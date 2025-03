Thị trường ngày 21/03: Dầu tăng, vàng chững lại, gạo thấp nhất 2 năm

Giá dầu tăng hơn 1 USD

Giá dầu tăng sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan đến Iran, làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, trong khi đà tăng bị hạn chế bởi sự mạnh lên của đồng USD.

Hợp đồng dầu Brent chốt phiên tăng 1,22 USD, tương đương 1,72%, lên mức 72 USD/thùng. Dầu thô WTI giao tháng 4/2025 cũng tăng 1,10 USD (1,64%) lên 68,26 USD/thùng, trong khi hợp đồng WTI tháng 5/2025 tăng 1,16 USD (1,73%) lên 68,07 USD/thùng.

Giá dầu chịu áp lực từ đồng USD tăng 0,5% sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất và báo hiệu hai lần cắt giảm vào cuối năm. Điều này làm dầu trở nên đắt hơn với người mua nước ngoài.

Ngoài ra, lo ngại về suy thoái do các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump đối với Canada, Mexico và Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến triển vọng giá dầu. JPMorgan dự báo giá dầu Brent sẽ phục hồi lên khoảng 70 USD trong vài tháng tới nhưng có thể giảm xuống giữa 60 USD vào cuối năm, với mức trung bình khoảng 73 USD/thùng.

Giá vàng chững lại sau chuỗi tăng kỷ lục

Giá vàng giảm nhẹ sau khi đạt mức cao kỷ lục trong phiên, nhưng vẫn giữ triển vọng tăng do kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và những bất ổn kinh tế, địa chính trị tiếp diễn.

Vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 3.038,79 USD/ounce vào lúc 15:38 GMT, sau khi chạm mức cao kỷ lục 3.057,21 USD. Hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ tăng nhẹ 0,1% lên 3.043,80 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, đà giảm chủ yếu do hoạt động chốt lời sau khi giá lập đỉnh mới. Tuy nhiên, vàng vẫn chưa được coi là tài sản trú ẩn với nhà đầu tư nhỏ lẻ vì kinh tế Mỹ chưa rơi vào suy thoái rõ ràng.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết các chính sách thuế quan của Trump có thể đã làm chậm tăng trưởng kinh tế và gây áp lực lạm phát. Trong khi đó, ông Donald Trump chỉ trích quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed, dù ngân hàng trung ương dự báo sẽ có hai lần giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm.

Thị trường hiện định giá mức giảm lãi suất 69 điểm cơ bản trong năm nay, với khả năng cao sẽ có một đợt cắt giảm vào tháng 7. Theo Citi, trong kịch bản lạc quan, giá vàng có thể đạt 3.500 USD/ounce vào cuối năm do nhu cầu phòng hộ tăng cao khi kinh tế Mỹ có nguy cơ hạ cánh cứng hoặc rơi vào tình trạng lạm phát đình trệ. Bên cạnh đó, vàng còn được hỗ trợ bởi căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, khi Israel nối lại không kích Gaza, kết thúc lệnh ngừng bắn kéo dài hai tháng.

Giá bạc giao ngay giảm 1,2% xuống 33,41 USD/ounce, bạch kim giảm 1,1% xuống 982 USD và palladium mất 1,3% còn 946,5 USD.

Giá đồng London giảm sau khi vượt mốc 10.000 USD lần đầu trong 5 tháng

Giá đồng tại London chạm mức cao nhất trong năm tháng, vượt qua ngưỡng tâm lý 10.000 USD/tấn trước khi giảm trở lại do áp lực từ đồng USD mạnh lên và hoạt động bán ra từ các nhà sản xuất.

Hợp đồng đồng giao sau ba tháng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,7% xuống 9.920 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 3/10/2024 là 10.046,50 USD.

Giá đồng được hỗ trợ bởi hợp đồng đồng kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Comex của Mỹ, tăng 0,1% lên 5,1065 USD/pound sau khi chạm mức cao nhất trong 10 tháng.

