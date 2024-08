Thị trường ngày 22/8: Giá dầu, vàng, khí tự nhiên và nhôm đồng loạt giảm, cao su cao nhất 8 tuần

Giá dầu giảm tiếp

Giá dầu giảm 1 USD/thùng, sau khi chính phủ Mỹ điều chỉnh giảm một loạt số liệu thống kê việc làm được các nhà đầu tư quan tâm.

Chốt phiên giao dịch ngày 21/8, dầu thô Brent giảm 1,15 USD tương đương 1,49% xuống 76,05 USD/thùng và dầu WTI giảm 1,24 USD tương đương 1,69% xuống 71,93 USD/thùng.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, các nhà tuyển dụng đã tạo ít việc làm hơn so với báo cáo ban đầu trong năm tính đến tháng 3/2024. Ước tính tổng số việc làm giai đoạn từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024 giảm 818.000.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1%, do dư cung khí đốt và dự báo thời tiết trong 2 tuần tới nóng hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn New York giảm 2,1 US cent tương đương 1% xuống 2,177 USD/mmBTU.

Giá vàng dao động gần mức cao kỷ lục, palađi cao nhất hơn 1 tháng

Giá vàng giảm song vẫn dao động gần mức cao kỷ lục, sau biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cho thấy các quan chức có xu hướng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 9/2024.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,1% lên 2.516,01 USD/ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.531,6 USD/ounce trong phiên trước đó. Vàng kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn New York giảm 0,1% xuống 2.547,5 USD/ounce.

Sau biên bản cuộc họp của Fed, đồng USD giảm xuống mức thấp nhất hơn 7 tháng, cùng với đó là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất hơn 2 tuần.

Giá palađi tăng 2,7% lên 951 USD/ounce – cao nhất hơn 1 tháng.

Giá nhôm giảm, chì cao nhất 3 tuần

Giá nhôm giảm do các nhà đầu tư bán ra chốt lời.

Giá nhôm giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 1% xuống 2.478 USD/tấn, sau khi giảm mạnh 2% xuống 2.452,5 USD/tấn trong đầu phiên giao dịch.

Đồng USD chịu áp lực giảm sau khi các nhà tuyển dụng Mỹ tạo ra ít việc làm hơn so với báo cáo ban đầu trong năm tính đến tháng 3/2024, làm dầy lên mối lo ngại về sức khỏe của thị trường lao động, khi đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 9/2024.

Giá chì trên sàn London tăng 1,5% lên 2.085 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 3 tuần (2.089,5 USD/tấn), do tồn trữ tại châu Á giảm 21% xuống 185.500 tấn kể từ đầu tháng 8/2024.

Giá quặng sắt cao nhất 1 tuần, thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất 1 tuần, khi các biện pháp hỗ trợ bất động sản tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – làm dấy lên kỳ vọng nhu cầu trong những tháng tới sẽ được cải thiện.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Đại Liên tăng 4,58% lên 742 CNY (104,01 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 13/8/2024.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Singapore tăng 3,66% lên 99 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 14/8/2024.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 2,5%, thép cuộn cán nóng tăng 3,79%, thép cuộn tăng 1,76% và thép không gỉ tăng 0,88%.

Giá cao su tại Nhật Bản cao nhất 8 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản tăng lên mức cao nhất 8 tuần, do giá cao su tổng hợp tăng.

Giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 8,1 JPY tương đương 2,45% lên 339,1 JPY/kg. Trong phiên có lúc đạt 339,4 JPY/kg – cao nhất kể từ ngày 14/6/2024.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 135 CNY tương đương 0,84% lên 16.290 CNY (2.284,46 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Thượng Hải tăng 145 CNY tương đương 1% lên 14.610 CNY (2.048,6 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Singapore tăng 0,7% lên 176,3 US cent/kg.

Giá cà phê robusta tăng

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn London tăng 13 USD tương đương 0,3% lên 4.632 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 1 tháng (4.658 USD/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn ICE tăng 0,3% lên 2,4925 USD/lb.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn ICE tăng 0,08 US cent tương đương 0,5% lên 17,65 US cent/lb, sau khi giảm xuống 17,52 US cent/lb - thấp nhất kể từ tháng 10/2022, trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn London tăng 0,6% lên 505,6 USD/tấn.

Giá đậu tương và ngô tăng, lúa mì giảm

Giá lúa mì trên sàn Chicago giảm, do nguồn cung toàn cầu dồi dào và xuất khẩu giá rẻ tại khu vực Biển Đen gây áp lực giá.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương tăng 5-1/2 US cent lên 9,81-1/2 USD/bushel. Giá ngô tăng 1/4 US cent lên 3,98-1/4 USD/bushel, trong khi giá lúa mì giảm 13-1/2 US cent xuống 5,19-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ cao nhất 2 tuần

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng lên mức cao nhất 2 tuần, được thúc đẩy bởi triển vọng nguồn cung tại nước sản xuất lớn nhất thế giới – Indonesia – suy giảm, song số liệu xuất khẩu giảm đã hạn chế đà tăng giá.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11/2024 trên sàn Bursa Malaysia tăng 39 ringgit tương đương 1,05% lên 3.754 ringgit (858,06 USD)/tấn. Trong phiên có lúc đạt 3.776 ringgit/tấn – cao nhất kể từ ngày 6/8/2024.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 22/8