Không nâng cấp lên Galaxy Z Fold7, bạn đang tự giới hạn trải nghiệm gập

Với nhiều người, smartphone gập vẫn là món đồ công nghệ mang tính thử nghiệm - một thứ gì đó thú vị để ngắm nhìn, nhưng chưa đủ thực dụng để bỏ tiền ra sở hữu. Ngay cả với những ai đã bước chân vào thế giới Fold, chuyện nâng cấp mỗi năm cũng không hẳn là ưu tiên. Nhưng đó là trước khi Galaxy Z Fold7 xuất hiện.

Galaxy Z Fold7 là ngoại lệ hiếm thấy trong thế giới smartphone, nơi chỉ sau đúng một năm, thế hệ mới đã tạo ra bước nhảy vọt rõ rệt về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm sử dụng. Đến mức, ngay cả Galaxy Z Fold6 - vốn vẫn đang rất mạnh mẽ - cũng bắt đầu lộ ra những giới hạn so với tiêu chuẩn mới mà Fold7 vừa thiết lập.

Mỏng đến độ Galaxy Z Fold6 phải "chào thua", nhẹ đến mức Galaxy S25 Ultra phải "ghen tị"

Với độ mỏng chỉ 8,9mm khi gập và 4,2mm khi mở, Galaxy Z Fold7 là mẫu Galaxy gập mỏng nhất mà Samsung từng tạo ra. Trong khi đó, Galaxy Z Fold6 vẫn có độ dày 12,1mm khi gập và 5,6mm khi mở.

Galaxy Z Fold7 (phải) nhẹ hơn 24g và mỏng hơn 26% so với Galaxy Z Fold6 (trái).

Trọng lượng cũng là cải tiến đáng chú ý: Galaxy Z Fold7 chỉ 215g, nhẹ hơn 24g so với Galaxy Z Fold6 (239g), và thậm chí còn nhẹ hơn cả Galaxy S25 Ultra. Galaxy Z Fold7 đã tiến thêm một bước lớn, từ thiết bị phải làm quen, trở thành chiếc máy gập thoải mái để sử dụng mỗi ngày.

Galaxy Z Fold7 còn nhẹ hơn cả Galaxy S25 Ultra - mẫu Galaxy phẳng cao cấp nhất của Samsung.

Ở trung tâm của thay đổi này là bản lề Armor FlexHinge - cấu trúc mới mỏng hơn nhưng bền chắc hơn, cho phép Galaxy Z Fold7 đạt được độ mỏng tối đa mà vẫn duy trì khả năng chống va đập và gập mở mượt mà. Nhờ thiết kế tối ưu này, nếp gấp giữa màn hình chính cũng được xử lý mờ hơn hẳn, ít bị cảm nhận khi vuốt chạm hay xem video toàn màn hình.

Màn hình của Galaxy Z Fold7 không chỉ lớn hơn, mà còn khắc phục tình trạng "nếp gấp" trên Galaxy Z Fold6.

Không chỉ màn hình chính, mà màn hình phụ của Galaxy Z Fold7 với kích thước 6,5 inch và tỷ lệ 21:9 cũng rộng hơn đáng kể so với màn hình 6,3 inch tỷ lệ 22,1:9 trên Galaxy Z Fold6. Sự thay đổi này tưởng nhỏ nhưng tạo ra khác biệt lớn: thao tác nhắn tin, lướt MXH hay mở ứng dụng bằng một tay giờ đây tự nhiên hơn nhiều. Trải nghiệm này khiến Galaxy Z Fold7 không còn là thiết bị "chỉ dùng màn hình chính", mà thực sự trở thành chiếc điện thoại gập toàn diện với hai màn hình đều hữu dụng như nhau.

Màn hình ngoài của Galaxy Z Fold7 lớn hơn và mang tỷ lệ hợp lý hơn.

Camera và hiệu năng chuẩn Ultra - Xóa nhòa khoảng cách với flagship dạng phẳng

Ở các thế hệ trước, camera luôn là điểm khiến dòng Galaxy Z Fold khó sánh ngang với các flagship phẳng như Galaxy S Ultra. Nhưng với Galaxy Z Fold7, Samsung đã xoá bỏ giới hạn này bằng nâng cấp mang tính bước ngoặt.

