Thị trường ngày 26/9: Giá vàng đạt kỷ lục mới, dầu giảm hơn 2%

Dầu giảm hơn 2%

Giá dầu giảm hơn 2% do lo lắng về gián đoạn nguồn cung ở Libya dịu đi và những lo ngại về nhu cầu tiếp tục bất chấp các kế hoạch kích thích kinh tế mới nhất của Trung Quốc.

Tuy nhiên, dự trữ dầu thô giảm tại Mỹ và căng thẳng ở Trung Đông tăng lên đã cung cấp một số hỗ trợ.

Chốt phiên 24/9, dầu thô Brent giảm 1,71 USD hay 2,27 % xuống 73,46 USD/thùng. Dầu WTI giảm 1,87 USD hay 2,61% xuống 69,69 USD/thùng.

Các phe phái của Libya đã ký một thỏa thuận về quy trình bổ nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương, một bước đầu tiên để giải quyết tranh chấp về quyền kiểm soát ngân hàng trung ương và doanh thu từ dầu mỏ đã làm giảm sản lượng và xuất khẩu dầu của Libya.

Bất chấp một loạt các biện pháp hỗ trợ tiền tệ được ngân hàng trung ương Trung Quốc công bố vào ngày 24/5, biện pháp táo bạo nhất kể từ khi xảy ra đại dịch, các nhà phân tích cảnh báo rằng cần có thêm hỗ trợ tài chính để thúc đẩy hoạt động tại quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới này.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm 4,5 triệu thùng xuống 413 triệu thùng trong tuần trước, so với dự đoán giảm 1,4 triệu thùng của giới phân tích trong một thăm dò của Reuters. Dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất cũng giảm trong tuần trước.

Vàng phá kỷ lục

Giá vàng tăng lên mức kỷ lục do dự đoán việc cắt giảm thêm lãi suất của Fed và do USD yếu.

Vàng giao ngay tăng 0,2% lên 2.662 USD/ounce sau khi lên cao kỷ lục tại 2.670,43 USD trước đó. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 0,3% lên 2.684,7 USD/ounce.

USD ổn định gần mức thấp nhất 14 tháng so với rổ tiền tệ, khiến vàng rẻ hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác.

Fed đã cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong tuần trước và các nhà đầu tư thấy khoảng 59% khả năng sẽ cắt giảm lãi suất tiếp 50 điểm cơ bản trong tháng 11. Vàng đã tăng 29% trong năm 2024 nhờ sự nới lỏng chính sách của ngân hàng trung ương và những vấn đề địa chính trị.

Đồng ổn định sau khi đạt cao nhất 10 tuần

Giá đồng ổn định sau lên mức cao nhất trong 10 tuần do USD tăng, sự hỗ trợ yếu đi từ các biện pháp kích thích kinh tế mới nhất tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London tăng 0,2% lên 9.817,5 USD/tấn. Kim loại này đã đạt 9.913 USD, cao nhất kể từ ngày 15/7 trước đó trong phiên này.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã hạ chi phí cho các khoản vay trung hạn cho các ngân hàng, một ngày sau khi công bố kế hoạch hạ chi phí vay, bơm thêm tiền vào nền kinh tế và giảm bớt gánh nặng trả nợ thế chấp của các hộ gia đình.

Đồng đô la Mỹ tăng giá, khiến kim loại có giá bằng đồng bạc xanh này trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các loại tiền tệ khác và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm bớt mức tăng trước đó.

Dan Smith, giám đốc nghiên cứu tại Amalgamated Metal Trading (AMT), cho biết các biện pháp của Bắc Kinh sẽ không đủ để giải quyết mọi vấn đề trong nền kinh tế Trung Quốc, mặc dù đã có những động thái quan trọng nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản. Ông nói thêm, nhu cầu hiện tại ở Trung Quốc khá tốt, ít nhất là đối với đồng và nhôm, và nguồn cung đối với cả hai loại kim loại này rất eo hẹp.

Quặng sắt tăng lên mức cao nhất 3 tuần

Giá quặng sắt tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần khi một loạt chính sách nới lỏng tiền tệ mới từ quốc gia tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc thúc đẩy tâm lý thị trường, trong khi nguồn cung toàn cầu thấp hơn cũng hỗ trợ.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2025 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 4,19% lên 709 CNY (101,02 USD)/tấn. Trong phiên hợp đồng này đã lên 730,5 CNY, cao nhất kể từ ngày 2/9.

