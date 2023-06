Thị trường ngày 29/6: Giá dầu tăng mạnh trở lại, vàng thấp nhất gần 4 tháng

Giá dầu tăng 3%

Giá dầu tăng 3% do tồn trữ dầu thô của Mỹ trong tuần thứ 2 liên tiếp thấp hơn so với dự kiến, làm lu mờ lo ngại việc tăng lãi suất hơn nữa có thể khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại và nhu cầu dầu toàn cầu giảm.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/6, dầu thô Brent tăng 1,77 USD tương đương 2,5% lên 74,03 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI tăng 1,86 USD tương đương 2,8% lên 69,56 USD/thùng, điều này làm thu hẹp khoảng cách giá dầu Brent và WTI xuống mức thấp nhất kể từ ngày 9/6/2023.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn trữ dầu thô của Mỹ giảm 9,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 23/6/2023, vượt xa so với dự báo giảm 1,8 triệu thùng của các nhà phân tích và cũng cao hơn nhiều so với mức giảm 2,8 triệu thùng 1 năm trước đó. Con số này cũng vượt qua mức giảm trung bình 5 năm từ 2018-2022.

Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn thận trọng rằng việc tăng lãi suất có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và giảm nhu cầu dầu.

Giá khí tự nhiên giảm 6%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 6% xuống mức thấp nhất 1 tuần, do dự báo thời tiết trong tuần tới ít nóng hơn so với dự kiến trước đó và lượng khí đốt dẫn đến xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vẫn ở mức thấp, do ngừng bảo trì ở một số cơ sở.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn New York giảm 16 US cent tương đương 5,8% xuống 2,603 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ ngày 21/6/2023. Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 8/2023 giảm 12 US cent xuống 2,67 USD/mmBTU.

Giá khí tự nhiên giảm bất chấp sản lượng trong mấy tuần gần đây giảm và dự báo thời tiết đến giữa tháng 7/2023 vẫn nóng hơn bình thường, đặc biệt tại bang Texas.

Giá vàng thấp nhất gần 4 tháng, bạch kim thấp nhất 8 tháng, palađi thấp nhất 4,5 năm

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất gần 4 tháng, do đặt cược lãi suất vẫn ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, trong khi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell nhắc lại quan điểm tăng lãi suất.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,1% xuống 1.912,49 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 3/2023 và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York giảm 0,1% xuống 1.922,2 USD/ounce.

Powell nhắc lại ngân hàng trung ương có thể sẽ tăng lãi suất nhiều hơn nữa và không loại trừ khả năng tăng chi phí vay tại cuộc họp chính sách dự kiến vào cuối tháng 7/2023.

Chỉ số đồng USD tăng 0,4%, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với khách hàng nước ngoài. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ giảm đã hạn chế đà suy giảm giá vàng.

Giá bạch kim giảm 1,4% xuống 912,2 USD/tấn, sau khi giảm xuống mức thấp nhất 8 tháng.

Giá palađi giảm 3,7% xuống 1.248,06 USD/ounce – thấp nhất 4,5 năm.

Giá đồng thấp nhất hơn 3 tuần, nickel thấp nhất gần 1 năm

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất hơn 3 tuần, do lo ngại về lợi nhuận ngành công nghiệp tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – giảm và việc Mỹ tiếp tục tăng lãi suất sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu kim loại.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 1,2% xuống 8.263 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/6/2023 (8.212 USD/tấn) – giảm từ mức cao nhất 2 tháng đạt được trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá nickel trên sàn London giảm 3,4% xuống 20.090 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất gần 1 năm.

Giá quặng sắt vẫn cao nhất 3 tháng, thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và Singapore tiếp tục xu hướng tăng, song mức tăng bị thu hẹp khi một số nhà đầu tư đứng ngoài thị trường do số liệu công nghiệp yếu kém tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – và kỳ vọng về các biện pháp kích thích mới suy giảm.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên tăng 2,47% lên 830,5 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 15/3/2023.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 0,78% lên 113,45 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 19/6/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,76%, thép cuộn cán nóng tăng 0,55%, thép cuộn tăng 0,55% và thép không gỉ tăng 0,2%.

Lợi nhuận của các công ty công nghiệp Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm giảm 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái, Cơ quan Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết.

Giá cao su duy trì ổn định

Giá cao su tại Nhật Bản duy trì ổn định, do giá dầu thô và thị trường chứng khoán nội địa tăng mạnh, bù đắp lợi nhuận công nghiệp tại Trung Quốc suy giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Osaka không thay đổi ở mức 205,6 JPY (1,43 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải cũng không thay đổi ở mức 11.935 CNY (1.650,08 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore giảm 0,4% xuống 130,8 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn ICE giảm 3,1% xuống 1,618 USD/lb – thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2023 (1,612 USD/lb).

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London giảm 3,5% xuống 2.620 USD/tấn.

Giá đường thô thấp nhất 3 tháng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 1,7% xuống 22,64 US cent/lb, trong đầu phiên giao dịch chạm mức thấp nhất 3 tháng (22,46 US cent/lb).

Trong khi đó, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London tăng 0,2% lên 628,7 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2023 (614,5 USD/tấn) trong phiên ngày 26/6/2023.

Giá ngô, đậu tương và lúa mì tiếp đà giảm

Giá ngô trên sàn Chicago giảm hơn 4% và giá đậu tương giảm hơn 2%, chịu áp lực giảm bởi dự báo mưa có lợi cho cây trồng tại khu vực trung tây Mỹ - nơi chịu ảnh hưởng bởi thời tiết khô hạn.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 24-1/4 US cent xuống 5,36-3/4 USD/bushel, sau khi chạm 5,34 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 9/6/2023. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 29-1/4 US cent xuống 12,65 USD/bushel và giá lúa mì kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 29-1/4 US cent xuống 6,69-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng hơn 2%

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng lên mức cao nhất hơn 1 tuần, do giá dầu thô và dầu thực vật khác tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 81 ringgit tương đương 2,2% lên 3.756 ringgit (804,45 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 19/6/2023. Trong đầu phiên giao dịch, giá dầu cọ tăng 3,45% lên 3.802 ringgit/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 29/6