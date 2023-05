Thị trường ngày 2/5: Giá dầu, khí tự nhiên, vàng và cà phê đồng loạt giảm, đường thô rời khỏi mức cao nhất 11 năm

Ảnh minh họa.

Giá dầu giảm 1%

Giá dầu giảm 1 USD/thùng, sau số liệu kinh tế suy yếu từ Trung Quốc và kỳ vọng một đợt tăng lãi suất khác từ Mỹ làm lu mờ sự nỗ lực cắt giảm nguồn cung của OPEC+ có hiệu lực trong tháng này.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/5, dầu thô Brent giảm 1,02 USD tương đương 1,3% xuống 78,45 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,12 USD tương đương 1,5% xuống 75,66 USD/thùng.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng 4/2023, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 12/2022 trong chỉ số quản lý mua hàng sản xuất.

Trung Quốc dự kiến sẽ là yếu tố lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ trong năm nay. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ họp vào ngày 2-3/5/2023, dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Đồng thời, đồng USD tăng so với giỏ tiền tệ các đồng tiền chủ chốt, khiến dầu mỏ trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.

Việc cắt giảm sản lượng tự nguyện khoảng 1,16 triệu thùng/ngày bởi các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, được gọi là OPEC+ có hiệu lực từ tháng 5/2023.

Tuy nhiên, giá dầu cũng được sự hỗ trợ từ hoạt động sản xuất của Mỹ rời khỏi mức thấp nhất trong 3 năm trong tháng 4/2023, do các đơn đặt hàng mới được cải thiện nhẹ và việc làm hồi phục.

Giá khí tự nhiên giảm 4%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 4%, do sản lượng đạt mức cao kỷ lục và dự báo thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York giảm 9,2 US cent tương đương 3,8% xuống 2,318 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên tăng 2% lên mức cao nhất kể từ ngày 16/3/2023.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm, do đồng USD tăng sau số liệu sản xuất của Mỹ cao hơn so với dự kiến trước đó, trong khi thị trường chờ đợi quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần này.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,4% xuống 1.982,2 USD/ounce, giảm trở lại sau khi tăng gần 1% trong đầu phiên giao dịch và vàng kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York giảm 0,3% xuống 1.992,2 USD/ounce.

Hoạt động sản xuất của Mỹ rời khỏi mức thấp nhất 3 năm trong tháng 4/2023, do các đơn đặt hàng mới được cải thiện nhẹ và việc làm phục hồi, trong khi chi tiêu xây dựng tăng hơn so với dự kiến trong tháng 3/2023, do các khoản đầu tư vào các cấu trúc phi nhà ở.

Chỉ số đồng USD tăng 0,5%, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên kém hấp dẫn đối với khách mua hàng người nước ngoài.

Giá cao su tăng 2%

Giá cao su tại Nhật Bản tăng 2% trong phiên giao dịch trầm lắng, được hậu thuẫn bởi đồng JPY suy yếu sau khi Ngân hàng Nhật Bản tuyên bố sẽ giữ lãi suất ở mức thấp, song lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc phục hồi chậm lại đã hạn chế đà tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Osaka (OSE) tăng 4,1 JPY tương đương 2% lên 212,8 JPY (1,6 USD)/kg.

Thị trường giao dịch trầm lắng do nhiều thị trường tài chính châu Á đóng cửa cho ngày nghỉ lễ. Thị trường Thượng Hải đóng cửa từ ngày 1-3/5/2023 cho ngày nghỉ lễ Lao động.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica giảm trong phiên giao dịch trầm lắng, khi hầu hết thị trường châu Âu và Mỹ La tinh đều đóng cửa cho ngày nghỉ lễ Lao động.

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,35 US cent tương đương 0,2% xuống 1,856 USD/lb. Tuần trước, giá cà phê giảm 2,8%.

Dự báo thời tiết khô tại hầu hết các diện tích trồng cà phê của Brazil trong vài ngày tới sẽ hỗ trợ vụ thu hoạch, chủ yếu là đối với các vùng trồng cà phê robusta thu hoạch chậm.

Giá đường thô rời khỏi mức cao nhất 11 năm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm sau khi đạt mức cao nhất hơn 11 năm trong tuần trước đó.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,81 US cent tương đương 3,1% xuống 25,54 US cent/lb. Hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2023 hết hiệu lực vào phiên trước đó sau khi tăng 8,7% trong tuần trước đó.

Tuy nhiên, giá đường được thúc đẩy bởi sản lượng đường tại Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc và EU thấp hơn so với dự kiến, trong khi vụ thu hoạch sắp tới tại nước sản xuất hàng đầu – Brazil – chậm lại bởi mưa lớn.

Giá lúa mì và ngô giảm, đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Mỹ giảm xuống mức thấp mới, do nguồn cung toàn cầu dồi dào, nhu cầu xuất khẩu của Mỹ chậm lại và mưa hỗ trợ các khu vực trồng trọng điểm tại Plains và Trung Tây.

Giá ngô giảm do dự báo thời tiết thuận lợi tại khu vực Trung Tây Mỹ và doanh số xuất khẩu của Mỹ giảm, trong khi giá đậu tương tăng do hoạt động thúc đẩy mua vào.

Các thương nhân ngũ cốc tập trung vào dự báo thời tiết tiếp tục thuận lợi đối với việc gieo trồng ngô và đậu tương, cũng như tổng lượng mưa mới đây tại khu vực trồng lúa mì vụ đông của Mỹ.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 15-1/2 US cent xuống 6,18-1/4 USD/bushel, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021. Giá lúa mì đỏ cứng, vụ đông kỳ hạn tháng 7/2023 giảm xuống mức thấp nhất 15,5 tháng bất chấp thời tiết hạn hán làm giảm triển vọng vụ thu hoạch. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 1/2 US cent xuống 5,84-1/2 USD/bushel, trong khi giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2023 tăng 8-1/4 US cent lên 14,27-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 2/5