Tại Singapore, quặng sắt kỳ hạn tháng 10 tăng 1,7% lên 96,35 USD/tấn.

Quặng sắt tăng do hy vọng các biện pháp hỗ trợ thị trường bất động sản của Trung Quốc sẽ thúc đẩy thị trường.

Công ty tư vấn Mysteel của Trung Quốc cho biết thông báo về gói kích thích đã thúc đẩy tâm lý trên khắp các thị trường kim loại đen trong nước, thúc đẩy giá quặng sắt nhập khẩu tăng vào ngày 24/9.

Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã hạ chi phí cho các khoản vay trung hạn cho các ngân hàng vào ngày 25/9.

Theo các nhà phân tích của ANZ, mặc dù các biện pháp kích thích có thể ngăn chặn tình hình thị trường thép xấu đi, nhưng chúng khó có thể thúc đẩy nhu cầu trong ngắn hạn, vì sản lượng thép năm nay vẫn đang trên đà giảm so với năm 2023.

Tại Thượng Hải, thép thanh tăng 2,35%, thép cuộn cán nóng tăng gần 2,2%, thép không gỉ tăng 1,56%, mặc dù dây thép cuộn giảm 1,57%.

Cao su Nhật Bản lên mức cao nhất 13 năm

Giá cao su Nhật Bản đạt cao nhất 13 năm, thúc đẩy bởi thông báo các biện pháp kích thích bổ sung của chính phủ Trung Quốc.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 2 JPY hay 0,52% lên 387 JPY (2,69 USD)/kg. Trong phiên hợp đồng này đã đạt 400 JPY, cao nhất kể từ ngày 25/4/2011.

Tại Thượng Hải, hợp đồng giao tháng 1/2025 đóng cửa tăng 540 CNY hay 3,04% lên 18.300 CNY (2.607,21 USD)/tấn, cao nhất kể từ ngày 20/3/2017.

Đường tăng

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa tăng 0,3 US cent hay 1,3% lên 23,42 US cent/lb sau khi thiết lập mức cao nhất 7 tháng tại 23,57 US cent.

Dự đoán rằng nhà xuất khẩu đường hàng đầu Brazil sẽ bước vào một trong những thời kỳ giữa các vụ dài nhất trong nhiều thập kỷ do hạn hán lịch sử và cháy rừng lan rộng đã phá vỡ chiến lược kéo dài nhiều tháng của các nhà đầu cơ nhằm bán khống trên thị trường đường thô.

Đường trắng kỳ hạn tháng 12 tăng 1,7 USD hay 0,3% lên 597,1 USD/tấn.

Cà phê tăng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 1,3 US cent hay 0,5% lên 2,691 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất 13 năm tại 2,712 USD.

Các đại lý cho biết thời tiết khô ở Brazil vẫn là một mối lo ngại chính, đang làm giảm khả năng sản lượng của năm tới.

Alberto Peixoto, giám đốc công ty tư vấn AP Commodities cho biết cà phê có vấn đề lớn hơn đường do đây là thời điểm ra hoa và vẫn không có mưa thích hợp.

Cà phê robuata kỳ hạn tháng 11 tăng 2,5% lên 5.446 USD/tấn.

Lúa mì tăng lên cao nhất một tuần, đậu tương, ngô tăng

Lúa mì trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa tăng, giá phục hồi sau khi giảm trước đó bởi lo lắng về triển vọng mùa vụ tại Nga, nước xuất khẩu hàng đầu thế giới cũng như ở Ukraine.

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông giao tháng 12 đóng cửa tăng 11-1/4 US cent lên 5,89-1/4 USD/bushel sau khi chạm 5,91-1/4 USD, cao nhất kể từ ngày 16/9.

Đậu tương tăng do lo lắng về tình trạng khô hạn tại Brazil, nhà sản xuất hàng đầu thế giới.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 11 đóng cửa tăng 11 US cent lên 10,53-1/4 USD/bushel.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 12 tăng 3-1/2 US cent lên 4,15-1/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 26/9: