Thị trường ngày 21/3: Giá dầu phục hồi, vàng giảm từ mức đỉnh một năm, quặng sắt, cao su cùng đi xuống

Dầu phục hồi



Giá dầu phục hồi và tăng hơn 1% trong phiên đầu tuần sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng, do thị trường lo lắng rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu có thể gây ra suy thoái làm giảm nhu cầu nhiên liệu.

Chốt phiên 20/3, dầu Brent kỳ hạn tháng 5 tăng 82 US cent hay 1,1% lên 73,79 USD/thùng. Dầu WTI kỳ hạn tháng 4 tăng 90 US cent hay 1,4% lên 67,64 USD/thùng trước khi hợp đồng này đáo hạn. Hợp đồng dầu WTI giao tháng 5 tăng 89 US cent hay 1,3% lên 67,82 USD/thùng.

Giá dầu phục hồi do Phố Wall tăng điểm. Trước đó dầu Brent và dầu WTI giảm khoảng 3 USD/thùng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021, có thời điểm dầu WTI xuống dưới 65 USD/thùng. Trong tuần trước cả hai loại dầu này đã giảm hơn 10% do khủng hoảng ngân hàng ngày càng trầm trọng.

Giá dầu giảm ban đầu bất chấp một thỏa thuận trong lịch sử khi ngân hàng UBS lớn nhất của Thụy Sĩ đã đồng ý mua Credit Suisse trong một nỗ lực giải cứu ngân hàng lớn thứ hai của quốc gia này.

Sau khi thỏa thuận được công bố, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và các ngân hàng lớn khác đã cam kết tăng cường thanh khoản thị trường và hỗ trợ các ngân hàng khác.

Trong khi đó, hai quan chức Liên minh Châu Âu và một quan chức từ một thành viên liên minh nói tổ chức G7 dường như không điều chỉnh mức trần 60 USD/thùng với dầu của Nga trong tuần này.

Một ủy ban cấp bộ trưởng của OPEC và các đồng minh gồm Nga có thể nhóm họp vào ngày 3/4. Tổ chức này trong tháng 10/2022 đã đồng ý cắt giảm mục tiêu sản lượng 2 triệu thùng/ngày cho đến hết năm 2023.

Vàng giảm từ đỉnh một năm

Giá vàng thoái lui từ mức cao nhất một năm do các thị trường cổ phiếu và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng trở lại sau những nỗ lực củng cố niềm tin vào lĩnh vực tài chính của các ngân hàng trung ương.

Vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 1.977,18 USD/ounce sau khi tăng hơn 1%, trong khi vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa tăng 0,5% lên 1.982,8 USD/ounce.

Trong phiên giá vàng đã tăng 1% lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022 tại 2.009,59 USD/ounce, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao kỷ lục.

Trong một nỗ lực hỗ trợ lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới trong ngày chủ nhật đã bơm dòng tiền mặt khắp thế giới.

Giá vàng đã tăng hơn 100 USD sau khi ngân hàng SVB của Mỹ sụp đổ hồi đầu tháng này.

Vàng được xem nhu tài sản trú ẩn an toàn trong tình hình bất ổn tài chính và lãi suất giảm làm giảm chi phí giữ vàng, khiến nó hấp dẫn hơn.

Đồng tăng

Giá đồng tăng trong phiên giao dịch biến động, được hỗ trợ bởi USD yếu và dấu hiệu nhu cầu đang cải thiện tại Trung Quốc.

Đồng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 1,3% lên 8.693,5 USD/tấn, giá đã giảm 3,2% trong tuần trước.

Cổ phiếu ngân hàng của Mỹ tăng và các ngân hàng Châu Âu phục hồi sau đợt bán tháo mạnh sau khi ngân hàng UBS mua tại Credit Suisse kết thúc những lo lắng cho ngành ngân hàng toàn cầu.

Trong ngày chủ nhật 19/3, các ngân hàng lớn đã thúc đẩy dòng tiền mặt trên toàn thế giới, trong khi các thương nhân và nhà kinh tế vẫn chia rẽ về việc Cục Dự trữ Liên bang có tăng lãi suất qua đêm vào ngày 22/3 hay không.

Chỉ số USD giảm khiến đồng và các kim loại khác rẻ hơn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Giá đồng có thể đạt mức cao mới trong 12 tháng tới do dự trữ khan hiếm, theo đồng giám đốc kinh doanh của Trafigura.