Tính từ đầu năm, giá đồng Comex đã tăng 27%, vượt xa mức tăng 14% của đồng LME, do Mỹ đang xem xét áp thuế nhập khẩu mới đối với kim loại này. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế 25% lên thép và nhôm.

Mức chênh lệch giữa giá tại Comex và LME đã lên kỷ lục 1.344 USD/tấn. Sự chênh lệch lớn này, cùng với nguy cơ bị áp thuế, đã khiến nhiều lô đồng được chuyển sang thị trường Mỹ, làm thắt chặt nguồn cung tại các thị trường khác. Tuy nhiên, theo Morgan Stanley, nếu Mỹ rút lại kế hoạch áp thuế, nhu cầu nhập khẩu đồng tại nước này có thể suy giảm, kéo giá đi xuống.

Lượng đồng lưu kho trên sàn Comex đã giảm 7,5% kể từ giữa tháng 2/2025, xuống còn 93.154 tấn, trong khi lượng tồn kho trên sàn LME cũng tiếp tục giảm, xuống còn 223.275 tấn, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7/2025.

Trong khi đó, đồng USD mạnh lên sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu chưa vội cắt giảm lãi suất do bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan. Đồng USD mạnh khiến kim loại định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng các loại tiền tệ khác.

Trên LME, giá nhôm giảm 0,5% xuống 2.657 USD/tấn, trong khi kẽm đi ngang ở mức 2.924 USD/tấn. Dữ liệu cho thấy lượng lớn hợp đồng đăng ký rút khỏi hệ thống LME, chiếm 60% tổng số tồn kho đối với cả hai kim loại này, nhưng chưa chắc kim loại sẽ rời khỏi thị trường.

Giá chì LME giảm 1,5% xuống 2.053,50 USD/tấn, trong khi thiếc tăng 0,7% lên 35.277 USD/tấn và niken giảm 0,8% xuống 16.270 USD/tấn.

Giá quặng sắt Dalian giảm do lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc

Giá quặng sắt kỳ hạn tại sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm phiên thứ tư liên tiếp, chịu áp lực từ những lo ngại kéo dài về nhu cầu tại Trung Quốc khi căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2025 được giao dịch nhiều nhất trên DCE giảm 0,5%, chốt phiên ở mức 762 nhân dân tệ/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 10/1/2025 trong phiên giao dịch.

Trên Sàn giao dịch Singapore (SGX), hợp đồng quặng sắt chuẩn tháng 4/2025 tăng nhẹ 0,4% lên 100,6 USD/tấn.

Theo Citi, nhu cầu thép từ lĩnh vực bất động sản và xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2025 dự kiến giảm lần lượt 10% và 4-5%. Tổng nhu cầu thép tại Trung Quốc năm nay có thể giảm 5-6%, dù được bù đắp một phần bởi nhu cầu tăng từ ngành gia dụng và ô tô.

Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ siết chặt hạn ngạch nhập khẩu thép từ tháng 4/2025, giảm thêm 15% lượng nhập khẩu để ngăn thép giá rẻ tràn vào thị trường châu Âu, sau khi Mỹ áp thuế mới.

Bất chấp thông tin công ty Mineral Resources (Úc) tạm dừng vận chuyển quặng từ dự án Onslow Iron sau một tai nạn giao thông, giá quặng sắt vẫn duy trì xu hướng giảm.

Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên sàn DCE cũng đi xuống, với than cốc giảm 0,2% và than luyện cốc giảm 1,2%. Tuy nhiên, một số hợp đồng thép trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) lại tăng nhẹ. Thép cây tăng 0,2%. Thép cuộn cán nóng tăng 0,1%. Thép cuộn dây tăng khoảng 1%. Thép không gỉ giảm 0,3%.

Gạo Thái Lan chạm đáy hơn hai năm, gạo Ấn Độ thấp nhất 21 tháng

Giá xuất khẩu gạo Thái Lan giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai năm do nhu cầu yếu và nguồn cung tăng, trong khi giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giữ ổn định gần mức thấp nhất trong 21 tháng. Gạo 5% tấm của Thái Lan giảm xuống còn 405 USD/tấn, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 10/2022 và gần mức đáy của tuần trước (405-408 USD/tấn).

