Thị trường ngày 25/4: Giá dầu và vàng quay đầu giảm, quặng sắt cao nhất 6 tuần

Giá dầu giảm

Giá dầu giảm, do giảm bớt lo ngại xung đột tại Trung Đông và hoạt động kinh doanh tại Mỹ chậm lại, song tồn trữ dầu thô tại Mỹ giảm đã hạn chế đà suy giảm giá dầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 24/4, dầu thô Brent giảm 40 US cent tương đương 0,45% xuống 88,02 USD/thùng và dầu Tây Texas WTI giảm 55 US cent tương đương 0,66% xuống 82,81 USD/thùng.

Các nhà phân tích thuộc Goldman Sachs cho biết, căng thẳng giữa Iran và Israel giảm bớt có thể khiến giá dầu giảm 5-10 USD/thùng trong những tháng tới và dự kiến giá trần là 90 USD/thùng đối với dầu Brent.

Mức giảm giá dầu được hạn chế khi EIA cho biết, tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 19/4/2024 giảm 6,4 triệu thùng xuống 453,6 triệu thùng, so với dự kiến tăng 825.000 thùng của các nhà phân tích

Hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 4/2024 giảm xuống mức thấp nhất 4 tháng, chỉ số sản lượng PMI tổng hợp, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trong tháng này giảm xuống 50,9 từ mức 52,1 trong tháng 3/2024, S&P Global cho biết.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 5%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 5%, do triển vọng nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn New York giảm 15,9 US cent tương đương 8,8% xuống 1,65 USD/mmBTU.

Giá vàng giảm nhẹ

Giá vàng giảm nhẹ, do căng thẳng tại Trung Đông giảm bớt, trong khi đó các nhà đầu tư chuyển tập trung sang số liệu kinh tế của Mỹ vào cuối tuần, để có thể đưa ra manh mối về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA duy trì ở mức 2.322,09 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/4/2024 trong phiên trước đó. Vàng kỳ hạn tháng 6/2024 trên sàn New York giảm 0,2% xuống 2.338,4 USD/ounce.

Tính đến nay, giá vàng thỏi đã giảm hơn 100 USD/ounce sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.431,29 USD/ounce hôm 12/4/2024. Đồng thời, chỉ số đồng USD tăng 0,2% khiến vàng thỏi được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên kém hấp dẫn hơn đối với khách mua hàng là người nước ngoài.

Giá đồng tăng, thiếc giảm

Giá đồng tăng sau 2 phiên giảm liên tiếp, song người tiêu dùng Trung Quốc lưỡng lự mua vào khi giá đồng dao động quanh mức cao nhất 2 năm đã hạn chế đà tăng giá.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 0,7% lên 9.772 USD/tấn. Giá đồng giảm nhẹ từ mức cao 9.988 USD/tấn hồi đầu tuần, do hoạt động bán ra chốt lời.

Giá thiếc trên sàn London giảm 1% xuống 31.635 USD/tấn, sau khi giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm trong phiên trước đó.

Giá quặng sắt cao nhất 6 tuần, thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng lên mức cao nhất hơn 6 tuần, được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu thép tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – được cải thiện và triển vọng nguồn cung giảm sau khi 1 công ty khai thác quặng lớn hạ triển vọng xuất khẩu hàng năm.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Đại Liên tăng 3,08% lên 888 CNY (122,55 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 8/3/2024. Trong phiên trước đó, giá quặng sắt giảm hơn 1,5%.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Singapore tăng 5,12% lên 118,55 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 7/3/2024.

Các nhà phân tích thuộc Galaxy Futures cho biết, các yếu tố cơ bản về quặng sắt được cải thiện và dự kiến thị trường kim loại màu sẽ tăng.

Trên thị trường Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,46%, thép cuộn cán nóng tăng 0,45%, thép không gỉ tăng 0,53%, trong khi thép cuộn giảm 0,31%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 2 liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 2 liên tiếp, theo xu hướng giá tại nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan – giảm, cùng với đó là cuộc chiến giá cả gia tăng và dư cung xe ô tô điện gây áp lực thị trường.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2024 trên sàn Osaka (OSE) giảm 3,8 JPY tương đương 1,23% xuống 309,3 JPY (2,0 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 155 CNY xuống 14.215 CNY (1.961,85 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn Singapore giảm 0,44% xuống 160,1 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn London tăng 149 USD tương đương 3,6% lên 4.266 USD/tấn, quay trở lại mức cao kỷ lục (4.292 USD/tấn) trong tuần trước đó.

Nguồn cung tại nước sản xuất cà phê robusta hàng đầu – Việt Nam – vẫn thắt chặt và sản lượng cà phê robusta tại Brazil thấp hơn so với dự kiến.

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn ICE tăng 1,8% lên 2,259 USD/lb, được thúc đẩy bởi giá cà phê robusta tăng mạnh.

Tuy nhiên, tồn trữ cà phê arabica tính đến ngày 23/4/2024 tăng lên 647.530 bao (60 kg), so với 251.224 bao tính đến cuối năm 2023.

Giá đường tăng tiếp

Giá đường thô kỳ hạn tháng 5/2024 trên sàn ICE tăng 0,09 US cent tương đương 0,5% lên 20 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn London tăng 0,6% lên 576,6 USD/tấn.

Giá lúa mì tăng, ngô và đậu tương giảm

Giá lúa mì tại Mỹ tiếp tục tăng, do thời tiết khô làm gia tăng mối lo ngại tại khu vực trồng lúa mì trọng điểm. Đồng thời, xung đột của Nga tại khu vực Biển Đen làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2024 tăng 10-1/4 US cent lên 6,13 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 25/1/2024. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2024 giảm 4 US cent xuống 4,48-1/2 USD/bushel và giá đậu tương giao cùng kỳ hạn giảm 1/2 US cent xuống 11,81-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, trong bối cảnh giá dầu đậu tương và dầu thô suy yếu, cùng với đó là đồng ringgit tăng mạnh cũng gây áp lực giá.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 28 ringgit tương đương 0,71% xuống 3.943 ringgit (825,76 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 25/ 4