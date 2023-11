Thị trường ngày 29/11: Dầu tăng 2%, vàng cao nhất 6 tháng

Ảnh minh họa

Dầu tăng 2% do lo ngại nguồn cung, USD yếu

Giá dầu tăng vọt 2% trong bối cảnh khả năng OPEC+ sẽ gia hạn hoặc cắt hơn nguồn cung, sản lượng dầu của Kazakhstan giảm do bão và đồng đô la Mỹ yếu hơn.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giao sau tăng 1,70 USD, tương đương 2,1%, lên 81,68 USD/thùng. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,55 USD, tương đương 2,1%, chốt ở 76,41 USD.

OPEC+ và các đồng minh bao gồm Nga, sẽ tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng trực tuyến vào thứ Năm để thảo luận về năm 2024.

Angola và Nigeria có khả năng sẽ chấp nhận giảm mục tiêu sản xuất trong vài tháng nếu mục tiêu cho các nước khác cũng được hạ xuống, Carsten Fritsch của Commerzbank cho biết. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể sẽ phản đối điều này, do mục tiêu sản lượng năm 2024 của họ đã được tăng lên khi OPEC+ tổ chức cuộc họp trước đó vào đầu tháng 6.

Dầu cũng tìm thấy sự hỗ trợ từ đồng USD yếu, dự trữ dầu thô của Mỹ dự kiến giảm và sản lượng của Kazakhstan giảm. Các của Kazakhstan đã cắt giảm 56% sản lượng dầu hàng ngày. Đồng đô la Mỹ đã xuống mức thấp nhất ba tháng vào thứ Ba sau khi Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Christopher Waller cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong những tháng tới nếu lạm phát giảm hơn nữa.

Vàng cao nhất 6 tháng

Giá vàng tăng phiên thứ tư liên tiếp và đạt mức cao nhất trong hơn 6 tháng, được thúc đẩy bởi đồng đô la giảm giá và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã hoàn thành việc tăng lãi suất.

Giá v tăng 1,4% lên 2.041,55 USD/ounce vào lúc 20:00 GMT, cao nhất kể từ ngày 10/5/2023. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 1,4% lên 2.040 USD.

Triển vọng ngắn hạn, giá vàng vẫn tăng do chỉ số đồng USD trong xu hướng giảm với hy vọng Fed sẽ không còn tăng lãi suất nữa và thậm chí có thể cắt giảm lãi suất vào mùa xuân, Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Năm, chỉ số lạm phát ưa thích của Fed. Trọng tâm cũng là số liệu GDP quý III sửa đổi của Mỹ dự kiến vào thứ Tư.

Giá b tăng 1,4% lên 24,97 USD/ounce, bạch kim tăng 2,3% lên 939,80 USD. Palladium giảm 1,4% xuống 1.055,59 USD/ounce.

Đồng bật tăng do lo ngại về nguồn cung

Giá đồng bật tăng khi tin tức về sự gián đoạn tại các mỏ lớn ở Panama và Peru làm dấy lên lo ngại về nguồn cung trong khi triển vọng nhu cầu được thúc đẩy bởi các dấu hiệu cho thấy Trung Quốc sẽ mở rộng các biện pháp hỗ trợ kinh tế.

Chốt phiên, giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) đã tăng 1,3% lên 8.476 USD/tấn, tiến gần đến mức cao nhất trong hai tháng đạt được vào tuần trước. Giá đồng Comex kỳ hạn tăng1,4% lên 3,81 USD/lb.

Giá đồng mở rộng đà tăng sau khi có tin phán quyết rằng hợp đồng của công ty khai thác mỏ Canada First Quantum để vận hành một mỏ đồng lớn ở Panama là trái quy định pháp luật. Công nhân tại mỏ Las Bambas lớn của Peru trong một thời gian không xác định.

Cũng giúp thúc đẩy thị trường là tin tức rằng thống đốc nói rằng chính sách tiền tệ sẽ vẫn phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế. L tại các công ty công nghiệp của Trung Quốc đã mở rộng mức tăng tháng thứ ba trong tháng 10, mặc dù với tốc độ chậm hơn, cho thấy cần có thêm hỗ trợ chính sách từ Bắc Kinh.

Đối với các kim loại khác, giá nickel kỳ hạn 3 tháng trên sàn LME tăng 4,3% lên 16.770 USD/tấn. Giá thiếc tại Thượng Hải chạm nhất trong 7 tháng, giảm tới 4,5%, do nguồn cung đủ và nhu cầu giảm, trong khi giá thiếc tại LME tăng 1,3% lên 23.270 USD/tấn sau khi chạm mức yếu nhất kể từ tháng 3 vào thứ Hai. Nhôm tăng 0,4% lên 2.219,50 USD/tấn và kẽm tăng 0,1% lên 2.541,50 USD trong khi chì giảm 0,4% xuống 2.153,50 USD.

Quặng sắt giảm hơn 2% khi Trung Quốc tiếp tục theo dõi giá

Giá quặng sắt kỳ hạn Đại Liên chạm mức thấp nhất trong một tuần khi chính phủ Trung Quốc tiếp tục theo dõi giá và can thiệp vào thị trường để kiềm chế đà tăng giá.

Quặng sắt giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên Trung Quốc giảm mạnh nhất trong hơn một tháng và giảm 2,6% xuống 951 nhân dân tệ (132,96 USD)/tấn khi đóng cửa.

