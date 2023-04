Thị trường ngày 28/4: Giá dầu tăng nhẹ, đường thiết lập đỉnh 11,5 năm, cà phê, cao su, lúa mì, ngô giảm

Dầu tăng nhẹ

Giá dầu tăng nhẹ sau khi một quan chức hàng đầu của Nga cho biết các thị trường dầu mỏ toàn cầu là cân bằng.

Phó thủ thướng Nga Alexander Novak cho biết OPEC+ thấy không cần thiết phải cắt giảm thêm sản lượng dầu nhưng luôn có thể điều chỉnh chính sách của họ. Nga là một phần của tổ chức các nhà sản xuất dầu OPEC+ trong tháng này đã thông báo mức giảm tổng cộng khoảng 1,16 triệu thùng/ngày, một quyết định bất ngờ mà Mỹ mô tả là không khôn ngoan và khiến giá dầu tăng cao.

Chốt phiên giao dịch 27/4, dầu thô Brent tăng 68 US cent lên 78,37 USD/thùng, dầu WTI tăng 46 US cent lên 74,76 USD/thùng.

Trong phiên trước đó giá dầu giảm gần 4% do lo lắng về suy thoái kinh tế Mỹ lấn át thông tin dự trữ dầu thô của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến.

Các nhà đầu tư đang theo dõi số liệu kinh tế để có manh mối chiều hướng nhu cầu năng lượng.

Tăng trưởng kinh tế của Mỹ chậm hơn nhiều so với dự kiến trong quý 1, mặc dù đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm trong tuần trước.

Các nhà phân tích thấy lợi nhuận của nhà máy lọc dầu yếu kém là một lực cản lớn đối với giá dầu, Tamas Varga nhà môi giới dầu mỏ của tập đoàn PVM chỉ ra rằng dầu đốt và dầu diesel là thủ phạm chính gây ra sự suy yếu quá mức này.

Nga đã tăng cường xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ bất chấp cấm vận và áp trần giá dầu của EU.

Các thị trường sẽ tìm kiếm chiều hướng từ số liệu tổng sản phẩm quốc nội khu vực đồng euro trong quý 1 công bố vào ngày 28/4. Số liệu này có thể ảnh hưởng tới quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong cuộc họp ngày 4/5.

Vàng diễn biến trái chiều

Giá vàng giao ngay đảo chiều giảm do USD tăng sau khi số liệu kinh tế của Mỹ suy yếu.

Vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.988,08 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 6 đóng cửa tăng 0,2% lên 1.999 USD/ounce.

Số liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ tăng chậm hơn dự kiến trong quý 1, nhưng thị trường tập trung vào số liệu lạm phát cao hơn dự báo. Điều đó thúc đẩy các nhà đầu tư tìm tới đồng USD, khiến vàng trở nên đắt đỏ đối với người giữ ngoại tệ khác.

Thị trường dự đoán 87% Fed sẽ nâng lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 2-3/5. Các nhà đầu tư hiện nay đợi chỉ số tiêu dùng cá nhân PCE tháng 3 của Mỹ công bố vào ngày 28/4.

Đồng phục hồi từ mức thấp nhất trong gần 4 tháng

Giá đồng phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong gần 4 tháng sau khi số liệu kinh tế của Mỹ thúc đẩy USD tăng và nhà đầu tư lo lắng về nhu nhu cầu tại Trung Quốc.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch LME tăng 0,3% lên 8.574,5 USD, bật lên sau khi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 6/1 tại 8.426 USD/tấn.

Các nhà đầu tư tập trung vào yếu tố lạm phát của số liệu kinh tế Mỹ, cao hơn dự kiến khiến chỉ số USD tăng.

Nhưng giá đồng sau đó phục hồi bởi chứng khoán Mỹ tăng đã khuyến khích mua vào các tài sản rủi ro khác.

Trước đó số liệu cho thấy lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc giảm 19,2% trong tháng 3, nhấn mạnh sự mong manh trong lĩnh vực tiêu thụ nhiều kim loại.

Các công ty Trung Quốc sản xuất sản phẩm đồng cho biết họ cắt giảm sản lượng trong quý 2, thường là mùa cao điểm, vì tiêu thụ trong nước phục hồi chậm hơn dự kiến sau Covid-19 và xuất khẩu chậm chạp.

Những lo ngại về kinh tế toàn cầu được thúc đẩy từ số liệu yếu của Mỹ, bao gồm cả số liệu GDP cũng gây áp lực lên thị trường này.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su Nhật Bản giảm phiên thứ hai, do lo ngại nguồn cung tại Trung Quốc dịu đi trong khi số liệu kinh tế suy yếu tiếp tục kéo giá giảm.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 10 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 3,7 JPY hay 1,8% xuống 207,7 JPY (1,55 USD)/kg.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 9 giảm 210 CNY xuống 11.740 CNY (1.698,13) USD/tấn.

Không có thông tin gì về đợt nắng nóng ở Thái Lan và bệnh rễ trắng ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng tới sản lượng, thị trường mất niềm tin vào xu hướng tăng giá, ngoài ra bất kỳ tác động nguồn cung nào sẽ chỉ rõ ràng trong khoảng 2 tuần.