Một thương nhân tại Bangkok cho biết nhu cầu vẫn rất trầm lắng và có thể tiếp tục kéo dài trong 2-3 tháng tới. Ông bày tỏ lo ngại về sự cạnh tranh khi giá gạo Ấn Độ và Việt Nam đang ở mức rất thấp, khiến khách hàng chỉ mua khi cần thiết trong bối cảnh nguồn cung dư thừa.

Gạo 5% tấm đồ của Ấn Độ được báo giá ở mức 403-410 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Một thương nhân ở Kolkata nhận định Pakistan và Việt Nam đang đẩy mạnh bán gạo trắng, làm ảnh hưởng đến giá gạo đồ của Ấn Độ. Trước đó, Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu gạo 100% tấm sau khi lệnh cấm có hiệu lực từ tháng 9/2022.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 394 USD/tấn, tăng nhẹ so với mức 392 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại TP.HCM cho biết hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng do nhu cầu yếu. Việt Nam đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại Philippines và Trung Quốc, đồng thời tìm kiếm thị trường mới.

Tại Bangladesh, giá gạo trong nước vẫn ở mức cao bất chấp nỗ lực tăng nhập khẩu và củng cố nguồn dự trữ, gây áp lực lên người tiêu dùng. Chính phủ nước này đang thu mua gạo từ Việt Nam, Myanmar và Pakistan thông qua các thỏa thuận chính phủ và đấu thầu quốc tế, nhưng các thương nhân tư nhân vẫn thận trọng, lo ngại giá nội địa có thể giảm.

Giá đường thô tăng

Giá hợp đồng tương lai đường thô trên sàn ICE tăng trong bối cảnh thị trường tập trung vào thời tiết tại Brazil, nơi cần thêm mưa để cải thiện triển vọng mùa vụ.

Hợp đồng đường thô kỳ hạn tăng 0,31 cent, tương đương 1,6%, lên 20,00 cent/pound, sau khi giao dịch gần mức cao nhất trong 2,5 tuần là 20,09 cent được thiết lập vào thứ Ba. Độ ẩm đất tại khu vực sản xuất chính của Brazil đã xuống mức thấp nhất trong 7 năm sau đợt khô hạn từ tháng 2 đến đầu tháng 3, theo LSEG Agriculture Weather Dashboard.

Đồng real Brazil đạt mức cao nhất so với đồng USD kể từ tháng 10, làm giảm động lực bán kỳ hạn của các nhà máy đường nước này. Ấn Độ dự kiến bắt đầu mùa vụ đường mới vào tháng 10 với lượng tồn kho đầu kỳ ổn định, bất chấp sản lượng thấp hơn dự báo và xuất khẩu 1 triệu tấn trong niên vụ hiện tại.

Hợp đồng đường trắng kỳ hạn tăng 1,2%, đạt 564,00 USD/tấn .

Giá ca cao ít biến động

Hợp đồng ca cao London ít biến động, duy trì ở 6.234 bảng/tấn, trong khi ca cao New York giảm 0,6% xuống 8.071 USD/tấn.

Thời tiết khô hạn có thể khiến sản lượng vụ giữa tại Bờ Biển Ngà giảm 40%, nhưng thị trường vẫn đang chờ thêm dữ liệu về nhu cầu. Sản lượng chế biến ca cao (cocoa grind) tại Bờ Biển Ngà – nhà chế biến lớn thứ hai thế giới sau Hà Lan – đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 2/2025. Bốn tổ chức tại Brazil vừa ra mắt quỹ 176 triệu USD nhằm hỗ trợ tài chính cho các nông dân nhỏ để mở rộng hoạt động sản xuất ca cao đến năm 2030. Ngành ca cao Brazil dự báo năm 2025 sẽ tiếp tục khó khăn do năng suất thấp.

