Thị trường ngày 24/5: Giá dầu và vàng tăng, đồng thấp nhất gần 6 tháng, kẽm thấp nhất 31 tháng

Giá dầu tiếp đà tăng

Giá dầu tăng, do dự báo thị trường xăng dầu thắt chặt hơn và lời cảnh báo của Bộ trưởng Năng lượng Saudi đối với các nhà đầu cơ, làm gia tăng triển vọng cắt giảm sản lượng của OPEC+.

Chốt phiên giao dịch ngày 23/5, dầu thô Brent tăng 85 US cent tương đương 1,1% lên 76,84 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 86 US cent tương đương 1,2% lên 72,91 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều tăng 2% trong đầu phiên giao dịch, sau số liệu từ Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cho thấy rằng tồn trữ dầu thô và xăng trong tuần trước giảm mạnh.

Đồng thời, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết, tồn trữ xăng của Mỹ giảm tuần thứ 3 liên tiếp xuống mức thấp nhất trước ngày Tưởng niệm kể từ năm 2014.

Giá khí tự nhiên thấp nhất 1 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 3% xuống mức thấp nhất 1 tuần, do sản lượng của Mỹ đạt mức cao kỷ lục hàng tháng và xuất khẩu từ Canada tăng, cùng với việc một số nhà sản xuất tại Alberta quay trở lại giếng khoan sau vụ cháy rừng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York giảm 7,9 US cent tương đương 3,3% xuống 2,321 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 12/5/2023.

Giá khí tự nhiên giảm bất chấp dự báo nhu cầu khí đốt của Mỹ trong 2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó và các nhà máy phát điện của Mỹ sử dụng nhiều khí đốt hơn để sản xuất điện do năng lượng gió thấp, đặc biệt tại bang Texas.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng, do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm và đồng USD giảm từ mức cao, trong khi vòng đàm phán trần nợ của Mỹ kết thúc mà không có nhiều tiến triển.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 0,3% lên 1.975,39 USD/ounce, sau khi giảm mạnh 0,8% trong đầu phiên giao dịch, trong khi vàng kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York giảm 0,1% xuống 1.974,5 USD/ounce.

Giá đồng thấp nhất gần 6 tháng, kẽm thấp nhất 31 tháng

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất gần 6 tháng, do lo ngại suy thoái kinh tế và nhu cầu tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – giảm.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,3% xuống 8.100 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 29/11/2022.

Chỉ số đồng USD tăng mạnh khiến hàng hóa định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá kẽm trên sàn London giảm 2,7% xuống mức thấp nhất 31 tháng (2.365 USD/tấn).

Giá quặng sắt và thép tiếp đà giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và Singapore đều giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 tuần, sau khi tăng trong tuần trước đó, do gia tăng lo ngại về triển vọng nhu cầu tại nước sản xuất thép hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên giảm 3% xuống 707 CNY (102,28 USD)/tấn, sau khi chạm 704 CNY/tấn – thấp nhất kể từ ngày 15/5/2023.

Tính đến nay, giá quặng sắt đã giảm hơn 20% kể từ mức cao đỉnh điểm chỉ trên 130 USD/tấn vào giữa tháng 3/2023, khi Trung Quốc bước vào mùa xây dựng cao điểm vào mùa xuân và sau khi nước này dỡ bỏ các hạn chế nghiêm ngặt Covid-19.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Singapore giảm 2,5% xuống 99,55 USD/tấn, trong phiên có lúc chạm 99,3 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 12/5/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,6%, thép cuộn cán nóng giảm 0,9%, thép cuộn giảm 0,5% và thép không gỉ giảm 1,4%.

Giá cao su thấp nhất 1 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 12/5/2023, theo xu hướng giá cao su tại thị trường Thượng Hải giảm, do không chắc chắn về tồn trữ tại Trung Quốc đã khiến nhu cầu giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Osaka giảm 0,8 JPY tương đương 0,4% xuống 208,9 JPY (1,55 USD)/kg, giảm phiên thứ 2 liên tiếp.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 165 CNY xuống 11.975 CNY (1.732,47 USD)/tấn.

Hoạt động sản xuất của Nhật Bản tăng lần đầu tiên trong 7 tháng trong tháng 5/2023, trong khi lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng kỷ lục, song các đơn đặt hàng máy móc lõi trong tháng 3 giảm – tháng giảm thứ 2 liên tiếp.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Singapore giảm 1% xuống 135 US cent/kg.

Giá cà phê robusta cao nhất 15 năm

Giá cà phê robusta trên sàn London tăng lên mức cao nhất 15 năm trong đầu phiên giao dịch, sau khi giảm gần 3% do thị trường chờ đợi liệu vụ thu hoạch tại Brazil có giúp giảm bớt tình trạng thắt chặt nguồn cung hiện tại hay không.

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn London giảm 72 USD tương đương 2,7% xuống 2.557 USD/tấn, sau khi tăng lên mức cao nhất 15 năm (2.675 USD/tấn) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 1,75 US cent tương đương 0,9% xuống 1,8745 USD/lb.

Giá đường diễn biến trái chiều

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,18 US cent tương đương 0,7% xuống 25,81 US cent/lb.

Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London tăng 0,5 USD tương đương 0,1% lên 713,4 USD/tấn.

Thị trường đường được củng cố bởi lo ngại dự báo hiện tượng thời tiết El Nino có thể dẫn đến thời tiết khô hạn hơn tại châu Á trong những tháng tới, làm giảm sản lượng tại các nước sản xuất lớn như Ấn Độ và Thái Lan.

Giá lúa mì và ngô tăng, đậu tương giảm

Giá lúa mì tại Mỹ tăng 2,6%, hồi phục từ mức thấp nhất hơn 2 năm, do lo ngại xuất khẩu của Ukraine đang bị hạn chế, mặc dù thỏa thuận xuất khẩu Biển Đen đã được gia hạn.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì đỏ mềm, vụ đông kỳ hạn tháng 7/2023 tăng 16 US cent lên 6,22-1/4 USD/bushel, trong phiên có lúc chạm 5,94-1/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 31/3/2021. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2023 tăng 6-1/2 US cent lên 5,77-1/2 USD/bushel, trong khi giá đậu tương giao cùng kỳ hạn giảm 18-3/4 US cent xuống 13,22-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ thấp nhất hơn 3 tuần

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 2 liên tiếp xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do nhu cầu giảm và dự kiến sản lượng tăng cao gây áp lực thị trường.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 47 ringgit tương đương 1,37% xuống 3.381 ringgit (762,34 USD)/tấn – thấp nhất kể từ ngày 28/4/2023.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 24 /5