Trên sàn giao dịch Singapore, quặng sắt kỳ hạn tháng 12 giảm 3,2% xuống 132,69 USD/tấn.

Thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba rằng sẽ vẫn phù hợp để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng kêu gọi cải cách cơ cấu theo thời gian để giảm sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng và bất động sản để tăng trưởng.

Giá than tiếp tục tăng do kỳ vọng nguồn cung thắt chặt sau khi ngừng sản xuất tại một số mỏ do số vụ tai nạn hầm mỏ tăng mạnh. Giá than luyện cốc tăng 0,4% trong khi than cốc giảm 0,5%.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cây hoạt động giảm 1,3%, thép cuộn cán nóng giảm 0,6%, thanh thép tăng 0,6% và thép không gỉ tăng 1,4%.

Đậu tương, lúa mì tăng trong khi ngô giảm

Giá đậu tương kỳ hạn tại Chicago tăng hơn 1% do lo ngại thời tiết thiêu đốt ở Nam Mỹ đang gây thiệt hại cho mùa màng, và hoạt động bán ra của các nhà xuất khẩu Mỹ. Giá lúa mì tại Chicago cũng tăng hơn 2% trong khi ngô giảm do nguồn cung nặng nề.

Chốt phiên, đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 16-3/4 cent đạt mức 13,46-1/2 USD/bushel. Đậu nành được hỗ trợ bởi điều kiện hạn hán ở Brazil đang đe dọa mùa màng vì một đợt mưa gần đây đã không làm giảm bớt những lo ngại đang diễn ra về thời tiết nóng và khô cằn ở các khu vực trồng trọt chính. Nông dân Brazil dự kiến sẽ gặt hái 155 triệu tấn đậu nành trong niên vụ 2023/24, thấp hơn 10 triệu tấn so với , sau khi hạn hán ảnh hưởng đến nông dân bang Mato Grosso. Dự báo này thấp hơn mức 163 triệu tấn mà Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự kiến. Đậu tương cũng được hỗ trợ bởi tin các nhà xuất khẩu Mỹ đã bán 123.300 tấn vụ mùa giao hàng năm 2023/24.

Trong khi đó, giá ngô giao tháng 3/2024 giảm 1-3/4 cent xuống 4,73-1/2 USD/bushel. Thị trường vẫn bị giới hạn bởi sự xuất hiện của một vụ thu hoạch bội thu của Mỹ.

Lúa mì tại kỳ hạn tháng 3/2024 kết thúc phiên tăng 11 cent lên 5,72 USD/bushel.

Cà phê tăng, ca cao đạt đỉnh 46 năm, đường trượt dốc

Giá ca cao kỳ hạn tại New York tăng lên mức cao nhất trong 46 năm, được hỗ trợ bởi nguồn cung thắt chặt, trong khi giá đường thô giảm dưới áp lực từ sản lượng của Brazil.

Giá ca cao kỳ hạn tháng 3/2024 tại New York tăng 0,9% lên 4.169 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất trong 46 năm là 4.178 USD. Giá ca cao London kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 0,8% lên 3.508 pound/tấn.

Thị trường vẫn lo ngại nguồn cung thắt chặt do thời tiết bất lợi ở Tây Phi sẽ dẫn đến thâm hụt toàn cầu lần thứ ba liên tiếp trong mùa vụ 2023/24 hiện tại (tháng 10/9).

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 1,4% xuống 26,82 cent/lb. Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 1,6% xuống 733,90 USD/tấn.

Sản lượng củ cải đường ở Pháp dự kiến sẽ tăng nhẹ trong năm nay do sản lượng phục hồi bù đắp cho diện tích nhỏ hơn, nhưng dự báo có thể bị cắt giảm sau khi mưa lớn làm ngập lụt các cánh đồng ở miền bắc nước .

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 2,1% lên 1,7260 USD/lb. Các đại lý cho biết những cơn mưa gần đây ở Brazil đã nhẹ hơn một chút so với dự kiến của một số người và không làm giảm hoàn toàn lo ngại về mùa màng sau một thời gian thời tiết khô nóng.

Cà phê robusta kỳ hạn tăng 0,2% lên 2.482 USD/tấn. Các đại lý cho biết vụ thu hoạch tại nhà sản xuất robusta hàng đầu Việt Nam đang diễn ra sôi nổi và hoàn thành khoảng 25%.

Cao su Nhật Bản cao nhất một tuần do lạc quan về nhu cầu của Trung Quốc

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất một tuần nhờ hy vọng nhu cầu mạnh mẽ hơn ở Trung Quốc, mặc dù đồng yên mạnh hơn đã hạn chế mức tăng.

Giá cao su giao tháng 5/2024 chốt phiên tăng 0,6 yên, tương đương 0,2%, lên 270,7 yên (1,83 USD)/kg. Hợp đồng cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) giao tháng 20 nhân dân tệ, tương đương 0,2%, lên 13.980 nhân dân tệ (1.954,53 USD)/tấn.

Dự trữ cao su trong các kho của Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải so với một tuần trước đó, sàn giao dịch cho biết hôm thứ Sáu.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ bắt đầu chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo của mình vào năm tới.

Giá cao su kỳ hạn trên Sở giao dịch Singapore giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,1% lên mức 145,6 US cent/kg.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 29/11/2023