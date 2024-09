Thị trường ngày 24/9: Giá vàng đạt kỷ lục mới, dầu giảm, ngũ cốc tăng

Ảnh minh họa.

Dầu giảm do hoạt động kinh doanh khu vực euro yếu

Giá dầu giảm do hoạt động kinh doanh đáng thất vọng của khu vực đồng euro và kinh tế Trung Quốc yếu làm tăng thêm lo lắng về nhu cầu yếu.

Chốt phiên 23/9, dầu thô Brent kỳ hạn tháng 11 giảm 0,59 USD hay 0,8% xuống 73,90 USD/thùng. Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 11 giảm 0,63 USD hay 0,9% xuống 70,37 USD/thùng.

Hoạt động kinh doanh của khu vực euro giảm mạnh và bất ngờ trong tháng này khi ngành dịch vụ thống trị của khối này đi ngang trong khi suy thoái trong sản xuất tăng tốc.

Hoạt động kinh doanh của Mỹ ổn định trong tháng 9 nhưng giá trung bình cho hàng hóa và dịch vụ tăng với tốc độ nhanh nhất trong 6 tháng, khả năng khiến lạm phát tăng trong những tháng tới.

Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới đang phải vật lộn với áp lực giảm phát và vật lộn để thúc đẩy tăng trưởng bất chấp một loạt các biện pháp chính sách nhằm thúc đẩy chi tiêu trong nước.

Những lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ các cuộc không kích của Israel vào mục tiêu của Hezbollah đã hỗ trợ giá dầu.

Sau gần một năm chiến tranh ở Gaza, Israel đang chuyển trọng tâm sang biên giới phía bắc, nơi Hezbollah đã bắn tên lửa để hỗ trợ đồng minh Hamas.

Một nhiễu động nhiệt đới gần Vịnh Mexico cũng đang đe dọa nguồn cung dầu. Shell cho biết họ sẽ đóng cửa sản xuất tại các cơ sở Stones và Appomattox trong khu vực này để phòng ngừa.

Cả hai loại dầu đã tăng hơn 4% trong tuần trước, bởi quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản của Fed và dấu hiệu giảm chi phí đi vay hơn nữa vào cuối năm này.

Vàng lên mức cao kỷ lục do Fed cắt giảm lãi suất

Vàng tăng lên mức cao kỷ lục do tâm lý thị trường lạc quan sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất vào tuần trước kết hợp với căng thẳng địa chính trị đã thúc đẩy đồng USD mạnh hơn.

Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.628,05 USD/ounce sau khi đạt kỷ lục 2.635,29 USD/ounce trước đó trong phiên này. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,2% lên 2.652,5 USD/ounce.

Thị trường vẫn đang phản ứng với việc cắt giảm 50 điểm cơ bản của Fed vào thứ tư tuần trước.

Vàng, theo truyền thống là một rào cản chống lại tình trạng bất ổn về kinh tế và địa chính trị, đang hướng tới một năm tốt nhất trong 14 năm.

Nhôm ổn định sau khi chạm mức thấp nhất 10 ngày

Giá nhôm ổn định sau khi xuống mức thấp nhất 10 ngày do suy yếu về mặt kỹ thuật sau đợt tăng giá chủ yếu do động thái cắt giảm lãi suất của Mỹ vào tuần trước, mặc dù đà giảm bị hạn chế bởi số liệu nhập khẩu mạnh từ Trung Quốc.

Nhôm giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London LME sau đó ổn định và đã tăng 0,1% lên 2.488 USD/tấn. Trước đó giá đã giảm xuống 2.456 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 13/9.

Giá có thể giảm xuống 2.407 USD trong tuần này sau khi không phá vỡ được khu vực kháng cự từ 2.575 tới 2.586 USD.

Giá nhôm đã tăng 8,3% trong 7 ngày trước khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất nhiều hơn bình thường nửa điểm phần trăm vào thứ tư tuần trước.

Dữ liệu hải quan cho thấy lượng nhôm nguyên chất nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước lên 1,512 triệu tấn.