Quặng sắt giảm

Quặng sắt Đại Liên và Singapore giảm sau khi cơ quan hoạch định nhà nước Trung Quốc đưa ra một cảnh báo khác chống lại đầu cơ trên thị trường và các biện pháp mới hạn chế sản xuất được áp dụng tại các thành phố sản xuất thép lớn của Trung Quốc.

Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc cho biết họ sẽ xem xét lại các biện pháp để kiềm chế giá quặng sắt bất hợp lý và kêu gọi các công ty thương mại tránh tích trữ và đẩy giá.

Đường Sơn, trung tâm sản xuất thép hàng đầu Trung Quốc cho biết họ sẽ triển khai phản ứng khẩn cấp cấp độ hai sau khi ô nhiễm không khí nặng nề được dự báo trong tuần này. Hàm Đan, một thành phố sản xuất thép khác thực hiện các biện pháp hạn chế tương tự vào ngày 17/3.

Các nhà máy thép hiện nay có đủ quặng thiêu kết dự trữ để duy trì sản xuất bình thường trong khoảng 8 ngày.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 2,48% xuống 883 CNY (128,14 USD)/tấn, mức thấp nhất kể từ 3/3.

Tại Singapore, giá quặng sắt giao tháng 4 ở mức 125,95 USD/tấn, giảm 3,7%. Giá đã giảm 4,7% từ mức cao 132,18 USD/tấn đạt được trong ngày 15/3.

Giá thép cũng yếu nhưng không giảm nhiều như quặng sắt, các nhà đầu tư lạc quan về nhu cầu trong ngắn hạn khi giá nguyên liệu thô giảm. Tại Thượng Hải thép cây giảm 0,94% xuống 4.194 CNY/tấn, thép cuộn cán nóng giảm 0,55%. Thép không gỉ thay đổi ít.

Cao su giảm

Giá cao su Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021, do lo sợ khủng hoảng ngân hàng lớn hơn trên toàn cầu, trong khi giá dầu giảm và đồng JPY cao cũng gây áp lực lên thị trường này.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 3,5 JPY hay 1,7% xuống 205 JPY (1,56 USD)/kg.

Tại Thượng Hải giá cao su giao tháng 5 đóng cửa ổn định tại 15.795 CNY (2.291,46 USD)/tấn.

Dự trữ cao su tại các kho của sàn giao dịch Thượng Hải giảm 1,1% so với một tuần trước.

Đồng JPY mạnh lên khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này đắt hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác.

Cà phê robusta phục hồi sau khi xuống mức thấp nhất 5 tuần

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 23 USD hay 1,1% lên 2.087 USD/tấn sau khi chạm mức thấp nhất 5 tuần tại 2.023 USD/tấn.

Các đại lý lưu ý dự trữ cà phê trên sàn giao dịch robusta tăng đẩy thị trường vào thế phòng thủ.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 5 tăng 1,9 US cent hay 1,1% lên 1,785 USD/lb sau khi xuống mức thấp nhất 6 tuần tại 1,7105 USD trong tuần trước.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 0,19 US cent hay 0,9% xuống 20,48 US cent/lb.

Các đại lý cho biết giá đang tăng tốt trong sự suy yếu của các thị trường khác, một phần được hỗ trợ bởi triển vọng sản lượng giảm ở Ấn Độ trong khi các nhà máy đường tiếp tục đóng cửa với tốc độ nhanh hơn so với vụ năm ngoái.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 giảm 4,5 USD hay 0,8% xuống 580,6 USD/tấn.

Đậu tương tăng, lúa mì, ngô giảm

Giá đậu tương trên sàn giao dịch Chicaogo tăng từ mức thấp nhất 3 tháng. Giá dầu tăng cũng hỗ trợ đậu tương được sử dụng để sản xuất ethanol và diesel sinh học.

Đậu tương CBOT đóng cửa tăng 9-1/2 US cent lên 14,86 USD/thùng sau khi xuống 14,62 USD, mức thấp nhất của hợp đồng này kể từ ngày 20/12/2022.

Lúa mì CBOT đóng cửa giảm 9-3/4 US cent xuống 7,00-3/4 USD/bushel, trong khi ngô giảm 1-1/4 US cent xuống 6,33 USD/bushel.

Lúa mì và ngô giảm sau thỏa thuận xuất khẩu ngũ cầu bằng đường biển từ Ukraine được gia hạn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 21/03