Cà phê Arabica tăng cao do nguồn cung khan

Hợp đồng cà phê arabica trên sàn ICE tăng 0,8%, đạt 3,8680 USD/pound, tiếp nối mức tăng 1,9% của ngày thứ Tư. Cà phê Robusta giảm 0,5%, còn 5.497 USD/tấn.

Thị trường đang đánh giá tác động của thời tiết khô hạn tại Brazil đối với sản xuất.

Rabobank cho biết mưa đã quay trở lại các vùng trồng cà phê của Brazil, giúp giảm bớt tác động tiêu cực của đợt khô hạn trong tháng 2 và đầu tháng 3. Tuy nhiên, hợp tác xã Cooxupe cảnh báo sản lượng đã bị ảnh hưởng tiêu cực cho cả vụ 2025 và 2026.

Giá cà phê tại Việt Nam – nước sản xuất robusta lớn nhất thế giới – tăng trong tuần này do một số thương nhân giàu tiền mặt găm hàng để đẩy giá lên cao hơn và nguồn cung hạn chế tại Indonexia.

Nông dân tại Tây Nguyên, vùng trồng cà phê lớn nhất Việt Nam, bán cà phê nhân xô với giá 133.700-135.000 đồng/kg (5,23-5,28 USD), tăng so với mức 131.000-133.000 đồng/kg của tuần trước.

Một thương nhân tại khu vực này cho biết một số nông dân đã tranh thủ bán ra để chốt lời, trong khi những người không chịu áp lực tài chính quyết định giữ lại chờ giá cao hơn. Tuy nhiên, lượng cà phê còn lại trong kho của nông dân không còn nhiều.

Một thương nhân khác nhận định nguồn cung sẽ tiếp tục khan hiếm cho đến khi Indonesia vào vụ thu hoạch. Ông cũng cho biết các công ty đang gặp khó khăn trong việc thu mua, vì năm ngoái họ có thể nhập khẩu từ Brazil để bù đắp thiếu hụt, nhưng năm nay nguồn cung từ Brazil cũng bị thắt chặt.

Giá lúa mì kỳ hạn giảm, ngô cao nhất một tuần

Giá hợp đồng tương lai lúa mì tại chicago giảm phiên thứ ba liên tiếp vào do dữ liệu xuất khẩu yếu kém cùng với đồng USD mạnh khiến triển vọng xuất khẩu của mỹ gặp nhiều trở ngại. hợp đồng lúa mì CBOT giảm 6-1/4 cent, xuống 5,57-1/4 usd/giạ, do áp lực từ dữ liệu xuất khẩu kém và nguồn cung toàn cầu dồi dào. giá đậu tương biến động do áp lực thu hoạch từ vụ mùa bội thu ở brazil, nhưng kết thúc phiên với mức tăng 4-3/4 cent, lên 10,13 usd/giạ. giá ngô tiếp tục đà tăng, đạt mức cao nhất trong một tuần với mức tăng 7 cent, lên 4,69 usd/giạ, nhờ nhu cầu xuất khẩu mạnh và nguồn cung toàn cầu thắt chặt.

Bộ nông nghiệp mỹ (USDA) báo cáo giảm ròng 248.900 tấn lúa mì trong tuần kết thúc vào ngày 13/3, trong khi thị trường kỳ vọng mức tăng 300.000 - 700.000 tấn. chỉ số usd tăng sau khi cục dự trữ liên bang mỹ (FED) cho biết chưa vội cắt giảm lãi suất, làm cho hàng hóa mỹ trở nên đắt đỏ hơn trên thị trường quốc tế. nguồn cung lúa mì toàn cầu mạnh đang gây áp lực lên giá cả. lượng mưa và tuyết tại các khu vực trồng lúa mì mùa đông ở mỹ giúp cải thiện độ ẩm đất, tiếp tục gây áp lực lên giá.

Nhà đầu tư đang chuẩn bị cho báo cáo dự trữ ngũ cốc và kế hoạch gieo trồng của USDA vào ngày 31/3, cung cấp ước tính về diện tích gieo trồng lúa mì, ngô và đậu tương năm 2025.

