Thị trường ngày 18/9: Giá dầu tiếp tục tăng, vàng giảm

Ảnh minh họa

Giá dầu ổn định

Giá dầu tăng 1 USD/thùng vào thứ Ba khi tình trạng gián đoạn nguồn cung trở nên trầm trọng hơn và các nhà giao dịch đặt cược rằng nhu cầu sẽ tăng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed_ hạ lãi suất trong kỳ họp tuần này như dự đoán của thị trường.

Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,10 USD, hay 1,6%, lên 71,41 USD; dầu Brent tăng 95 US cent, hay 1,3%, lên 73,70 USD/thùng.

Công suất tương đương hơn 12% sản lượng dầu thô từ Vịnh Mexico của Mỹ đã ngừng hoạt động sau cơn bão Francine vào tuần trước, đẩy giá dầu tăng trong 4 trong số 5 phiên giao dịch gần nhất.

Giá dầu được hỗ trợ từ sự gián đoạn nguồn cung ở Libya, nơi mà sự rạn nứt giữa các phe phái đối địch về quyền kiểm soát ngân hàng trung ương đã dẫn đến sản lượng và xuất khẩu dầu giảm.

Xuất khẩu dầu thô của Libya đã tăng gấp ba lần vào tuần trước lên khoảng 550.000 thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy con số này vẫn bằng một nửa lượng xuất khẩu của nhà sản xuất OPEC trong tháng trước, là hơn 1 triệu thùng/ngày.

Vàng giảm

Giá vàng giảm vào thứ Ba sau khi tăng lên mức cao nhất mọi thời đại trong phiên trước đó khi lợi suất đồng USD và trái phiếu kho bạc tăng, trong khi các nhà giao dịch vẫn tin tưởng rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong kỳ họp tuần này.

Giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 2.569,43 USD/ounce. Giá vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 giảm 0,6% xuống 2.592,40 USD.

Hiện tại, tâm điểm chú ý trong lĩnh vực tài chính là cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Fed, kết thúc vào thứ Tư. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đang nhận định 63% khả năng Fed sẽ cắt giảm 50 điểm cơ bản (tăng so với 34% một tuần trước).

Đồng giảm từ mức cao nhất 2 tháng

Giá đồng đã giảm từ mức cao nhất 2 tháng vào thứ Ba sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ tăng đã hỗ trợ đồng USD mạnh lên.

Giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,3% xuống còn 9.362 USD/tấn.

Dữ liệu bán lẻ của Mỹ cho thấy mức tăng trưởng 0,1% trong tháng 8. Con số này vượt dự báo (là giảm 0,2%) cho thấy nền kinh tế Mỹ đang vững mạnh, khiến khả năng Fed giảm nửa điểm phần trăm lãi suất mà thị trường tài chính dự đoán sẽ ít xảy ra hơn.

Đồng USD tăng giá từ mức thấp nhất trong một năm với kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất vừa phải. Đồng USD mạnh hơn khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn, từ đó kìm hãm nhu cầu.

Cà phê tăng

Giá cà phê tăng vào thứ Ba, hướng tới mức đỉnh mới trong nhiều năm đạt được trong phiên trước.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 tăng 2,3% lên mức 2,65 USD/lb, sau khi chạm mức cao nhất kể từ năm 2011 là 2,7180 USD vào thứ Hai.

Ngân hàng Citi cho biết hạn hán ở Brazil đã ảnh hưởng đến phần lớn vụ mùa này, (và) lượng mưa trong thời gian tới rất cần thiết để cứu vãn tình hình.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 1,1% lên 5.303 USD một tấn, đạt đỉnh ở mức 5.486 USD vào thứ Hai, mức cao nhất trong gần nửa thập kỷ.

Cacao giảm

Giá ca cao kỳ hạn tháng 12 tại New York giảm 1,9% xuống 7.620 USD/tấn. Ca cao kỳ hạn tháng 3 tại London giảm 1,9% xuống còn 4.590 bảng Anh/tấn.

Thị trường ca cao toàn cầu đang trong năm thứ ba thâm hụt, trong khi tỷ lệ dự trữ / chế biến ca cao trên toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 50 năm. Tuy nhiên, sản lượng có thể phục hồi vào mùa tới và điều này đang kìm hãm đà tăng giá cacao.

Lúa mì giảm

Giá ngô kỳ hạn tương lai đã trải qua một phiên giao dịch biến động khi Mỹ tăng thu hoạch ngô và vụ ngô này dự kiến bội thu, trong bối cảnh người trồng ngô tận dụng mức giá tương đối cao để bán ngô vụ cũ.

Giá đậu tương kỳ hạn tương lai cũng tăng khi các thương nhân theo dõi nhiệt độ và khô hạn ở Brazil có thể gây ra mối đe dọa đối với việc gieo hạt đậu tương tại quốc gia xuất khẩu đậu tương hàng đầu thế giới này.

Giá lúa mì tại Chicago giảm vào thứ Ba khi căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine lắng xuống và xuất khẩu lúa mì Biển Đen mạnh mẽ tiếp tục gây ra sự cạnh tranh gay gắt với xuất khẩu lúa mì của Mỹ.

Kết thúc phiên, hợp đồng lúa mì hoạt động tích cực nhất trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) giảm 5-1/4 US cent xuống còn 5,73-1/4 USD/bushel, trong khi giá đậu tương tăng nhẹ 1/4 US cent lên 10,04-3/4 USD/bushel và ngô giảm 3/4 US cent xuống còn 4,10 US/bushel.

Cao su tăng mạnh

Hợp đồng cao su kỳ hạn tương lai trên Nhật Bản vừa có một phiên tăng mạnh nhất trong vòng hơn ba tháng vào thứ Ba, được thúc đẩy bởi tình trạng thời tiết thay đổi ở khắp các khu vực sản xuất trên toàn cầu, trong khi giá dầu tăng cũng hỗ trợ thị trường.

Hợp đồng cao su giao tháng 2 của Sở giao dịch chứng khoán Osaka (OSE) lúc đóng cửa tăng 15,6 yên, hay 4,35%, lên 374,5 yên (2,66 USD)/kg, ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong ngày kể từ ngày 7 tháng 6.

Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đóng cửa vào ngày 16 và 17 tháng 9 do Tết Trung thu tại Trung Quốc và sẽ tiếp tục giao dịch vào ngày 18 tháng 9.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 18/9: