Thị trường ngày 20/03: Dầu tăng nhẹ, vàng lập kỷ lục, đồng lập đỉnh mới

Giá dầu tăng nhẹ khi nhu cầu nhiệu liệu Mỹ cao, quyết định lãi suất của Fed hạn chế đà tăng

Giá dầu tăng nhẹ sau khi dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy tồn kho nhiên liệu giảm, nhưng quyết định giữ nguyên lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạn chế mức tăng.

Chốt phiên, giá dầu Brent tăng 0,31% lên 70,78 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 0,39% lên 67,16 USD/thùng. Dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh hơn dự báo, nhưng tồn kho dầu diesel và dầu sưởi giảm đáng kể, giúp hỗ trợ giá dầu.

Tình hình địa chính trị tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng. Quân đội Israel nối lại các hoạt động trên bộ tại Dải Gaza. Mỹ không kích lực lượng Houthi ở Yemen và cảnh báo Iran về các cuộc tấn công vào tàu hàng trên Biển Đỏ. Trong khi đó, Nga và Ukraine cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mới.

Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4,25%-4,50%, nhưng vẫn dự báo sẽ giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm. Lo ngại suy thoái do thuế quan của Mỹ đối với Canada, Mexico và Trung Quốc cũng tạo áp lực lên giá dầu.

Nga đồng ý với đề xuất ngừng tấn công cơ sở năng lượng của Ukraine, nhưng căng thẳng vẫn tiếp diễn. Xuất khẩu dầu Nga chưa có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng do lệnh trừng phạt kéo dài.

Giá vàng lập kỷ lục sau khi Fed giữ nguyên lãi suất, báo hiệu hai đợt cắt giảm vào năm 2025

Giá vàng tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra phát biểu và Fed quyết định giữ nguyên lãi suất như dự đoán, nhưng ám chỉ khả năng giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm vào cuối năm.

Vàng giao ngay tăng 0,5% lên 3.047,80 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 3.051,99 USD/ounce trong phiên giao dịch. Hợp đồng tương lai vàng của Mỹ đóng cửa ở mức 3.041,20 USD/ounce.

Chuyên gia giao dịch kim loại Tai Wong nhận định vàng đang trong xu hướng tăng mạnh do tâm lý thị trường lo ngại về lạm phát và bất ổn kinh tế. Fed giữ lãi suất trong khoảng 4,25%-4,50%, đồng thời điều chỉnh dự báo lạm phát tăng trong năm nay và hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan mới.

Trump đã tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm lên 25% vào tuần trước và dự kiến áp dụng thêm các mức thuế mới vào ngày 2/4. Vàng, vốn được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ lạm phát và bất ổn kinh tế, đã tăng hơn 15% từ đầu năm đến nay.

Thị trường đang đặt cược 66% khả năng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6, tăng so với mức 57% trước quyết định của Fed. Khi lãi suất thấp, vàng trở nên hấp dẫn hơn. Trên mặt trận địa chính trị, Nga và Ukraine cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận mới về ngừng tấn công cơ sở năng lượng, chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm giữa Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Giá bạc giảm 0,7% xuống 33,79 USD/ounce, bạch kim giảm 0,3% xuống 994,15 USD/ounce, trong khi palladium mất 0,8%, còn 959,54 USD/ounce.

Giá đồng lập đỉnh mới khi giới đầu cơ cá cược vào thuế quan

Giá đồng tại Mỹ và London tiếp tục tăng mạnh khi giới đầu cơ mở rộng hoạt động mua vào, kỳ vọng Mỹ sẽ áp thuế lên kim loại này. Đồng cũng nhận được hỗ trợ sau khi tập đoàn Nvidia tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng cáp đồng thay vì công nghệ quang học do độ tin cậy thấp hơn.

Giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) tăng 0,8% lên 9.981 USD/tấn, mức cao nhất kể từ ngày 8/10. Trong khi đó, hợp đồng đồng kỳ hạn tháng 5 trên sàn Comex Mỹ tăng 1,6% lên 5,10 USD/pound, mức cao nhất trong 10 tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 25% đối với thép và nhôm vào tuần trước và đang xem xét các mức thuế mới đối với đồng. Các quỹ đầu tư sử dụng thuật toán giao dịch đang dẫn đầu xu hướng mua vào, đẩy giá đồng tăng mạnh khi vượt qua các ngưỡng kỹ thuật.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng mức giá cao hiện tại không phản ánh đúng cung - cầu thực tế. Dan Smith, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Amalgamated Metal Trading, cho biết chênh lệch giá đồng giữa sàn Comex và LME đã nới rộng lên mức kỷ lục 1.259 USD/tấn, tạo ra tình trạng đầu cơ mạnh.

Đồng USD mạnh lên đã phần nào kìm hãm đà tăng của kim loại này, do hàng hóa định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua dùng các loại tiền tệ khác.

Trong các kim loại khác, nhôm LME tăng 0,5% lên 2.668 USD/tấn, niken tăng 1% lên 16.405 USD/tấn, trong khi kẽm giảm 1,3% xuống 2.924 USD/tấn do công ty Boliden nâng công suất luyện kẽm. Chì giảm 0,4% còn 2.085,50 USD/tấn và thiếc mất 0,6% còn 35.035 USD/tấn.

Giá quặng sắt giảm khi lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc gia tăng

Giá quặng sắt giảm phiên thứ ba liên tiếp khi thị trường lo ngại về triển vọng nhu cầu tại Trung Quốc, trong bối cảnh thiếu thông tin chi tiết về các biện pháp kích thích kinh tế.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2025 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 2,12% xuống 760 nhân dân tệ/tấn (105,05 USD), mức thấp nhất kể từ ngày 13/1/2025. Hợp đồng quặng sắt chuẩn tháng 4 /2025 trên Sàn Singapore giảm 2,07% xuống 100,05 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 12/3/2025 đạt 99,75 USD/tấn.

Dữ liệu mới cho thấy diện tích khởi công xây dựng mới tại Trung Quốc giảm 29,6% trong tháng 1và 2/2025, tiếp nối mức giảm 23% trong năm 2024, khiến tâm lý thị trường suy yếu.

Thêm vào đó, lo ngại về tác động của cuộc chiến thương mại toàn cầu do các mức thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên giá quặng sắt. Ấn Độ đề xuất thuế bảo hộ 12% trong 200 ngày đối với một số sản phẩm thép để hạn chế nhập khẩu, trong khi Đài Loan gia hạn thuế chống bán phá giá đối với thép không gỉ từ Trung Quốc và Hàn Quốc trong 5 năm.

Giá than luyện cốc và than cốc trên DCE lần lượt giảm 2,98% và 2,68%. Trên Sàn Giao dịch Tương lai Thượng Hải, giá thép cây giảm 1,19%, thép cuộn cán nóng mất 0,74%, dây thép giảm 0,68% và thép không gỉ giảm nhẹ 0,07%.

Theo chuyên gia Chu Xinli của China Futures, thị trường thép chỉ có thể phục hồi nếu các nhà máy cắt giảm sản lượng mạnh mẽ hoặc nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh hơn dự báo.

Giá ca cao New York tăng mạnh, cà phê arabica cũng tăng, đường giảm

Giá ca cao New York tăng do lo ngại về vụ thu hoạch giữa mùa tại Bờ Biển Ngà, trong khi giá cà phê arabica cũng nhích lên nhờ triển vọng sản lượng ở Brazil. Giá hợp đồng ca cao New York tăng 2,5% lên 8.220 USD/tấn. Giá được hỗ trợ bởi thông tin thời tiết khô hạn có thể làm giảm sản lượng vụ giữa mùa ở Bờ Biển Ngà và sự chậm trễ trong giao hàng tại Ghana.

