hồi trong vài tuần tới.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 tăng 2,9 US cent hay 1,9% lên 1,5705 USD/lb.

Đường tăng

Đường thô kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 0,44 US cent 1,6% lên 27,49 US cent/lb, gần mức cao nhất 12 năm đã đạt được trong tháng trước.

Thị trường này vẫn được củng cố bởi lo ngại rằng hiện tượng thời tiết El Nino sẽ hạn chế sản lượng tại một số nhà sản xuất chính ở Châu Á gồm Ấn Độ và Thái Lan.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 tăng 13,9 USD hay 1,9% lên 738,9 USD/tấn.

Đậu tương giữ ở mức cao, ngô và lúa mì giảm

Đậu tương trên sàn giao dịch Chicago tăng phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh giao dịch yếu, do nhu cầu trong nước mạnh làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung ngày càng tăng khi vụ thu hoạch ở Mỹ tiếp tục diễn ra.

Ngô giảm trong khi các thương nhân theo dõi tiến triển của vụ thu hoạch ở Mỹ, khi các nhà đầu tư theo dõi cuộc chiến của Israel với Hamas và đợi bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ năm. Lúa mì giảm tiếp trong bối cảnh áp lực mới từ các nguồn cung lớn ở Biển Đen.

Hợp đồng đậu tương CBOT đóng cửa tăng 10-1/2 US cent lên 12,96-3/4 USD/bushel. Ngô CBOT giảm 1 US cent xuống 4,89 USD/bushel và lúa mì giảm 6-3/4 US cent xuống 5,70-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 18/10