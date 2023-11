Thị trường ngày 28/11:  Dầu giảm, vàng tăng, nickel thấp nhất 3 năm

Dầu giảm trước cuộc họp của OPEC+

Giá dầu giảm vào phiên giao dịch đầu tuần, với giá dầu Brent chuẩn giảm xuống dưới 80 USD/thùng khi các nhà đầu tư chờ đợi cuộc họp OPEC+ trong tuần này và dự kiến hạn chế nguồn cung vào năm 2024.

Giá dầu thô Brent giao sau giảm 60 cent, tương đương 0,7%, xuống 79,98 USD/thùng. Giá dầu thô kỳ hạn tại Mỹ mất 68 cent, tương đương 0,9%, xuống 74,86 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều mất 1 USD trong phiên giao dịch sớm.

Tuần trước, giá dầu giảm khi OPEC+ - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga - hoãn cuộc họp cấp bộ trưởng đến ngày 30/11 để giải quyết sự khác biệt về mục tiêu sản xuất cho các nhà sản xuất châu Phi.

Kể từ đó, OPEC+ đã tiến gần hơn đến một thỏa hiệp. OPEC+ đang xem xét cắt giảm sản lượng dầu sâu hơn mặc dù cuộc họp chính sách của họ bị hoãn đến thứ Năm tuần này, một nguồn tin của OPEC + cho biết hôm thứ Hai.

Các nhà phân tích của ING cho biết họ hy vọng Saudi Arabia sẽ tiếp tục cắt giảm tự nguyện thêm 1 triệu thùng/ngày vào năm tới và Nga sẽ gia hạn cắt giảm của riêng mình.

Ước tính xuất khẩu của các nước OPEC đã giảm xuống 1,3 triệu thùng/ngày dưới mức trong tháng Tư, phù hợp với mục tiêu nguồn cung của nhóm.

Tuy nhiên, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã sẵn sàng tăng cường xuất khẩu dầu thô Murban vào đầu năm tới, theo các thương nhân và dữ liệu của Reuters.

Những nỗ lực của Iraq để nối lại xuất khẩu dầu thô phương Bắc qua Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục. Các quan chức dầu mỏ Iraq sẽ gặp đại diện của các công ty dầu mỏ quốc tế và các quan chức người Kurd Iraq vào đầu tháng Mười Hai để thảo luận về những thay đổi hợp đồng trọng tâm của vấn đề.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA ) cho biết họ dự kiến sẽ có thặng dư nhẹ trên thị trường dầu mỏ toàn cầu vào năm 2024 ngay cả khi các quốc gia OPEC+ gia hạn cắt giảm sang năm tới.

Vàng tăng cao hơn khi đồng USD giảm

Vàng đạt mức cao nhất trong sáu tháng khi đồng đô la mềm hơn và kỳ vọng về việc tạm dừng thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang đã giúp vàng củng cố trên mức quan trọng 2.000 USD/ounce.

Vàng giao ngay tăng 0,5% lên 2.012,34 USD/ounce vào lúc 20:01 GMT, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 16/5. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,5% lên 2012,4 USD.

USD dao động gần mức thấp nhất trong ba tháng, khiến vàng định giá bằng đồng bạc xanh trở nên ít đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Vàng có thể sẽ giao dịch quanh mức 2.000 USD cho đến khi chúng ta có thêm thông tin từ Fed về kế hoạch lãi suất, Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết.

Các nhà giao dịch kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ lãi suất vào tháng 12, trong khi kỳ vọng khoảng 50-50 cơ hội nới lỏng vào tháng 5 năm sau, FedWatch Tool của CME cho thấy.

Sự chú ý của các nhà đầu tư sẽ tập trung vào số liệu GDP quý III của Mỹ vào thứ Tư và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào thứ Năm, thước đo lạm phát ưa thích của Fed.

N hập khẩu vàng ròng của Trung Quốc qua Hồng Kông đã giảm tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 10 do sự phục hồi kinh tế chắp vá đè nặng lên nhu cầu trên thị trường vàng thỏi chính.

Bạc tăng 1,3% lên mức cao nhất gần 3 tháng đạt 24,62 USD/ounce. Platinum giảm 1,3% xuống 918,51 USD và palladium giảm 0,2% xuống 1.071,32 USD.

Quặng sắt giảm sau khi Trung Quốc tăng cường can thiệp

Giá quặng sắt kỳ hạn giảm sau khi Trung Quốc đưa ra cảnh báo về việc tăng cường giám sát trên thị trường và khi các nhà đầu tư chờ đợi chi tiết hơn về chính sách kích thích thị trường bất động sản.

Giá quặng sắt giao tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên Trung Quốc giảm 0,15% xuống 975,5 nhân dân tệ (135,28 USD)/tấn. Quặng sắt kỳ hạn tháng 12/2024 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 1,17% xuống 132,3 USD/tấn.

Tâm lý thị trường đã bị tác động khi chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ tăng cường giám sát quặng sắt tại các cảng và bảo vệ chống tích trữ và đầu cơ để duy trì một thị trường có trật tự, động thái thứ hai trong vòng một tuần để kiềm chế đà tăng giá.

Một loạt các biện pháp kích thích liên quan đến thị trường bất động sản đã được công bố trong những tuần qua như một phần trong nỗ lực hồi sinh lĩnh vực đang gặp khó khăn, thúc đẩy tâm lý và góp phần tăng giá liên tục.

Thị trường thép suy yếu trong bối cảnh nhu cầu giảm theo mùa cũng đang hạn chế đà tăng giá quặng sắt. Giá các thành phần sản xuất thép khác mở rộng đà tăng do kỳ vọng nguồn cung thắt chặt sau khi đình chỉ sản xuất tại một số mỏ phía bắc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Giá than cốc và than luyện cốc trên sàn Đại Liên tăng lần lượt 5,48% và 2,2%.

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá diễn biến trái chiều. Thép thanh giảm 0,25%, thép cuộn cán nóng tăng 0,17%, thanh thép tăng 0,12% trong khi thép không gỉ giảm 0,66%.

Đồng giảm do lo ngại nhu cầu yếu từ Trung Quốc, nickel thấp nhất 3 năm

Giá đồng giảm do lo ngại nhu cầu yếu từ Trung Quốc, mặc dù đồng đô la yếu hơn đã hạn chế đà giảm. Giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 0,7% còn 8.369,50 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất trong hai tháng là 8.486 USD vào tuần trước. Giá đồng Comex kỳ hạn giảm 0,7% xuống 3,76 USD/lb.

Lợi nhuận tại các công ty công nghiệp của Trung Quốc đã tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 10, chậm lại so với mức tăng 11,9% trong tháng 9 và 17,2% trong tháng 8.

Giá niken của LME giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 15.840 USD/tấn, do có tin thặng dư nikel trên thị trường toàn cầu. Giá nhôm cũng giảm 0,2% xuống 2.212 USD/tấn, kẽm giảm 1% xuống 2.525 USD, chì giảm 1,6% xuống 2.161 USD trong khi thiếc giảm 3,9% xuống 22.965 USD, yếu nhất kể từ tháng 3/2023.

Đường, ca cao, cà phê tăng

Giá đường thô kỳ hạn trên sàn giao dịch ICE chốt phiên đã phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất trong gần một tháng vào đầu phiên khi sản lượng tăng vọt từ Brazil làm giảm bớt một số lo ngại về nguồn cung, trong khi ca cao tiếp tục củng cố chuỗi tăng gần đây lên mức cao kỷ lục.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 0,22 cent, tương đương 0,8%, lên 27,20 cent/lb, sau khi thiết lập mức cao nhất trong 12 năm vào đầu tháng này. Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 7,60 USD, tương đương 1%, lên 745,60 USD/tấn.