Hội đồng Cà phê và Ca cao Bờ Biển Ngà (CCC) dự kiến sẽ tăng giá tối thiểu trả cho nông dân ít nhất 11% trước khi vụ thu hoạch giữa mùa bắt đầu vào tháng 4. Giá ca cao London cũng tăng 2% lên 6.296 bảng/tấn.

Trong khi đó, giá cà phê arabica tăng 1,5% lên 3,8960 USD/pound do thời tiết khô hạn ở Brazil ảnh hưởng đến triển vọng vụ mùa năm nay. Cà phê robusta tăng 0,75% lên 5.510 USD/tấn.

Giá đường thô giảm 1,55% xuống 19,68 cent/pound, lùi xa hơn khỏi mức cao nhất trong 2,5 tuần là 20,09 cent đạt được vào thứ Ba. Các cơn mưa rải rác tại Trung Nam Brazil chưa đủ để cải thiện triển vọng sản lượng mía đường niên vụ 2025/26.Tình hình sản lượng kém khả quan ở Ấn Độ cũng giúp hỗ trợ giá. Đường trắng giảm 1,2% xuống 556 USD/tấn.Diện tích trồng củ cải đường của Ukraine năm 2025 dự kiến ổn định ở mức 250.000 ha.

Giá lúa mì, đậu tương giảm trong khi ngô tăng

Giá lúa mì tại Chicago giảm do đồng USD mạnh lên, khiến hàng xuất khẩu của Mỹ trở nên kém cạnh tranh hơn đối với các khách hàng sử dụng đồng tiền khác. Nhà đầu tư cũng đang theo dõi kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy để đánh giá tác động đến thị trường.

Nếu xung đột giữa Nga và Ukraine kết thúc, nguồn cung từ khu vực Biển Đen sẽ ổn định hơn, tạo áp lực giảm giá lúa mì. Bên cạnh đó, dự báo có tuyết rơi tại một số khu vực trồng lúa mì của Mỹ có thể giúp cải thiện độ ẩm cho đất, gây thêm áp lực lên giá, đặc biệt là lúa mì tại Kansas. Kết thúc phiên, hợp đồng lúa mì kỳ hạn trên sàn Chicago giảm 1-1/2 cent xuống còn 5,63-1/2 USD/bushel. Giá ngô tăng 3,25 cent lên 4,62 USD/bushel, trong khi giá đậu tương giảm 4,5 cent xuống 10,08-1/4 USD/bushel.

Giá cao su Nhật Bản giảm do lo ngại về thuế quan Mỹ lấn át tình trạng khan hiếm nguồn cung

Giá cao su Nhật Bản giảm trong phiên giao dịch đầy biến động, khi những lo ngại về thương mại tác động tiêu cực đến triển vọng thị trường toàn cầu, bất chấp nguồn cung đang bị thắt chặt.

Hợp đồng cao su giao tháng 8/2025 trên Sàn giao dịch Osaka giảm 3,9 yên, tương đương 1,12%, xuống còn 343 yên (2,29 USD)/kg. Trong khi đó, hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải giảm 50 nhân dân tệ, tương đương 0,3%, chốt phiên ở mức 16.865 nhân dân tệ (2.331,58 USD)/tấn.

Một số nhà đầu tư đã chốt lời khi thị trường có dấu hiệu chững lại, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế tại các nền kinh tế chủ chốt được dự báo sẽ chậm lại đáng kể. Bên cạnh đó, Trung Quốc cảnh báo rằng thuế quan của Mỹ sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế nước này, và Bắc Kinh có thể đáp trả bằng các biện pháp bổ sung.

Tuy nhiên, giá cao su vẫn nhận được một số hỗ trợ từ tình trạng nguồn cung thắt chặt. Các đồn điền cao su ở nước ngoài đã ngừng khai thác trong giai đoạn trái vụ từ tháng 2 đến tháng 5, trước khi bước vào mùa thu hoạch cao điểm từ tháng 6 đến tháng 9.

Trên sàn Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 3/2025 giảm 0,6%, xuống còn 194,7 cent Mỹ/kg.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày hôm nay