Đường tăng

Đường thô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 0,48 US cent hay 1,8% lên 26,99 US cent/lb sau khi thiết lập mức cao nhất 11,5 năm tại 27,41 US cent.

Dự đoán sản lượng ít hơn dự kiến tại Ấn Độ, Thái Lan và Trung Quốc đã thắt chặt nguồn cung trong khi vụ thu hoạch tại Trung Nam Brazil bị chậm lại do mưa.

Tổ chức Unica báo cáo sản lượng đường tại khu vực Trung Nam Brazil đạt tổng cộng 542.000 tấn, thấp hơn dự kiến trong nửa đầu tháng 4.

Đường trắng kỳ hạn tháng 8 tăng 25 USD hay 3,6% lên 720,1 USD/tấn sau khi thiết lập mức cao nhất 11,5 năm tại 730,5 USD/tấn.

Cà phê giảm

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 7 đóng cửa giảm 8 USD hay 0,3% xuống 2.405 USD/tấn.

Thị trường này vẫn được củng cố bởi nguồn cung khan hiếm, nông dân tại Việt Nam còn ít hàng để bán. Vụ thu hoạch tại Brazil cũng mới bắt đầu.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 7 giảm 3,4 US cent hay 1,8% xuống 1,882 USD/lb.

Giá trừ lùi của cà phê Việt Nam tiếp tục tăng trong tuần này do giá thế giới cao cũng như nguồn cung khan hiếm do nông dân đã bán gần hết dự trữ của họ, trong khi mức cộng tại Indonesia thu hẹp do nguồn cung bắt đầu đưa ra thị trường.

Nông dân tại Tây Nguyên đã bán cà phê ở mức 50.500 – 52.200 đồng (2,15 – 2,22 USD)/kg tăng từ 50.300 – 52.000 đồng/kg một tuần trước.

Cà phê robusta loại 2 với 5% hạt đen và vỡ được chào bán ở mức trừ lùi 120 – 130 USD/tấn so với hợp đồng ICE kỳ hạn tháng 7, mức trừ lùi một tuần trước là 30 – 50 USD/tấn.

Tại tỉnh Lampung, Indonesia, cà phê robusta bán ở mức cộng 40 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7, giảm so với mức cộng 100 USD/tấn hai tuần trước, do nguồn cung mới bắt đầu ra thị trường và giá tại London tăng.

Gạo Thái Lan cao nhất hai tháng do nguồn cung thấp, đơn hàng tăng

Giá gạo xuất khẩu từ Thái Lan tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn hai tháng trong tuần này do các đơn hàng ngày càng tăng và nguồn cung cạn kiệt do vụ thu hoạch gần kết thuc, trong khi giá gạo tại Ấn Độ giảm tuần thứ hai xuống mức thấp nhất hồi giữa tháng 1.

Tại Thái Lan giá gạo 5% tấm được chào bán ở mức 490 – 495 USD/tấn, cao nhất kể từ tuần tới ngày 3/2. Trong tuần trước gạo bán ở mức 480 USD/tấn.

Giá gạo Thái Lan tăng do biến động của tỷ giá hối đoái, đơn hàng tăng từ Indonesia và nguồn cung giảm. Indonesia mua khoảng 500.000 tấn gạo.

Xuất khẩu gạo của Thái Lan trong quý 1/2023 ở mức 2,06 triệu tấn tăng 18,48% so với cùng kỳ năm trước, theo Bộ Thương mại nước này.

Tại Ấn Độ giá gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức 378 - 382 USD/tấn, giảm từ 382 – 388 USD/tấn một tuần trước và thấp nhất kể từ ngày 13/1.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 495 – 500 USD/tấn, không đổi so với một tuần trước. Các lái thương tăng cường mua hàng từ nông dân với dự đoán nhu cầu tăng từ các thị trường nước ngoài. Theo Hiệp hội Lương thực, Việt Nam đã xuất khẩu 2,37 triệu tấn gạo trong năm nay tính tới ngày 15/4, tăng 33,7% so với một năm trước.

Ngô, lúa mì, đậu tương giảm

Giá ngô trên sàn giao dịc Chicago giảm sau khi Trung Quốc hủy việc mua hàng trăm nghìn tấn ngô của Mỹ.

Hợp đồng ngô kỳ hạn tháng 7 trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa giảm 19-1/2 US cent xuống 5,81 USD/bushel, trước đó giá đã xuống 5,80-1/2 USD/bushel, thấp nhất kể từ tháng 7/2022.

Lúa mì mềm đỏ vụ đông đóng cửa giảm trong bối cảnh giá tại Châu Âu yếu và thời tiết tốt hơn cho việc gieo trồng ở Canada.

Hợp đồng lúa mì mềm đỏ vụ đông kỳ hạn tháng 7 giảm 12-3/4 US cent xuống 6,29-1/4 USD/bushel. Trong phiên này giá đã giảm xuống 6,25-1/2 USD, thấp nhất kể từ tháng 7/2021.

Đậu tương giảm trong bối cảnh cạnh tranh xuất khẩu quốc tế và tăng cường gieo trồng ở Mỹ.

Giá đậu tương Chicago kỳ hạn tháng 7 đóng cửa giảm 11 US cent xuống 14,03-3/4 US/bushel, giá đã xuống 14,01-3/4 USD trong phiên này, thấp nhất kể từ tháng 10/2022.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 28/4