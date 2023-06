Thị trường ngày 28/6: Giá dầu, khí tự nhiên, vàng và đồng quay đầu giảm, đường thấp nhất 3 tháng

Giá dầu giảm hơn 2%

Giá dầu giảm hơn 2%, do các ngân hàng trung ương có thể chưa quyết định việc tăng lãi suất, làm lu mờ tồn trữ dầu thô và xăng của Mỹ trong suốt mùa lái xe cao điểm vào mùa hè suy giảm.

Chốt phiên giao dịch ngày 27/6, dầu thô Brent giảm 1,92 USD tương đương 2,6% xuống 72,26 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 1,67 USD tương đương 2,4% xuống 67,7 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều dao động trong phạm vị 10 USD kể từ đầu tháng 5/2023. Nhà phân tích Craig Erlam thuộc Oanda cho biết, giá cả chủ yếu phụ thuộc vào “những kỳ vọng về lãi suất luôn thay đổi”.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 6/2023 tăng lên mức cao nhất gần 1,5 năm, trong bối cảnh thị trường lao động lạc quan trở lại.

Viện Dầu mỏ Mỹ cho biết, tồn trữ dầu thô và xăng của Mỹ trong tuần trước giảm. Tồn trữ dầu thô trong tuần kết thúc ngày 23/6/2023 giảm 2,4 triệu thùng và tồn trữ xăng giảm 2,9 triệu thùng.

Giá khí tự nhiên giảm

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1%, từ mức cao nhất 3 tháng trong phiên trước đó, do dự báo nhu cầu trong tuần này thấp hơn so với dự kiến trước đó, một phần liên quan đến sự sụt giảm khí đốt chuyển sang nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn New York giảm 2,8 US cent tương đương 1% xuống 2,763 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên đạt mức cao nhất kể từ ngày 3/3/2023 – phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá khí tự nhiên giảm, bất chấp sản lượng giảm và dự báo thời tiết đến giữa tháng 7/2023 vẫn nóng hơn bình thường, đặc biệt tại bang Texas.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm sau số liệu kinh tế của Mỹ tăng mạnh, trong khi các thương nhân chuyển tập trung sang bài phát biểu của chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Jerome Powell để có thể đưa ra manh mối về các đợt tăng lãi suất trong tương lai.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,6% xuống 1.911,53 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn New York giảm 0,5% xuống 1.923,8 USD/ounce. Tính từ đầu tháng đến nay, giá vàng giảm 2,6% - tháng giảm thứ 2 liên tiếp.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 6/2023 tăng lên mức cao nhất gần 1,5 năm, trong khi doanh số bán nhà mới dành cho 1 gia đình trong tháng 5/2023 tăng hơn so với dự kiến 12,2%.

Cùng với đó là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng, khiến vàng không sinh lời kém hấp dẫn hơn.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, sau tín hiệu từ quan chức hàng đầu – Trung Quốc – về việc kích thích kinh tế nhiều hơn, lấn át lo ngại tăng trưởng chậm hơn và lãi suất tăng ở phương Tây.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,4% xuống 8.357,5 USD/tấn.

Tuy nhiên, tính đến nay giá đồng tăng 7% kể từ mức thấp nhất gần 6 tháng khoảng 1 tháng trước.

Giá quặng sắt và thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và Singapore đều tăng, do triển vọng kích thích kinh tế hơn nữa từ Trung Quốc và hoạt động bổ sung dự trữ của một số nhà máy thép sau kỳ nghỉ lễ.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Đại Liên tăng 4,11% lên 824 CNY (114,24 USD)/tấn – cao nhất kể từ ngày 16/3/2023.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Singapore tăng 3,52% lên 112,9 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 20/6/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 2,08%, thép cuộn cán nóng tăng 2,4%, thép cuộn tăng 3,15% và thép không gỉ tăng 0,14%.

Giá cao su rời khỏi chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, được hỗ trợ bởi giá dầu thô tăng, cùng với đó là kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ hơn của Trung Quốc trong quý 2/2023, sau bình luận của Thủ tướng Lý Cường cũng thúc đẩy nhu cầu tài sản rủi ro.

Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn Osaka tăng 1,1 JPY tương đương 0,5% lên 205,6 JPY (1,43 USD)/kg, hồi phục từ mức thấp nhất 11 tuần trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Thượng Hải tăng 85 CNY lên 11.950 CNY (1.657,6 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Singapore không thay đổi ở mức 131 US cent/kg.

Giá cà phê tiếp đà tăng

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn ICE tăng 1,8 US cent tương đương 1,1% lên 1,6695 USD/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 6 tháng (1,63 USD/lb) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn London tăng 5 USD tương đương 0,2% lên 2.715 USD/tấn.

Giá đường thấp nhất 3 tháng

Giá đường thô và đường tinh luyện trên sàn ICE giảm 3% xuống mức thấp nhất 3 tháng, do nhu cầu yếu và vụ thu hoạch tại Brazil được cải thiện.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,69 US cent tương đương 2,9% xuống 23,03 US cent/lb – thấp nhất kể từ đầu tháng 4/2023.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London giảm 21,2 USD tương đương 3,3% xuống 627,2 USD/tấn – thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2023 (614,5 USD/tấn).

Sản lượng đường tại Brazil trong nửa đầu tháng 6/2023 tăng 18% so với dự kiến và sản lượng mía đường tăng 26%.

Giá ngô, đậu tương và lúa mì giảm

Giá ngô và đậu tương trên sàn Chicago giảm xuống mức thấp nhất hơn 1 tuần, chịu áp lực giảm bởi dự báo mưa có lợi cho cây trồng tại Trung tây Mỹ - nơi chịu ảnh hưởng của thời tiết khô hạn.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 27-1/4 US cent tương đương 4,6% xuống 5,61 USD/bushel, sau khi giảm xuống 5,55 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 15/6/2023. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11/2023 giảm 28-3/4 US cent tương đương 2,2% xuống 12,94-1/4 USD/bushel và giá lúa mì kỳ hạn tháng 9/2023 giảm 39-1/4 US cent tương đương 5,3% xuống 6,99 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, theo xu hướng giá dầu thực vật khác giảm, song đồng ringgit suy yếu và sản lượng tại nước sản xuất lớn thứ 2 thế giới giảm đã hạn chế đà suy giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 9/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 44 ringgit tương đương 1,18% xuống 3.675 ringgit (788,29 USD)/tấn, kết thúc 2 phiên tăng liên tiếp.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 28/6