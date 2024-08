Thị trường ngày 21/8: Giá dầu thấp nhất 2 tuần, vàng vượt ngưỡng 2.500 USD/ounce

Ảnh minh họa

Giá dầu thấp nhất 2 tuần

Giá dầu giảm 1% xuống mức thấp nhất 2 tuần, do lo ngại nguồn cung ở Trung Đông giảm bớt, sau khi Israel chấp nhận đề xuất giải quyết những bất đồng ngăn chặn thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và kinh tế yếu kém tại Trung Quốc ảnh hưởng đến nhu cầu nhiên liệu.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/8, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 10/2024 giảm 46 US cent tương đương 0,6% xuống 77,2 USD/thùng. Dầu WTI kỳ hạn tháng 9/2024 giảm 33 US cent tương đương 0,4% xuống 74,04 USD/thùng và dầu WTI kỳ hạn tháng 10/2024 giảm 49 US cent xuống 73,17 USD/thùng.

OPEC +, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh như Nga cho biết, tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu phải tăng mạnh trong những tháng tới, nếu không thị trường sẽ khó có thể hấp thụ được nguồn cung tăng theo kế hoạch của nhóm từ tháng 10/2024.

Thành viên của OPEC là Saudi Arabia – nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới – cho biết, xuất khẩu dầu thô của nước này trong tháng 6/2024 giảm xuống 6,047 triệu thùng/ngày (bpd) từ mức 6,118 triệu thùng/ngày trong tháng 5/2024.

Số liệu từ Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới – cho biết, giá nhà ở mới trong tháng 7/2024 giảm mạnh nhất trong 9 năm, sản lượng công nghiệp chậm lại, tăng trưởng xuất khẩu và đầu tư giảm và tỉ lệ thất nghiệp tăng.

Mối lo ngại về nhu cầu nhiên liệu tại Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới – đã gây áp lực đối với giá dầu sưởi ấm của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2023 trong phiên thứ 2 liên tiếp. Đồng thời, giá xăng của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2024.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 2%, do dự báo thời tiết trong 2 tuần tới sẽ mát mẻ hơn so với dự kiến trước đó, điều này sẽ giúp cắt giảm lượng khí đốt mà máy phát điện tiêu tốn để duy trì hoạt động của máy điều hòa không khí.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn New York giảm 3,7 US cent tương đương 1,7% xuống 2,198 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên đạt mức cao nhất kể từ ngày 22/7/2024.

Giá vàng tăng kỷ lục, vượt ngưỡng 2.500 USD/ounce

Giá vàng tăng lên mức cao kỷ lục, vượt ngưỡng 2.500 USD/ounce, được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và các nhà đầu tư tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2024.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,3% lên 2.510,35 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.531,6 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York tăng 0,4% lên 2.550,6 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD giảm xuống mức thấp nhất 7 tháng, khiến vàng trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác, cùng với đó là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm.

Giá vàng có thể đạt 3.000 USD/ounce vào giữa năm 2025 và 2.600 USD/ounce vào cuối năm 2024, Aakash Doshi, giám đốc hàng hóa Bắc Mỹ thuộc Citi Research cho biết.

Giá nhôm cao nhất 5 tuần, đồng giảm

Giá nhôm đạt mức cao nhất 5 tuần, do tình trạng thiếu hụt alumina – nguyên liệu thô để sản xuất ra kim loại này tại nước sản xuất hàng đầu Trung Quốc và đồng USD giảm đã thúc đẩy hoạt động mua vào.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,6% lên 2.483 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 2.506 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 11/7/2024.

Giá alumina của Trung Quốc đạt mức cao nhất gần 3 tháng, do nhu cầu tăng và nguồn cung hạn chế đã hỗ trợ giá nguyên liệu chính để sản xuất nhôm tăng.

Giá đồng trên sàn London giảm 0,7% xuống 9.188,5 USD/tấn, chịu áp lực giảm bởi tồn trữ tại London tăng lên mức cao nhất 5 năm (320.050 tấn).

Giá quặng sắt và thép cây tiếp đà tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, được hỗ trợ bởi giá thép tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng kéo dài, song mối hoài nghi về triển vọng nhu cầu do thiếu các biện pháp kích thích mạnh mẽ đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Đại Liên tăng 1,21% lên 710,5 CNY (99,45 USD)/tấn – tăng phiên thứ 2 liên tiếp.

Trong khi đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Singapore giảm 1,11% xuống 93,95 USD/tấn, sau khi tăng trong phiên trước đó và đồng USD hồi phục nhẹ.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,93%, thép cuộn cán nóng tăng 1,97%, thép cuộn tăng 1,21%, trong khi thép không gỉ giảm 0,4%.

Giá cao su tại Nhật Bản cao nhất 6 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 6 tuần, được hỗ trợ bởi giá cao su tổng hợp tăng cao và nguồn cung toàn cầu gián đoạn, cùng với đó là đồng JPY suy yếu cũng hỗ trợ thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 4,5 JPY tương đương 1,38% lên 331 JPY (2,25 USD)/kg. Trong phiên có lúc đạt 332 JPY/kg – cao nhất kể từ ngày 4/7/2024.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 175 CNY tương đương 1,09% lên 16.325 CNY (2.285,13 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Singapore tăng 0,4% lên 174,8 US cent/kg.

Giá cà phê robusta cao nhất 1 tháng

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 143 USD tương đương 3,2% lên 4.619 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 1 tháng (4.656 USD/tấn).

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE tăng 1,7% lên 2,485 USD/lb, được thúc đẩy bởi lo ngại thời tiết khô tại Brazil ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Giá đường thô thấp nhất gần 2 năm

Giá đường thô giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm, chịu áp lực giảm bởi hoạt động bán ra nhiều.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE giảm 0,45 US cent tương đương 2,5% xuống 17,57 US cent/lb – thấp nhất kể từ tháng 10/2022.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn London giảm 2,2% xuống 502,5 USD/tấn.

Giá đậu tương và lúa mì tăng, ngô giảm

Giá đậu tương và lúa mì trên sàn Chicago tăng, do các dấu hiệu nhu cầu tăng.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương không thay đổi ở mức 9,76 USD/bushel, giá ngô giảm 2-1/4 US cent xuống 3,98 USD/bushel. Giá lúa mì tăng 4-1/4 US cent lên 5,56-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, chịu áp lực giảm bởi số liệu xuất khẩu giảm và giá dầu đậu tương trên sàn Chicago giảm, song giá dầu thực vật trên sàn Đại Liên tăng đã hạn chế đà suy giảm giá.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 6 ringgit tương đương 0,16% xuống 3.715 ringgit (849,14 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 21/8