Quặng sắt giảm do triển vọng nhu cầu của Trung Quốc yếu, nguồn cung mạnh

Giá quặng sắt giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng do nhà đầu tư cân nhắc khả năng nhu cầu yếu ở Trung Quốc trong bối cảnh sự phục hồi kinh tế không đồng đều và nguồn cung mạnh lên so với các biện pháp nới lỏng tiền tệ mới của nước tiêu thụ hàng đầu thế giới.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2025 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc giảm 4,5% xuống 658,5 CNY (94,33 USD)/tấn, thấp nhất kể từ ngày 17/8/2023.

Tại Singapore quặng sắt kỳ hạn tháng 10 giảm 2,31% xuống 81,55 USD/tấn.

Sản lượng quặng sắt thô trong 8 tháng đầu năm nay tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, theo trang thông tin tài chính Hexun Futures của Trung quốc, trích dẫn dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia.

Trong khi đó, xuất khẩu thép không gỉ đạt mức cao kỷ lục trong tháng 8, tăng 33,4% so với cùng tháng năm trước, theo công ty tư vấn Mysteel. Lượng xuất khẩu cũng tăng 18,9% so với tháng 7, do các nhà sản xuất chuyển sang thị trường toàn cầu trong bối cảnh nhu cầu trong nước yếu trong năm nay.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang vật lộn để nâng tăng trưởng bất chấp một loạt chính sách nhằm thúc đẩy chi tiêu trong nước. Suy đoán rằng Bắc Kinh sẽ đẩy nhanh việc nới lỏng vào tuần trước sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất mạnh.

Tại Thượng Hải, thép thanh giảm 3,35%, thép cuộn cán nóng giảm 2,5%, dây thép cuộn giảm 1,65% và thép không gỉ giảm 2,24%.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa giảm 0,11 US cent hay 0,5% xuống 22,55 US cent/lb sau khi đạt cao nhất 7 tháng tại 23,17 US cent.

Các đại lý cho biết các nhà đầu cơ đã đóng vị thế bán ròng trong bối cảnh lo ngại thời tiết khô và cháy rừng ở Brazil có thể hạn chế sản lượng tại nước sản xuất và xuất khẩu đường hàng đầu thế giới này. Họ lưu ý sản lượng dự kiến tăng ở Thái Lan có thể hỗ trợ hạn chế nguồn cung khan hiếm trong nửa đầu năm 2025 trước khi vụ thu hoạch mía ở Brazil diễn ra.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 thay đổi ít tại 584,5 USD/tấn.

Cà phê tăng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 12,9 US cent hay 5,1% lên 2.6365 USD/lb được hỗ trợ bởi thời tiết khô hạn ở Brazil mặc dù giá vẫn thấp hơn mức đỉnh 13 năm thiết lập một tuần trước đó.

Robobank cho biết tình trạng cực kỳ khô hạn ở Brazil vẫn chưa được cải thiện và dự báo sẽ có thêm một tuần khô hạn nữa trước khi có mưa.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 4,3% lên 5.276 USD/tấn.

Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Uganda trong tháng 8 tăng 82,9% so với cùng tháng năm trước bởi giá toàn cầu tăng.

Đậu tương gần cao nhất 7 tuần, lúa mì tăng gần 3%

Đậu tương trên sàn giao dịch Chicago tăng lên mức cao nhất trong gần 7 tuần do tình trạng không rõ ràng về thời tiết trồng trọt của Brazil và quy mô thu hoạch của Mỹ.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 11 đóng cửa tăng 27-1/4 US cent lên 10,39-1/4 USD/bushel sau khi tăng lên 10,41-3/4 USD, mức cao nhất của hợp đồng này kể từ ngày 6/8.

Ngô đóng cửa tăng do đậu tương cao nhất trong gần 7 tuần và do mưa vào cuối tuần làm chậm tốc độ thu hoạch ở Midwest.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 12 tăng 11-3/4 US cent lên 4,13-1/2 USD/bushel nhưng vẫn dưới mức cao 4,15 USD của tuần trước.

Lúa mì đóng cửa tăng do giá giao tiền mặt của Nga mạnh và nguy cơ thời tiết trên khắp thế giới.

Lúa mì mềm đỏ vụ đông kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 14 US cent lên 5,82-1/2 USD/bushel sau khi đạt 5,86-1/2 USD, cao nhất trong một tuần.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 24/9