Thay vì giữ lại cảm biến 50MP như Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Fold7 được trang bị camera chính 200MP, tương đương với Galaxy S25 Ultra - chiếc điện thoại chụp ảnh tốt nhất của Samsung hiện nay. Điều này giúp Galaxy Z Fold7 bước vào sân chơi của những thiết bị chụp ảnh hàng đầu, không còn đơn thuần là thiết bị "gập được nhưng phải hy sinh camera" như trước.

Galaxy Z Fold7 (trái) có camera chính 200MP tương tự Galaxy S25 Ultra (phải).

Không chỉ dừng lại ở độ phân giải, trải nghiệm selfie cũng có sự lột xác. Galaxy Z Fold6 sử dụng camera selfie 4MP ẩn dưới màn hình (UDC), còn Galaxy Z Fold7 quay trở lại với camera đục lỗ 10MP, cho hình ảnh sắc nét hơn, độ chi tiết cao và góc rộng hơn, đặc biệt hữu ích khi gọi video hoặc chụp ảnh nhóm.

Về hiệu năng, Galaxy Z Fold7 trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy trên tiến trình 3nm, mang lại hiệu năng CPU cao hơn 45%, GPU cao hơn 40% trong khi tiết kiệm pin hơn tới 27% so với Snapdragon 8 Gen 3 trên Galaxy Z Fold6. Đặc biệt với nhu cầu xử lý các tác vụ AI ngày càng phổ biến, con chip mới còn sở hữu bộ xử lý AI (NPU) mạnh hơn tới 45% - biến Galaxy Z Fold7 trở thành "cánh tay đắc lực AI" trong đời sống.

Galaxy AI và One UI 8.0: Bộ đôi phần mềm nâng tầm trải nghiệm gập

Không chỉ cải tiến phần cứng, Galaxy Z Fold7 còn là mẫu smartphone gập đầu tiên được cài sẵn Android 16 với giao diện One UI 8.0. Sự kết hợp này giúp Samsung triển khai trọn vẹn hệ sinh thái Galaxy AI trên thiết bị gập, từ đó mở ra nhiều cách tương tác mới phù hợp hơn với màn hình lớn và khả năng đa nhiệm của dòng Fold.

Các tính năng như Trợ lý Gemini Live (tra cứu, nhắn tin, gợi ý ăn mặc…), Dịch hội thoại trực tiếp qua Interpreter hay gợi ý hành động thông minh từ Now Bar và Now Brief đều hoạt động mượt mà, liền mạch trong mọi trạng thái sử dụng - dù đang gập hay mở máy. Nhờ không gian hiển thị rộng tới 8 inch, người dùng có thể tận dụng tối đa sức mạnh AI để xử lý đa tác vụ - như vừa họp video, vừa dịch tài liệu và ghi chú cùng lúc, mà không cần chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ.

Trợ lý Gemini Live hoạt động hiệu quả hơn trên màn hình lớn của Galaxy Z Fold7.

Bên cạnh đó, One UI 8.0 còn tối ưu giao diện ứng dụng khi gập máy một nửa, bổ sung thanh tác vụ hỗ trợ chuyển đổi tác vụ nhanh, hỗ trợ kéo - thả giữa các ứng dụng, và giữ lại đầy đủ các tiện ích Flex Mode quen thuộc. Việc tinh chỉnh giao diện giúp Galaxy Z Fold7 không chỉ mạnh về phần cứng mà còn thông minh, dễ dùng và phù hợp hơn với nhu cầu công việc lẫn giải trí.

Các tính năng AI trên Galaxy Z Fold7 được tối ưu trên màn hình lớn.

Đáng chú ý, Samsung cũng cam kết cập nhật hệ điều hành Android và bản vá bảo mật trong suốt 7 năm - mức hỗ trợ dài bậc nhất trong ngành smartphone hiện nay. Điều này giúp Galaxy Z Fold7 không chỉ mạnh mẽ ở thời điểm hiện tại mà còn bền vững trong nhiều năm tới.

Tham gia đặt trước Galaxy Z Fold7 và nhận về hàng loạt ưu đãi hấp dẫn tại đây.