Các đại lý cho biết sản lượng kỷ lục dự kiến từ Brazil tiếp tục gây áp lực lên đường, mặc dù những hạn chế về hậu cần.

Lượng mưa dư thừa ở Liên minh châu Âu có thể trì hoãn việc bắt đầu thu hoạch và có thể ảnh hưởng tới sản lượng, trong khi nhập khẩu chất làm ngọt từ nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc đang tăng tốc.

Sản lượng đường ở Trung Nam Brazil đạt 2,19 triệu tấn trong nửa đầu tháng 11, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, theo tập đoàn công nghiệp UNICA hôm thứ Hai. Con số này cao hơn một chút so với kỳ vọng của thị trường.

Ca cao London kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 20 pound, tương đương 0,6%, lên 3.479 pound/tấn. Giá ca cao kỳ hạn tháng 3/2024 tại New York tăng 41 USD, tương đương 1,0%, lên 4.130 USD/tấn, sau khi thiết lập mức cao nhất trong 45 năm vào tuần trước.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 0,9 cent, tương đương 0,5%, lên 1,6905 USD/lb. Các đại lý cho biết trọng tâm của thị trường vẫn là thời tiết ở Brazil và ở mức tồn kho tại ICE Exchange, hiện đang ở mức thấp nhất trong 24 năm. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 ít thay đổi ở mức 2.546 USD/tấn.

Dự trữ cà phê châu Âu giảm xuống 8,44 triệu bao trong tháng 10, thấp nhất trong tháng kể từ ít nhất là năm 2017, theo dữ liệu do Học viện Thương mại Cà phê tổng hợp.

Lúa mì, ngô giảm, đậu tương thấp nhất 3 tuần

Giá ngũ cốc giảm và đậu tương kỳ hạn tại Chicago giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn cuối tuần, do nhu cầu chậm và bán kỹ thuật.

Lúa mì tại Chicago giảm 2,8% xuống 5,61 USD/bushel. Giá ngô giảm 1,7% xuống 4,55-1/2 USD/bushel sau khi giảm xuống 4,53-3/4 USD/bushel, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020. Đậu tương giảm 0,1% xuống 13,29-1/4 USD/bushel sau khi trước đó trượt xuống mức thấp nhất kể từ ngày 2/11/2023.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ báo cáo 50% lúa mì vụ đông nhận được xếp hạng từ tốt đến xuất sắc, cao hơn một điểm so với kỳ vọng từ các nhà phân tích nông nghiệp.

Giá đậu tương được hỗ trợ từ Brazil, nơi vụ trồng trọt 2023/24 đã đạt 74% diện tích dự kiến tính đến thứ Năm, tiến độ chậm nhất trong tám năm do thời tiết xấu.

Thị trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ thời tiết ở Brazil do thời tiết dự báo vẫn đe dọa mùa màng.

Cao su tăng do nguồn cung 

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản tăng do tồn kho trong nước thấp hơn làm dấy lên lo ngại về nguồn cung thắt chặt, trong khi những nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy nền kinh tế và lĩnh vực bất động sản dẫn đến sự lạc quan về nhu cầu đối với người tiêu dùng hàng đầu thế giới.

Giá hợp đồng cao su Osaka Exchange (OSE) giao tháng 5/2024 chốt phiên tăng 4,1 yên lên mức 270,1 yên (1,8 USD)/kg. Hợp đồng cao su trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giao tháng 1/2024 chốt phiên tăng 15 nhân dân tệ lên13.935 nhân dân tệ (1.932,44 USD)/tấn. Dự trữ cao su tại kho ở mức 3.692 tấn tính đến ngày 10/11, giảm 256 tấn so với ngày 31/10. Dự trữ cao su trong các kho tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đã giảm 8,6% so với một tuần trước đó. Giá cao su tại Sở giao dịch Singapore giao tháng 12/2023 chốt phiên ở mức 145,5 US cent/kg, giảm 0,8%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 28/11/2023